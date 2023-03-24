"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию - 24.03.2023 Украина.ру
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"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию - 24.03.2023 Украина.ру
"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
Уехавшие из России музыканты больше потеряли и, скорее всего, будут возвращаться, потому что за границей аудитории у них нет. Такое мнение 24 марта в интервью ведущим российским СМИ озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2023-03-24T10:50
2023-03-24T10:50
новости
дмитрий медведев
артисты
россия
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Он добавил, что критику специальной военной операции нельзя принять даже от заслуженных людей, если это активная деятельность, направленная против страны. Ведь фактически, пояснил зампредседателя Совбеза, это дискредитация тех ребят, которые сейчас стоят в окопе, а такое принять нельзя ни от кого, даже от очень заслуженных людей."Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите – пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определенных времен, с определенного периода это еще и преступление по нашему уголовному закону", - заключил Медведев.С началом спецоперации на Украине часть российских артистов приняла сторону киевского режима, часть из них бежала из страны. В частности, в список таких беглецов вошли певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, признанный в РФ иноагентом, а также лидер группы Little Big Илья Прусикин и комик Семен Слепаков.Отдельные звезды даже умудрились попутно оскорбить россиян. Например, Пугачева назвала их рабами, а актер Артур Смольянинов заявил, что пошел бы воевать "только на стороне Украины", а Россия может превратиться хоть в "радиоактивный пепел".Между тем, отдельные беглые артисты уже признались, что за пределами Российской Федерации оказались невостребованы. Так, бывший актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый, уехавший в Израиль, сказал, что там карьера у него не складывается, соглашаться приходится на любые роли, но и они даются Белому крайне тяжело из-за незнания языка и "трудностей с менталитетом".
https://ukraina.ru/20230324/1044690900.html
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новости, дмитрий медведев, артисты, россия
Новости, Дмитрий Медведев, артисты, Россия

"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию

10:50 24.03.2023
 
© Алла Пугачева/ИнстаграмАлла Пугачева
Алла Пугачева
© Алла Пугачева/Инстаграм
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Уехавшие из России музыканты больше потеряли и, скорее всего, будут возвращаться, потому что за границей аудитории у них нет. Такое мнение 24 марта в интервью ведущим российским СМИ озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Знаете, в эмоциональном ключе кто-то что-то мог сказать. Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей – у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители? Поэтому те, кто уехал, больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться-то?" - сказал Медведев.
Он добавил, что критику специальной военной операции нельзя принять даже от заслуженных людей, если это активная деятельность, направленная против страны. Ведь фактически, пояснил зампредседателя Совбеза, это дискредитация тех ребят, которые сейчас стоят в окопе, а такое принять нельзя ни от кого, даже от очень заслуженных людей.

"Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите – пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определенных времен, с определенного периода это еще и преступление по нашему уголовному закону", - заключил Медведев.
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С началом спецоперации на Украине часть российских артистов приняла сторону киевского режима, часть из них бежала из страны. В частности, в список таких беглецов вошли певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, признанный в РФ иноагентом, а также лидер группы Little Big Илья Прусикин и комик Семен Слепаков.
Отдельные звезды даже умудрились попутно оскорбить россиян. Например, Пугачева назвала их рабами, а актер Артур Смольянинов заявил, что пошел бы воевать "только на стороне Украины", а Россия может превратиться хоть в "радиоактивный пепел".
Между тем, отдельные беглые артисты уже признались, что за пределами Российской Федерации оказались невостребованы. Так, бывший актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый, уехавший в Израиль, сказал, что там карьера у него не складывается, соглашаться приходится на любые роли, но и они даются Белому крайне тяжело из-за незнания языка и "трудностей с менталитетом".
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