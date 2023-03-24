https://ukraina.ru/20230324/1044695574.html

США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять

США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять - 24.03.2023 Украина.ру

США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять

Военно-биологические программы США на территории третьих стран представляют "непосредственную угрозу" для безопасности РФ. Таков один из выводов расследования российской парламентской комиссии, которая провела 22 марта свое итоговое заседание. Одновременно с этим США объявили о будущей модернизации своих лабораторий в приграничных с Россией странах

2023-03-24T10:53

2023-03-24T10:53

2023-03-24T10:53

эксклюзив

биолаборатории

биологическое оружие

сша

украина

комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102714/89/1027148930_199:558:2847:2048_1920x0_80_0_0_00cb6ee0d89ab36aa8016391c8e06d9b.jpg

Совместная комиссия Государственной Думы и Совета Федерации была создана после того, как в ходе российской военной спецоперации на Украине стал вскрываться истинный масштаб деятельности Соединенных Штатов в сфере биологических исследований на постсоветском пространстве. Выводы расследованияКак заявил по итогам последнего заседания зампредседателя Совфеда Константин Косачев, расследование показало, что США претендуют на единоличную гегемонию глобального масштаба и активно задействуют в этих целях весь арсенал политических, экономических и военных средств.Сенатор отметил, что они рассчитывают, что у Соединенных Штатов не будет в этот раз возможности уклониться от ответов, поставленных в докладе российской комиссии.По словам Косачева, главная цель работы парламентской комиссии заключалась в "выявлении причин и условий возникновения фактов и обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, информирование российского общества об этих фактах, оказании содействия органам исполнительной власти в устранении возникающих угроз".Он добавил, что одной из целей было также защитить гарантированные российской Конституцией права и свободы человека и гражданина, в том числе, право на здоровье и благоприятную окружающую среду.Отмечается, что готовый доклад будет передан на рассмотрение в обе палаты парламента, утвержден ими и доведен до сведения общественности.История вопросаО работе американских биолабораторий в странах бывшего СССР было известно задолго до СВО, однако по-настоящему оценить весь размах работы американцев удалось после того, как российским специалистам стали доступны около 20 тыс. документов из украинских филиалов этих учреждений.Уже в начале марта прошлого года Минобороны РФ обнародовало первые доказательства разработки американцами биологического оружия на базе лабораторий на Украине. Эти обвинения базировались на документах об уничтожении образцов из лабораторий Харькова и Полтавы, среди которых значились возбудители таких заболеваний, как холеры, сибирской язвы и бруцеллеза.Как следовало из доклада начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, на Украине функционировала сеть из более чем 30 подобных лабораторий в 14 населенных пунктах, которые курировались Соединенными Штатами. На их работу было выделено около 200 млн долларов, часть средств выделалось по линии фондов Джорджа Сороса и Хантера Байдена.Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики COVID-19 c Украины в НИИ им. Уолтера Рида сухопутных войск США было вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, "в первую очередь относящихся к славянскому этносу", сообщало Минобороны. Это свидетельствует, что на Украине руками американцев разрабатывалось своего рода "этническое" биооружие, заточенное под применение против конкретных этнических групп.Украинские лаборатории, по словам Кириллова, направляли в США собранные штаммы возбудителей инфекционных заболеваний, при этом перемещение патогенов не контролировалось в рамках Всемирной организации здравоохранения, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО) или других международных институтов.Останавливаться не намереныВ четверг, 23 марта сайт RT опубликовал выдержки из документа, из которого следует, что США намерены провести модернизацию своих биолабораторий в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане."Агентство по сокращению военной угрозы, действуя через свою программу по сокращению биологической угрозы (ПСБУ), ищет подходящих исполнителей работ по техобслуживанию и подготовке для осуществления деятельности в области биологической безопасности и охраны вместе с партнёрами по линии ПСБУ в Евразийской зоне ответственности", - говорится в документе.Цель программы заключается в "защите США, их вооруженных сил и союзников от биологических угроз за счет расширения возможностей государств-партнёров и международного сообщества по профилактике и выявлению вызываемых патогенами вспышек, а также подготовке к ним".Поясняется, что в ходе программы может быть проведен ремонт и техническое обслуживание, заменено оборудование, закуплены расходные материалы, а также организованы тренинги на тему биобезопасности.Наличие биолабораторий, где проводятся неизвестные внешним аудиторам опыты с патогенными вирусами и бактериями, - серьезная региональная угроза, считает социолог, эксперт в области здоровьесбережения и активного долголетия Дмитрий Соин.Сейчас, когда человекопотоки включают десятки миллионов человек, вирус-убийца может распространиться на любой территории. Есть установки глобальных центров управления по сокращению населения планеты на несколько миллиардов человек. Вопрос, за счет каких стран будет происходить это сокращение, отметил эксперт.По его мнению, располагая научной базой, здравоохранение России может противостоять подобным вызовам. Тем более мы натренированы последними событиями, поэтому даже если будет применено такое оружие, мы сумеем себя защитить, резюмировал он.

https://ukraina.ru/20230322/1044623497.html

https://ukraina.ru/20230323/1044677045.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, биолаборатории, биологическое оружие, сша, украина, комиссия