Рогов перечислил условия для безопасности Запорожской АЭС - 23.03.2023 Украина.ру
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Рогов перечислил условия для безопасности Запорожской АЭС
Рогов перечислил условия для безопасности Запорожской АЭС - 23.03.2023 Украина.ру
Рогов перечислил условия для безопасности Запорожской АЭС
Для гарантированной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) достаточно выполнения трех условий. Об этом 23 марта заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"
2023-03-23T11:59
2023-03-23T12:00
запорожская аэс
новости
владимир рогов
россия
энергетика
станция
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"Нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения, бить на упреждение и полностью переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы", - перечислил условия Рогов.По его словам, главная и единственная угроза для АЭС исходит только от киевских властей и украинских войск.Ранее он же сообщил, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, может быть предпринята попытка ее полностью обесточить. Для этого под видом якобы ремонтных работ может быть отключена последняя резервная линия электропередачи, которая идет с территории Украины и питает атомную станцию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожская аэс, новости, владимир рогов, россия, энергетика, станция
Запорожская АЭС, Новости, Владимир Рогов, Россия, энергетика, станция

Рогов перечислил условия для безопасности Запорожской АЭС

11:59 23.03.2023 (обновлено: 12:00 23.03.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Для гарантированной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) достаточно выполнения трех условий. Об этом 23 марта заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"
"Нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения, бить на упреждение и полностью переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы", - перечислил условия Рогов.

По его словам, главная и единственная угроза для АЭС исходит только от киевских властей и украинских войск.

Ранее он же сообщил, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, может быть предпринята попытка ее полностью обесточить. Для этого под видом якобы ремонтных работ может быть отключена последняя резервная линия электропередачи, которая идет с территории Украины и питает атомную станцию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
9 марта, 11:05
В "Росэнергоатоме" сообщили подробности о прекращении энергоснабжения ЗАЭС со стороны УкраиныУкраинская сторона прекратила энергоснабжение Запорожской АЭС в ночь на четверг, станция перешла на дизельные генераторы. Об этом 9 марта сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, передает "Интерфакс"
 
Запорожская АЭСНовостиВладимир РоговРоссияэнергетикастанция
 
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