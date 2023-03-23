В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ - 23.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230323/1044655223.html
В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ
В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ - 23.03.2023 Украина.ру
В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ
Российское грузовое судно Swem задержано в порту Котка из-за санкций Евросоюза против России. Об этом 22 марта сообщили местные СМИ
2023-03-23T08:30
2023-03-23T08:45
порт
удобрения
санкции
россия
финляндия
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/33/1034283396_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_2f336e723a0430da045896605955b1f9.jpg
"Это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению груза в порту Финляндии", - сказал исполнительный директор порта Киммо Наски.Сейчас судно находится за пределами порта в ожидании разрешения на вывоз из страны задержанного груза. Министерство иностранных дел Финляндии, которое занимается выяснением вопроса, было проинформировано о транспортировке удобрений на прошлой неделе.По ее словам, скорее всего, груз сможет продолжить свой путь после получения разрешения. Она объяснила, что груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и необходим для обеспечения производства продуктов питания.По неподтвержденной информации, партия задержанных удобрений составляет 20 тысяч тонн, ее стоимость по нынешним ценам на мировом рынке может равняться 10-12 млн евро.Порт Хамина-Котка — один из самых популярных у российских клиентов финский порт, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы. Там перерабатывают все виды грузов: газ, контейнеры, грузы для судов RoRo и LoLo, навалочные, наливные, генеральные комплексные грузы, а также оказывают самые разнообразные услуги.
https://ukraina.ru/20230314/1044323912.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/33/1034283396_81:0:560:359_1920x0_80_0_0_aca5dc507b734f6892ab4c9e26beda11.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
порт, удобрения, санкции, россия, финляндия, ес
порт, удобрения, санкции, Россия, Финляндия, ЕС

В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ

08:30 23.03.2023 (обновлено: 08:45 23.03.2023)
 
© РИА НовостиФинляндия
Финляндия
© РИА Новости
Читать в
Российское грузовое судно Swem задержано в порту Котка из-за санкций Евросоюза против России. Об этом 22 марта сообщили местные СМИ
"Это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению груза в порту Финляндии", - сказал исполнительный директор порта Киммо Наски.
Сейчас судно находится за пределами порта в ожидании разрешения на вывоз из страны задержанного груза.
Министерство иностранных дел Финляндии, которое занимается выяснением вопроса, было проинформировано о транспортировке удобрений на прошлой неделе.

"При сотрудничестве с властями мы обнаружили, что груз включает удобрения, вероятно, принадлежащие лицу, включенному в санкционный список ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения", - сказала руководитель санкционного отдела министерства иностранных дел Пиа Сариваара.

По ее словам, скорее всего, груз сможет продолжить свой путь после получения разрешения. Она объяснила, что груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и необходим для обеспечения производства продуктов питания.
По неподтвержденной информации, партия задержанных удобрений составляет 20 тысяч тонн, ее стоимость по нынешним ценам на мировом рынке может равняться 10-12 млн евро.
Порт Хамина-Котка — один из самых популярных у российских клиентов финский порт, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы. Там перерабатывают все виды грузов: газ, контейнеры, грузы для судов RoRo и LoLo, навалочные, наливные, генеральные комплексные грузы, а также оказывают самые разнообразные услуги.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
14 марта, 06:30
Вариантов нет. Эксперт рассказал, чем заменить порты Украины для экспорта удобренийРоссия могла бы поставлять удобрения в Индию по железной дороге. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец
 
портудобрениясанкцииРоссияФинляндияЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Медведев про Twitter: нужно использовать оружие врага
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Лента новостейМолния