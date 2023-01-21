Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов
Транспортная инфраструктура Украины была пока что практически не затронута ударами ВС РФ, а между тем удары по ней могли бы сильно осложнить положение ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник
Он отметил, что для того, чтобы серьёзно осложнить перемещение ВСУ, не обязательно полностью разрушать мосты на Украине.
Можно выводить из строя отдельные пролёты мостов, провоцируя перед этими мостами многокилометровые пробки. Такой вывод из строя даже нескольких мостов уже серьёзно осложнит транспортное сообщение между востоком и западом Украины
Он указал, что Украина географически разделена пополам рекой Днепр, и там находится самая её уязвимая часть коммуникаций. Эксперт добавил, что, если бы мосты подвергались подобному ограниченному воздействию с начала спецоперации, то перемещение грузов для ВСУ с запада на восток осложнилось бы в разы.
Киевский режим критически зависит от западных поставок вооружений и боеприпасов, начиная с лета прошлого года, поэтому его сопротивление было бы существенно ослаблено.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
8 декабря 2022, 15:19Военный эксперт объяснил, почему взрывать мосты через Днепр уже бессмысленно Сейчас уничтожать мосты через Днепр уже бессмысленно. В том смысле, что Украина перебрасывала войска не по мостам, а по железной дороге, которая идет по левобережью. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру