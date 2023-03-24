https://ukraina.ru/20230324/1044678098.html

Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане

Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане - 24.03.2023 Украина.ру

Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане

Если Америке нужно отвлечь внимание мировой общественности и своих граждан от реально значимых событий, то медиа пустят в ход все: атаки НЛО, китайские воздушные шары, сенсационное раскрытие секрета происхождения ковида и что угодно еще, считает политолог Александр Асафов.

2023-03-24T08:33

2023-03-24T08:33

2023-03-24T11:26

интервью

александр асафов

сво

украина

россия

китай

сша

политика

информационная война

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Александр, в прошедшей на этой неделе встрече Си Цзиньпина и Путина в Москве что было главным?— Я думаю, что итоги мы с вами будет получать и осмысливать не только сегодня и не только завтра, но и на протяжении достаточно длительного времени.— И не только мы.— И не только мы, конечно. Мы видим уже реакцию Запада на это все. И несмотря на значимые усилия западных медиа, в том числе, если вы обратили внимание, сейчас они активно обсуждают тему публикаций секретного доклада о происхождении ковида, в котором Китай, безусловно, будет упомянут — несмотря на это, тема всех медиа мира одна-единственная. Это визит китайского лидера — сразу после избрания — в Россию.Мы видим уровень встреч: с Мишустиным, например, это означает, что это не только про те темы идет речь, которых опасаются американцы, не только про военно-техническое сотрудничество, которое очевидно уже всем, что оно есть и будет, не только про план Пекина по Украине, но и про всесторонние взаимодействия и сотрудничество, про рост логистических проектов, рост инфраструктурных проектов. Безусловно, различные инвестиционные решения. Масса чего.Поэтому говорить о том, что они придут к трем выводам или к двум выводам, и это будет основное, после чего Си Цзиньпин будет звонить Зеленскому, — это, мягко говоря, не вся картина.То есть речь идет о планировании, о взаимодействии по всем основным нашим линиям, в том числе, конечно, и по обмену промышленными технологиями, точнее получения их нами. И о доступе, безусловно, на наши рынки китайских товаров и в обратную сторону. То есть тут можно часами рассказывать о тех перспективных направлениях, которые здесь открываются.Обратим внимание на то, что в эти же дни прошел достаточно важный для нас съезд или саммит, не знаю, как правильно его назвать, с представителями африканских стран. Это показывает, что никакой изоляции (России. — Ред.) нет. Запад пытается эту картину создать, но мы видим, что это, мягко говоря, не так, несмотря на все предупреждения Запада, угрозы в том числе увещевания.Мы знаем, что и французы, и американцы в Африке провели достаточно серьезную работу для того, чтобы африканские страны настроить против России, подключить к этому западному антироссийскому контексту. Но мы видим, что это не сработало.То же самое с Китаем. Китай увещевали, угрожали, как угодно пытались с ним общаться, Байден устраивал видеоконференции с Си на эту тему. Китай однозначно выбрал сторону, мы видим и по статье Путина в «Жэньминь жибао», и по статье Си в «Российской газете», и видим весь контекст, все позиции.Конечно то, что изоляция не состоялась — это, пожалуй, основной вернхеуровневый вывод. А дальше, соответственно, можно разбирать экономические, политические, идеологические итоги, поскольку много направлений, много тезисов, в том числе в тех самых статьях.В статье Си, на мой взгляд, есть важное символическое заявление, на которое пока не обратили внимание. Си пишет о том, что Китай, как и Россия, видит мир ооноцентричным. Это значит, что определенные усилия Китай будет прилагать в направлении восстановления здоровой атмосферы в ООН, чтобы организация превратилась в нечто работающее, а не только была бы инструментом формирования американских претензий ко всем остальным.— На фоне этого визита, были интересные новости по поводу ордера на арест Владимира Путина со стороны МУС. И было заявление Дональда Трампа о том, что его, Трампа, арестуют, но так и не арестовали. Как вы считаете, это просто информационный вброс, или это имеет это какую-то подоплеку?— Я думаю, что относительно МУС все уже разобрались, что это такое. Стоит напомнить эпизод, связанный с МУС по Ираку, когда американцы объявили санкции против прокурора из МУС.Ни американцы, ни Украина, которая у себя в метро развешивает объявления, ни Россия, ни Китай не признают Римский статут, и не признают решения МУС. Поэтому, безусловно, и тема, и момент выбраны намеренно — это попытка повлиять на визит Си в Москву, на темы обсуждения. Это попытка показать, что еще такие инструменты есть.Я бы не относился к этому серьезно, потому что, как сказал Песков, никакой силы это не имеет. Но в любом случае это демонстрация как минимум такого недружелюбия уже совсем открытого. И заявления потом немецкого министра на эту тему, и ряд других показывают контекст.