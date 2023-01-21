Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов - 21.01.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов
Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов - 21.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов
Транспортная инфраструктура Украины была пока что практически не затронута ударами ВС РФ, а между тем удары по ней могли бы сильно осложнить положение ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник
2023-01-21T07:45
2023-01-21T07:45
новости
спецоперация
всу
вс рф
бомбардировка
удары
мосты
днепр (река)
военный эксперт
киевский режим
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Он отметил, что для того, чтобы серьёзно осложнить перемещение ВСУ, не обязательно полностью разрушать мосты на Украине.Он указал, что Украина географически разделена пополам рекой Днепр, и там находится самая её уязвимая часть коммуникаций. Эксперт добавил, что, если бы мосты подвергались подобному ограниченному воздействию с начала спецоперации, то перемещение грузов для ВСУ с запада на восток осложнилось бы в разы. Киевский режим критически зависит от западных поставок вооружений и боеприпасов, начиная с лета прошлого года, поэтому его сопротивление было бы существенно ослаблено.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, всу, вс рф, бомбардировка, удары, мосты, днепр (река), военный эксперт, киевский режим, боеприпасы
Новости, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ, бомбардировка, удары, мосты, Днепр (река), военный эксперт, киевский режим, боеприпасы

Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов

07:45 21.01.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДнепр вид
Днепр вид - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Транспортная инфраструктура Украины была пока что практически не затронута ударами ВС РФ, а между тем удары по ней могли бы сильно осложнить положение ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник
Он отметил, что для того, чтобы серьёзно осложнить перемещение ВСУ, не обязательно полностью разрушать мосты на Украине.

Можно выводить из строя отдельные пролёты мостов, провоцируя перед этими мостами многокилометровые пробки. Такой вывод из строя даже нескольких мостов уже серьёзно осложнит транспортное сообщение между востоком и западом Украины

Илья Крамник интервью
Илья Крамник
Военный эксперт
Он указал, что Украина географически разделена пополам рекой Днепр, и там находится самая её уязвимая часть коммуникаций. Эксперт добавил, что, если бы мосты подвергались подобному ограниченному воздействию с начала спецоперации, то перемещение грузов для ВСУ с запада на восток осложнилось бы в разы.
Киевский режим критически зависит от западных поставок вооружений и боеприпасов, начиная с лета прошлого года, поэтому его сопротивление было бы существенно ослаблено.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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НовостиСпецоперацияВСУВС РФбомбардировкаударымостыДнепр (река)военный эксперткиевский режимбоеприпасы
 
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