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В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ
В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ - 23.03.2023 Украина.ру
В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ
Российское грузовое судно Swem задержано в порту Котка из-за санкций Евросоюза против России. Об этом 22 марта сообщили местные СМИ
2023-03-23T08:30
2023-03-23T08:30
2023-03-23T08:45
порт
удобрения
санкции
россия
финляндия
ес
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"Это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению груза в порту Финляндии", - сказал исполнительный директор порта Киммо Наски.Сейчас судно находится за пределами порта в ожидании разрешения на вывоз из страны задержанного груза. Министерство иностранных дел Финляндии, которое занимается выяснением вопроса, было проинформировано о транспортировке удобрений на прошлой неделе.По ее словам, скорее всего, груз сможет продолжить свой путь после получения разрешения. Она объяснила, что груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и необходим для обеспечения производства продуктов питания.По неподтвержденной информации, партия задержанных удобрений составляет 20 тысяч тонн, ее стоимость по нынешним ценам на мировом рынке может равняться 10-12 млн евро.Порт Хамина-Котка — один из самых популярных у российских клиентов финский порт, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы. Там перерабатывают все виды грузов: газ, контейнеры, грузы для судов RoRo и LoLo, навалочные, наливные, генеральные комплексные грузы, а также оказывают самые разнообразные услуги.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
порт, удобрения, санкции, россия, финляндия, ес
порт, удобрения, санкции, Россия, Финляндия, ЕС
В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями — СМИ
08:30 23.03.2023 (обновлено: 08:45 23.03.2023)
Российское грузовое судно Swem задержано в порту Котка из-за санкций Евросоюза против России. Об этом 22 марта сообщили местные СМИ
"Это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению груза в порту Финляндии", - сказал исполнительный директор порта Киммо Наски.
Сейчас судно находится за пределами порта в ожидании разрешения на вывоз из страны задержанного груза.
Министерство иностранных дел Финляндии, которое занимается выяснением вопроса, было проинформировано о транспортировке удобрений на прошлой неделе.
"При сотрудничестве с властями мы обнаружили, что груз включает удобрения, вероятно, принадлежащие лицу, включенному в санкционный список ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения", - сказала руководитель санкционного отдела министерства иностранных дел Пиа Сариваара.
По ее словам, скорее всего, груз сможет продолжить свой путь после получения разрешения. Она объяснила, что груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и необходим для обеспечения производства продуктов питания.
По неподтвержденной информации, партия задержанных удобрений составляет 20 тысяч тонн, ее стоимость по нынешним ценам на мировом рынке может равняться 10-12 млн евро.
Порт Хамина-Котка — один из самых популярных у российских клиентов финский порт, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы. Там перерабатывают все виды грузов: газ, контейнеры, грузы для судов RoRo и LoLo, навалочные, наливные, генеральные комплексные грузы, а также оказывают самые разнообразные услуги.