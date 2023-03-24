https://ukraina.ru/20230324/1044693969.html

"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию

"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию - 24.03.2023 Украина.ру

"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию

Уехавшие из России музыканты больше потеряли и, скорее всего, будут возвращаться, потому что за границей аудитории у них нет. Такое мнение 24 марта в интервью ведущим российским СМИ озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2023-03-24T10:50

2023-03-24T10:50

2023-03-24T10:50

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Он добавил, что критику специальной военной операции нельзя принять даже от заслуженных людей, если это активная деятельность, направленная против страны. Ведь фактически, пояснил зампредседателя Совбеза, это дискредитация тех ребят, которые сейчас стоят в окопе, а такое принять нельзя ни от кого, даже от очень заслуженных людей."Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите – пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определенных времен, с определенного периода это еще и преступление по нашему уголовному закону", - заключил Медведев.С началом спецоперации на Украине часть российских артистов приняла сторону киевского режима, часть из них бежала из страны. В частности, в список таких беглецов вошли певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, признанный в РФ иноагентом, а также лидер группы Little Big Илья Прусикин и комик Семен Слепаков.Отдельные звезды даже умудрились попутно оскорбить россиян. Например, Пугачева назвала их рабами, а актер Артур Смольянинов заявил, что пошел бы воевать "только на стороне Украины", а Россия может превратиться хоть в "радиоактивный пепел".Между тем, отдельные беглые артисты уже признались, что за пределами Российской Федерации оказались невостребованы. Так, бывший актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый, уехавший в Израиль, сказал, что там карьера у него не складывается, соглашаться приходится на любые роли, но и они даются Белому крайне тяжело из-за незнания языка и "трудностей с менталитетом".

https://ukraina.ru/20230324/1044690900.html

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новости, дмитрий медведев, артисты, россия