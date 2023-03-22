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Сальдо рассказал об усилении линии обороны по левому берегу Днепра

Сальдо рассказал об усилении линии обороны по левому берегу Днепра - 22.03.2023 Украина.ру

Сальдо рассказал об усилении линии обороны по левому берегу Днепра

Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза. Об этом сообщил 22 марта временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале

2023-03-22T12:59

2023-03-22T12:59

2023-03-22T13:11

сальдо

херсонская область

новости

оборона

враги

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"Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза - пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жёсткий отпор", - написал Сальдо.Он также отметил, что в помощь российским военным создали херсонский добровольческий батальон. Сейчас идёт накопление личного состава, который проходит боевую подготовку. "Задача добровольцев - помогать вооружённым силам и гражданской администрации в поддержании порядка на территории региона и, самое главное, противодействовать ДРГ противника. Местные жители отлично знают особенности своего региона и живущих в нём людей, и задача борьбы с террористами и диверсантами им как раз по плечу", - заверил Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под руководством Украины.

https://ukraina.ru/20230318/1044504266.html

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сальдо, херсонская область, новости, оборона, враги