Я напомню, что американцы угрожали МУС, они его не признают ни в каком виде. И то, что они апеллируют к нему, выглядит, скажем так, мягко говоря, забавно. Даже более забавно, чем когда к нему апеллируют украинские власти, тоже его, соответственно, не признавая.Что касается вброса по Трампу, то в отличие от Байдена, Трамп занялся своей избирательной кампанией. Об этом говорит такой релевантный спикер, как Илон Маск. Мы видим, что высказывается в похожем ключе Десантис.Если Байден, что называется, объясняет, что он решение принял, но еще не принял, что он в процессе принятия и вообще, кто здесь — как в известном анекдоте, то Трамп начал свою избирательную кампанию. И это лучшее заявление — сказать, что за правду или за что-то еще его могут арестовать, его будут арестовывать, и он не будет оказывать сопротивление.Я напомню, что в Соединенных Штатах существует два крупных развлекательных общественных элемента. Это «Суперкубок», — бейсбол, супербол, — и выборы президента. Поэтому надо соответственно к этому относиться, примерно так.Они не погружаются в суть, эти выборы сложно назвать легитимными, мы знаем истории и про почтовое голосование, и про ряд других вопросов, но это развлечение. В этом развлечении у участников должны быть роли, должны быть какие-то сценки, эпизоды и т. д. Почему бы не быть истории, связанной с возможным арестом Трампа.Это примерно то же самое, когда американцам нужно перебить повестку, внутреннюю ли повестку, внешнюю ли негативную, тогда начинаются различные встречи с НЛО, подбитие китайских метеорологических шаров, появление этих шаров вообще по всему миру, публикация каких-то записей, когда пилоты видят НЛО, — тоже это было.Ну а сейчас, соответственно, в повестке секретное досье по происхождению ковида — я надеюсь, инопланетных следов там не будет, хотя допускаю все что угодно. И, конечно, предполагаемый арест Трампа, а незадолго до этого еще заявление Илона Маска о необходимости помиловать шамана Капитолия, если вы видели. Повестка в достаточно абсурдистском ключе.Потому основное мировое центральное событие — это встреча двух мировых лидеров, вопреки желанию, мнению, направлению влияния третьего актора. Собственно, все этим и объясняется.— Опять бомбардировщики США — два, которые увели, сопроводили российские СУ-35, новый дрон над Черным морем. И, конечно же, в Джанкое, в Крыму сбитые беспилотники. Это все инциденты одного порядка?— Это часть общей системной работы, хотя применяются различные инструменты. Мы видим, например, заявления киевского режима на эту тему, что, с их точки зрения, восемь сбитых беспилотников над жилым сектором — на самом деле выполнили задачу. Не первый раз они такие заявления делают. Мы помним, когда прилетело 90 ракет, из которых сбито 85, а поражено 13 целей. В этом смысле нет ничего удивительного.Это касается имитации запуска ракет по Санкт-Петербургу — это было некоторое время назад, и вторжения беспилотника, того, которого умыли керосином якобы, есть такая версия, и соответственно тех, которые еще летают — это все, безусловно, попытки оказания давления.Это было и раньше, в Балтийском регионе, это есть и сейчас, и это, конечно, попытка создать еще большее напряжение, возможно, спровоцировать российских летчиков.Честно говоря, я бы из этих событий не делал ключевых, но они, безусловно, оформляют всю общую медийную картину, информационную картину, потому что все-таки мы с вами находимся в жерле информационной войны. И создания инфоповодов, в том числе и с подключением военной компоненты, — это является одной из четко прописанных стратегий: офицеры создают инфоповоды, потом медиа-подразделения их раскручивают, а дальше их трактуют уже в необходимом ключе.Для нас это означает только то, что наше Министерство обороны научилось эффективно такие провокации отрабатывать.Что касается угрозы беспилотников, то она, конечно, есть, периодически они долетают до наших территорий и будут долетать, поскольку это является достаточно эффективным методом ведения современных боевых действий, в том числе и совершения террористических актов.Мы видим, что успешность этих методов снижается, и это в целом показывает, что мы тоже работаем на предотвращение этих угроз, потому что объем событий с беспилотниками за последний месяц, наверное, сопоставим по масштабу с объемом событий за весь год СВО.Ну, значит, будет больше. Чем больше происходит важных событий, которые действительно меняют мир — таких как визит Си в Москву — тем больше будет провокаций, террористических актов, информационного, санкционного, дипломатического, какого угодно давления. Поэтому к этому надо относиться достаточно спокойно, понимая суть происходящего и причину.— Еще один масштабный инфоповод, который тиражируется СМИ — это контрнаступление ВСУ, о котором говорят все кому не лень. Это является какой-то серьезной последней надеждой США на Украину? Будет ли оно, если оно не состоится, то сорвется ли дальнейшее накачивание оружием Украины, или этот проект будет похоронен?— Безусловно, цель и задача Соединенных Штатов — это продлять конфликт максимально долго, при этом нет задачи взять Украину в ЕС, включить Украину в НАТО. На повестке стоят Швеция с Финляндией, непонятно, как с Эрдоганом расторговаться под эрдогановские же выборы. Какая там Украина — это вопрос отдельный.