МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураном - 22.03.2023 Украина.ру
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МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураном
МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураном - 22.03.2023 Украина.ру
МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураном
Россия не оставит без ответа возможную передачу Великобританией боеприпасов с обедненным ураном Украине. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства
2023-03-22T15:28
2023-03-22T15:28
новости
уран
снаряды
мид рф
украина
великобритания
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Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с танками Challenger 2 Украине будут поставлены бронебойные снаряды с обедненным ураном. Такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако они содержат обедненный уран, который имеет высокую плотность и позволяет увеличить бронебойность.Согласно заявлению МИД, "англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине". Решение Лондона по передаче снарядов с обедненным ураном наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем украинского конфликта.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном "серьезным наращиванием эскалации".Как рассказывало издание Украина.ру, в 1991 году подобные боеприпасы впервые применили США во время войны в Персидском заливе. В дальнейшем, это оружие применялось НАТО при бомбардировках Югославии.Известно, что в после использования обедненного урана в Ираке и на Балканах фиксировался рост онкологических заболеваний как среди местного населения, так и среди американских и других военнослужащих, участвовавших в его применении.
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новости, уран, снаряды, мид рф, украина, великобритания
Новости, уран, снаряды, МИД РФ, Украина, Великобритания

МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураном

15:28 22.03.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Россия не оставит без ответа возможную передачу Великобританией боеприпасов с обедненным ураном Украине. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с танками Challenger 2 Украине будут поставлены бронебойные снаряды с обедненным ураном. Такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако они содержат обедненный уран, который имеет высокую плотность и позволяет увеличить бронебойность.
Согласно заявлению МИД, "англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине".
Решение Лондона по передаче снарядов с обедненным ураном наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем украинского конфликта.

"Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа", - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном "серьезным наращиванием эскалации".
Как рассказывало издание Украина.ру, в 1991 году подобные боеприпасы впервые применили США во время войны в Персидском заливе. В дальнейшем, это оружие применялось НАТО при бомбардировках Югославии.
Известно, что в после использования обедненного урана в Ираке и на Балканах фиксировался рост онкологических заболеваний как среди местного населения, так и среди американских и других военнослужащих, участвовавших в его применении.
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 13:04
Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит РоссияБритания анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин. Что это за оружие, в чем его опасность и чем может ответить Россия, разбиралось издание Украина.ру
 
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