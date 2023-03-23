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В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ

В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ - 23.03.2023 Украина.ру

В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ

Российское грузовое судно Swem задержано в порту Котка из-за санкций Евросоюза против России. Об этом 22 марта сообщили местные СМИ

2023-03-23T08:30

2023-03-23T08:30

2023-03-23T08:45

порт

удобрения

санкции

россия

финляндия

ес

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"Это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению груза в порту Финляндии", - сказал исполнительный директор порта Киммо Наски.Сейчас судно находится за пределами порта в ожидании разрешения на вывоз из страны задержанного груза. Министерство иностранных дел Финляндии, которое занимается выяснением вопроса, было проинформировано о транспортировке удобрений на прошлой неделе.По ее словам, скорее всего, груз сможет продолжить свой путь после получения разрешения. Она объяснила, что груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и необходим для обеспечения производства продуктов питания.По неподтвержденной информации, партия задержанных удобрений составляет 20 тысяч тонн, ее стоимость по нынешним ценам на мировом рынке может равняться 10-12 млн евро.Порт Хамина-Котка — один из самых популярных у российских клиентов финский порт, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы. Там перерабатывают все виды грузов: газ, контейнеры, грузы для судов RoRo и LoLo, навалочные, наливные, генеральные комплексные грузы, а также оказывают самые разнообразные услуги.

https://ukraina.ru/20230314/1044323912.html

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порт, удобрения, санкции, россия, финляндия, ес