https://ukraina.ru/20230324/1044684471.html

Фронт от Днепра до Бахмута: через две недели ВСУ перейдут в наступление. Где — пока неясно

Фронт от Днепра до Бахмута: через две недели ВСУ перейдут в наступление. Где — пока неясно - 24.03.2023 Украина.ру

Фронт от Днепра до Бахмута: через две недели ВСУ перейдут в наступление. Где — пока неясно

Российская армия готовится отразить украинский "контрнаступ", который вот-вот должен начаться. Пока еще непонятно, где будет сделан основной удар. По мнению военных экспертов, для этого может быть выбрано три направления

2023-03-24T06:57

2023-03-24T06:57

2023-03-24T08:34

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0d/1044301537_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_20f3aef6e2df1abf7a95e27b0cece85e.jpg.webp

Первое — это удар на юг, на Мелитополь и Бердянск.Его задача — рассечь российскую группировку пополам, отрезав от «большой земли» ту, что находится в Херсонской и Запорожской областях. После этого начинаются удары по Крымскому мосту и непосредственно по Крыму. Далее по их плану следует разгром оставшейся без поддержки российской группировки, и ВСУ, как они предполагают, триумфально заходят в Крым. Далее идет наступление на Донбасс...Второе направление — на Угледар и Волноваху. Его задача также разрубить российские войска пополам, но уже в районе Мариуполя.Третье направление — под Бахмутом (Артемовском) ударить в стыки ЧВК «Вагнера» с непосредственно российской армией.«Пока никто не может точно сказать, где все-таки ударят украинцы. Сейчас идет разведка боем. Где они нащупают наше слабое место, там и нанесут удар», — считает российский военный с позывным «Мономах».Он предлагает разобрать слабые и сильные стороны каждого из направлений удара.«Да, на запорожском направлении стоят много мобилизованных. С одной стороны, это вроде как слабость, а с другой, они вроде как уже научились отражать украинские атаки. Две последние из них захлебнулись. Но тут надо указать, что ВСУ еще не вводило дополнительные силы. Тут еще плюс, что у нас там две линии обороны уже выстроены по всем правилам военной фортификации. Если удастся прорвать первую линию обороны, то ВСУ упрутся во вторую линию. Но чтобы украинцам все прорвать, нужно потерять достаточно много техники и личного состава. Это называется обескровливание.Очень опасное направление — Угледар. Если там прорвут наши порядки, то ВСУ могут выйти к Волновахе. Российское командование, понимая это, сейчас усиленно готовит линию обороны под Волновахой. Вы можете обратить внимание, что по дорогам ДНР сейчас идут машины с «драконьими зубами» (противотанковые железобетонные пирамидки. — Прим.). Это всё для Волновахи. Этот город очень важен для нас, так как его потеря приведет к тому, что одна из двух дорог на Мариуполь будет занята врагом, останется только старобешевская дорога, которая через Новоазовск соединяет нас с Мариуполем», — рассказал Украина.ру «Мономах».Также наше издание поговорило с офицером с позывным «Запорожец», у которого оптимистический взгляд на возможности российской обороны:«Наша разведка точно знает, что ВСУ собирает кулак севернее Орехова и Гуляйполя, чтобы наша арта их не достала. Но, по сведениям той же разведки, накопленных сил еще недостаточно, чтобы прорвать нашу оборону. Если все будет у нас организовано по военной науке, то вряд ли у ВСУ что-то получится».Несколько более сдержанную оценку того, что происходит на запорожском направлении, дал в комментарии для Украина.ру офицер с позывным «Крейсер», который непосредственно находится на одном из участков запорожского фронта:«В последние два дня заметно, что враг активизировался. Если раньше он экономил боеприпасы, то теперь стал бить по нам активнее. Причем бьет не по первой линии обороны, а по второй, третьей и даже четвертой. Его цель — разрушение нашей транспортной инфраструктуры, чтобы сделать невозможным переброску наших тыловых частей и боеприпасов на первую линию. Сейчас почва уже подсыхает, поэтому никто не сомневается, что буквально через две недели начнется украинское наступление. Активизация противника связана именно с этим».«Крейсер» считает, что к украинскому наступлению российской армии надо срочно решить два вопроса, чтобы выстоять:«Необходимо срочно сделать так, чтобы наш фронт на запорожском направлении стал сплошным. Недавно украинские подразделения вошли во фланг к нашим подразделениям. Это получилось у них именно из-за отсутствия у нас сплошной линии обороны.Второе, у нас в армии до сих пор проблемы с боекомплектом. Не хватает всего. Еще, увы, не произошло насыщения: средств подавления вражеской артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы».Что касается натовских танков — «Абрамс» и «Леопард», — то тут паниковать, считает «Крейсер», не надо. Их можно уничтожать:«Для этого у нас есть ПТРК. Есть система "Партизан", которая была создана в СССР для помощи Вьетнаму в его борьбе с Америкой. Это одноствольная установка, которая стреляет снарядом от "Града". Есть еще "Корнеты" и "Метисы". Также не надо забывать, что для борьбы с танками эффективны вертолеты. Если начнется танковое наступление ВСУ, то танки может успешно бить наша авиация. Дело в том, что украинская система ПВО останется позади танков».Собеседник Украина.ру считает несколько некорректным сравнение предстоящей битвы с Курской дугой, так как после последней началось успешное наступление Красной армии, а вот хватит ли сил для наступления российской армии — вопрос.«Мы, конечно, сможем измотать в боях ВСУ при условии, если наша оборона станет сплошной. Но, как я вам сказал раньше, чтобы наше наступление было успешным, или точнее — чтобы оно вообще было, нам надо насыть армию боекомплектом, чего до сих пор нет. Но в том, что у нас хватит сил на активную оборону, я не сомневаюсь».

https://ukraina.ru/20230320/1044516339.html

https://ukraina.ru/20230322/1044636778.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, спецоперация, украина, россия, всу, вс рф