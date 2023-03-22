https://ukraina.ru/20230322/1044640170.html
МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураном
МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураном - 22.03.2023 Украина.ру
МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураном
Россия не оставит без ответа возможную передачу Великобританией боеприпасов с обедненным ураном Украине. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства
2023-03-22T15:28
2023-03-22T15:28
2023-03-22T15:28
новости
уран
снаряды
мид рф
украина
великобритания
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Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с танками Challenger 2 Украине будут поставлены бронебойные снаряды с обедненным ураном. Такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако они содержат обедненный уран, который имеет высокую плотность и позволяет увеличить бронебойность.Согласно заявлению МИД, "англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине". Решение Лондона по передаче снарядов с обедненным ураном наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем украинского конфликта.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном "серьезным наращиванием эскалации".Как рассказывало издание Украина.ру, в 1991 году подобные боеприпасы впервые применили США во время войны в Персидском заливе. В дальнейшем, это оружие применялось НАТО при бомбардировках Югославии.Известно, что в после использования обедненного урана в Ираке и на Балканах фиксировался рост онкологических заболеваний как среди местного населения, так и среди американских и других военнослужащих, участвовавших в его применении.
https://ukraina.ru/20230322/1044620833.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, уран, снаряды, мид рф, украина, великобритания
Новости, уран, снаряды, МИД РФ, Украина, Великобритания
МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураном
Россия не оставит без ответа возможную передачу Великобританией боеприпасов с обедненным ураном Украине. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с танками Challenger 2 Украине будут поставлены бронебойные снаряды с обедненным ураном. Такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако они содержат обедненный уран, который имеет высокую плотность и позволяет увеличить бронебойность.
Согласно заявлению МИД, "англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине".
Решение Лондона по передаче снарядов с обедненным ураном наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем украинского конфликта.
"Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа", - говорится в заявлении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном "серьезным наращиванием эскалации".
Как рассказывало издание Украина.ру, в 1991 году подобные боеприпасы впервые применили США во время войны в Персидском заливе. В дальнейшем, это оружие применялось НАТО при бомбардировках Югославии.
Известно, что в после использования обедненного урана в Ираке и на Балканах фиксировался рост онкологических заболеваний как среди местного населения, так и среди американских и других военнослужащих, участвовавших в его применении.