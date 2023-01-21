https://ukraina.ru/20230121/1042825182.html

Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов

Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов - 21.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов

Транспортная инфраструктура Украины была пока что практически не затронута ударами ВС РФ, а между тем удары по ней могли бы сильно осложнить положение ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник

2023-01-21T07:45

2023-01-21T07:45

2023-01-21T07:45

новости

спецоперация

всу

вс рф

бомбардировка

удары

мосты

днепр (река)

военный эксперт

киевский режим

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Он отметил, что для того, чтобы серьёзно осложнить перемещение ВСУ, не обязательно полностью разрушать мосты на Украине.Он указал, что Украина географически разделена пополам рекой Днепр, и там находится самая её уязвимая часть коммуникаций. Эксперт добавил, что, если бы мосты подвергались подобному ограниченному воздействию с начала спецоперации, то перемещение грузов для ВСУ с запада на восток осложнилось бы в разы. Киевский режим критически зависит от западных поставок вооружений и боеприпасов, начиная с лета прошлого года, поэтому его сопротивление было бы существенно ослаблено.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221208/1041620290.html

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новости, спецоперация, всу, вс рф, бомбардировка, удары, мосты, днепр (река), военный эксперт, киевский режим, боеприпасы