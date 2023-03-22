Лавров назвал серьезным наращиванием эскалации поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что передача Великобританией боеприпасов с обедненным ураном Украине станет еще одним шагом на пути к эскалации. Его словам прозвучали 22 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с танками Challenger 2 Украине будут поставлены бронебойные снаряды с обедненным ураном. Такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако они содержат обедненный уран, который имеет высокую плотность и позволяет увеличить бронебойность.
"Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному наращиванию, качественному наращиванию эскалации", - сказал Лавров.
Как рассказывало издание Украина.ру, в 1991 году подобные боеприпасы впервые применили США во время войны в Персидском заливе. В дальнейшем, это оружие применялось НАТО при бомбардировках Югославии.
Известно, что в после использования обедненного урана в Ираке и на Балканах фиксировался рост онкологических заболеваний как среди местного населения, так и среди американских и других военнослужащих, участвовавших в его применении.
22 марта, 13:04Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит РоссияБритания анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин. Что это за оружие, в чем его опасность и чем может ответить Россия, разбиралось издание Украина.ру