Лавров назвал серьезным наращиванием эскалации поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном

Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит Россия

Британия анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин. Что это за оружие, в чем его опасность и чем может ответить Россия, разбиралось издание Украина.ру