Задача сдерживать Россию, растягивать конфликт как можно дальше. Безусловно, накачка оружием будет продолжаться. Это же еще очень прибыльное мероприятие. Ничего не поставляется бесплатно, это все — за деньги. И в рамках, в том числе, модернизации европейских армий, например, польской, за счет поставки старых советских танков Украине и закупке новых южнокорейских. Условно новых, но они — для себя.Это, безусловно, модернизация оборонного комплекса США, в том числе выполняется эта задача. Масса задач. Поэтому они будут продолжать накачивать Украину оружием.Что касается наступления возможного или невозможного, на которые есть силы, на которые нужны силы, в котором помогут «Леопарды» и т. д., то я предлагаю выйти, соответственно, из зоны поражения информационными снарядами противника. Противник нам навязывает концепцию, в которой, возможно, состоится или не состоится наступление. Он нам навязывает саму систему, чтобы мы это обсуждали, примерно так же, как он навязывал нам в январе, что не то 5-го, не то 9-го числа состоится уже тотальная мобилизация в России.И надо понимать, что мы же с вами не находимся на линии Сватово — Кременная или в других пунктах, связанных с линией боевого соприкосновения, и мы с вами не члены Генштаба. Поэтому, что нам дает эта информация? Пищу для размышлений каких-то. Нужно думать о том, зачем противник это делает? Зачем он хочет, чтобы мы обсуждали возможность или невозможность наступления?Давайте по пунктам. Во-первых, это имитирует ситуацию или, по крайней мере, информационно простраивает — о том, что такая возможность есть. Значит, есть войска, значит, сформирован личный состав, значит, обучено какое-то количество специалистов в Новой Зеландии, в Британии, о чем мы знаем.Люди, которых ловят на улицах, крутят им руки за спины и везут в домашней одежде прямо на сборные пункты, откуда они едут сразу на линию соприкосновения, как-то получили оружие. Насколько это правда — мы с вами не знаем, но сам верхнеуровневый тезис о том, что наступление возможно, заставляет нас делать вывод, что это все есть.— Как минимум есть какой-то паритет?— Как минимум есть какая-то возможность это делать, будь то со 150 «Леопардами», с 20 «Леопардами», или вовсе без «Леопардов» и «Абрамсов», но с какими-то другими. Здесь мы впадаем в ложную информационную модель, потому что начинаем ею жить. Поэтому лучше ориентироваться на сводки наших военных, официальные — что они по этому поводу скажут.Если порассуждать в целом — нужны ли Зеленскому какие-то демонстрационные победы? Нужны, поскольку что сказал господин Десантис, рассматриваемый одним из кандидатов от республиканцев? Что нужно провести тотальный аудит всей финансовой помощи Украине. Нужно прекратить спонсировать Украину в режиме незаполненного чека, это его цитата.У него есть сторонники, которые задают такие же вопросы. И, несмотря на ковид или инопланетян, это так или иначе волнует американцев. Поэтому Украина, которая сверстала супердефицитный бюджет, который вообще невозможно закрывать без внешних вливаний, конечно, беспокоится.Поэтому надо (киевскому режиму. — Ред.) эффективно что-то демонстрировать, особенно на фоне второго важнейшего события, которое в повестке тоже прозвучало, сейчас много его обсуждают — визит Владимира Путина в Мариуполь. Вот это демонстрация наглядных достижений российских успехов. Вот они — можно посмотреть, можно увидеть.А достижения, в которые вложены колоссальные деньги, вложены колоссальные медийные усилия… В том числе в любое сообщение по поводу возможного наступления — там тоже инвестированы какие-то средства, чтобы до нас по разным каналам долетело, чтобы мы поверили хотя бы в возможность этого. Поэтому, конечно, они (украинские власти. — Ред.) будут инвестировать в это и дальше. Но состоится (наступление. — Ред.) или нет, я вам не могу ответить, я считаю, что на данный момент - это ложная дихотомия.Возможность есть, в силу погодных условий, в силу характера ведения боевых действий, в силу климатических особенностей региона. Направления, усилия — я не знаю, это вопрос к военным. Но ясно то, что это стало инструментом информационной войны, таким же, как попытка навязать нам концепцию с тотальной нашей мобилизацией, с какими-то другими случаями, аспектами…Поэтому я считаю, что на эти вопросы должны отвечать военные. Думаю, они обязательно ответят. А мы с вами должны формировать свою информационную повестку, исходя из информационного контекста, из того, о чем нам достоверно известно.Достоверно известно о том, что регионы с нами навсегда, судя по визиту Владимира Путина, что цели СВО на какие-то другие не будут изменены. И те досужие разговоры о том, что их будут менять, потому что не получается так, значит, может быть, получится сяк, что сейчас китаец позвонит Зеленскому, тот его уговорит, американцы вмешаются… Короче, все это — конспирологический бред несущественный.

https://ukraina.ru/20220126/1033157781.html

https://ukraina.ru/20230320/1044519470.html

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https://ukraina.ru/20230321/1044549886.html

https://ukraina.ru/20230322/1044612218.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, александр асафов, сво, украина, россия, китай, сша, политика, информационная война