Сальдо рассказал об усилении линии обороны по левому берегу Днепра - 22.03.2023 Украина.ру
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Сальдо рассказал об усилении линии обороны по левому берегу Днепра
Сальдо рассказал об усилении линии обороны по левому берегу Днепра - 22.03.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал об усилении линии обороны по левому берегу Днепра
Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза. Об этом сообщил 22 марта временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
2023-03-22T12:59
2023-03-22T13:11
сальдо
херсонская область
новости
оборона
враги
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"Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза - пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жёсткий отпор", - написал Сальдо.Он также отметил, что в помощь российским военным создали херсонский добровольческий батальон. Сейчас идёт накопление личного состава, который проходит боевую подготовку. "Задача добровольцев - помогать вооружённым силам и гражданской администрации в поддержании порядка на территории региона и, самое главное, противодействовать ДРГ противника. Местные жители отлично знают особенности своего региона и живущих в нём людей, и задача борьбы с террористами и диверсантами им как раз по плечу", - заверил Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под руководством Украины.
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сальдо, херсонская область, новости, оборона, враги
Сальдо, Херсонская область, Новости, Оборона, враги

Сальдо рассказал об усилении линии обороны по левому берегу Днепра

12:59 22.03.2023 (обновлено: 13:11 22.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза. Об этом сообщил 22 марта временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
"Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза - пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жёсткий отпор", - написал Сальдо.
Он также отметил, что в помощь российским военным создали херсонский добровольческий батальон. Сейчас идёт накопление личного состава, который проходит боевую подготовку.
"Задача добровольцев - помогать вооружённым силам и гражданской администрации в поддержании порядка на территории региона и, самое главное, противодействовать ДРГ противника. Местные жители отлично знают особенности своего региона и живущих в нём людей, и задача борьбы с террористами и диверсантами им как раз по плечу", - заверил Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под руководством Украины.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
18 марта, 14:00
"Показали пример": Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо поздравили крымчанДружба и сотрудничество Донецкой Народной Республики (ДНР) и Крыма будут крепнуть и развиваться. Об этом заявил 18 марта в телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией
 
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