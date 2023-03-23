Рогов перечислил условия для безопасности Запорожской АЭС
11:59 23.03.2023 (обновлено: 12:00 23.03.2023)
Для гарантированной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) достаточно выполнения трех условий. Об этом 23 марта заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"
"Нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения, бить на упреждение и полностью переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы", - перечислил условия Рогов.
По его словам, главная и единственная угроза для АЭС исходит только от киевских властей и украинских войск.
Ранее он же сообщил, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, может быть предпринята попытка ее полностью обесточить. Для этого под видом якобы ремонтных работ может быть отключена последняя резервная линия электропередачи, которая идет с территории Украины и питает атомную станцию.
По его словам, главная и единственная угроза для АЭС исходит только от киевских властей и украинских войск.
Ранее он же сообщил, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, может быть предпринята попытка ее полностью обесточить. Для этого под видом якобы ремонтных работ может быть отключена последняя резервная линия электропередачи, которая идет с территории Украины и питает атомную станцию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
9 марта, 11:05В "Росэнергоатоме" сообщили подробности о прекращении энергоснабжения ЗАЭС со стороны УкраиныУкраинская сторона прекратила энергоснабжение Запорожской АЭС в ночь на четверг, станция перешла на дизельные генераторы. Об этом 9 марта сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, передает "Интерфакс"