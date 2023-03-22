Сальдо рассказал об усилении линии обороны по левому берегу Днепра
12:59 22.03.2023 (обновлено: 13:11 22.03.2023)
Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза. Об этом сообщил 22 марта временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
"Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза - пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жёсткий отпор", - написал Сальдо.
Он также отметил, что в помощь российским военным создали херсонский добровольческий батальон. Сейчас идёт накопление личного состава, который проходит боевую подготовку.
"Задача добровольцев - помогать вооружённым силам и гражданской администрации в поддержании порядка на территории региона и, самое главное, противодействовать ДРГ противника. Местные жители отлично знают особенности своего региона и живущих в нём людей, и задача борьбы с террористами и диверсантами им как раз по плечу", - заверил Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под руководством Украины.
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