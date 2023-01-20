https://ukraina.ru/20230120/1042812062.html

Военный эксперт Андрей Кошкин о защите Крыма от западных ракет

Военный эксперт Андрей Кошкин о защите Крыма от западных ракет - 20.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт Андрей Кошкин о защите Крыма от западных ракет

Получат ли ВСУ боевые высокоточные ракеты и немецкие танки Leopard 2? Чем Россия может защитить Крым? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.

2023-01-20T14:07

2023-01-20T14:07

2023-01-20T14:07

всу

рамштайн

нато

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авиабаза

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танки

вооружения

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20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии проходит встреча генералов НАТО. На повестке дня - военная помощь Украине и объединение усилий европейских армий против России. – Андрей Петрович, на заседании в Германии выступил президент Украины Владимир Зеленский. Дадут ли ему вооружение, о чём он просит?— Вне всякого сомнения, дадут. Цифры уже фигурируют. Это 55–59 американских боевых машин пехоты M2 Bradley, около 100 единиц бронетранспортёров M113. Также будут направлены 155-миллиметровые боеприпасы, бронированные автомобили Stryker, немецкие Marder.Естественно, сейчас обсуждается весьма существенный вопрос поставок ракет GLSDB c планирующей головкой GBU-39.— Если ВСУ их получат, какие это создаст угрозы для России?— Опасность заключается в том, что на базе реактивной системы залпового огня HIMARS эта ракета в состоянии достигать целей на расстоянии 150 км. Практически ВСУ могут со своей территории обстреливать военные и государственные гражданские объекты на территории Крыма. Вот это вызывает опасность.К тому же, Киев обещали снабдить английскими танками Challenger 2, французскими танками AMX-10RC со 155-миллиметровой пушкой. Швеция подключилась к передаче вооружений ВСУ. Довольно широкий разноплановый ассортимент предлагается.Главное, как говорят на Украине, это "танковый Рамштайн", то есть речь идёт о поставках бронетанковой техники наступательного характера. До этого ничего подобного не было. Вот чем отличается "Рамштайн – 8" от предыдущих встреч.— Вы упомянули высокоточные ракеты GLSDB, которые в случае их использовании ВСУ могут создать угрозу Крыму. Как Россия может защитить полуостров?— Если ВСУ их получат (а, наверняка, такое может быть осуществлено), то мы, конечно же, создадим глубоко эшелонированную оборону системами ПВО.Однако сейчас украинские военные запускают ракеты пакетом из РСЗО. Так много целей сразу снять [системами ПВО] не так просто, и 3–4 ракеты всё равно могут достичь мишеней.Мы будем их уничтожать во время передвижения к огневым позициям, непосредственно на огневых позициях – будем бороться так эффективно, как это принято и как мы это делаем в формате спецоперации.– Министр обороны США Ллойд Остин не смог договориться со своим немецким коллегой Борисом Писториусом о поставке танков Киеву. Об этом проинформировал телеканал CNN, сославшись на источники в американской администрации. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 января заявил, что, если немцы не одобрят передачу танков Киеву, Польша поступит "так, как считает нужным". Тогда какой смысл встречаться и обсуждать, если Великобритания, Польша и США и так всё решили?— Смысл заключается в том, чтобы объединить усилия европейских армий против России, так как "Рамштайн" – это не только работа контактной группы по Украине. Данный формат решает еще и глобальные вопросы – это важнейший аспект для Запада.Олафа Шольца загнали в "леопардовую" ловушку, он пытается отстоять позицию не торопиться посылать немецкие танки против русских на Украину. Канцлер Германии схитрил, заявив, что Украина получит танки Leopard 2 от Германии в том случае, если США согласятся поставлять Киеву свои танки Abrams.Заявление Шольца возмутило политический бомонд США своенравным поведением и непотребным юмором. Конечно, на Украину пойдут и Challenger 2, и Leopard 2, и остальная озвученная мной техника. Это порядка двух дивизионов.– Пойдут ли Штаты на условия Германии? Киев может рассчитывать на Abrams?— Я подозреваю, что здесь американцы больше переживают за репутационные издержки. И так уже Abrams не здорово выглядел на Ближнем Востоке, а уж здесь тем более эти танки русские сожгут.Abrams – это страшная, прожорливая, дорогостоящая, очень капризная, неповоротливая машина. Она даже до линии боевого соприкосновения может не дойти, а уж как потом её ремонтировать. Естественно, что Abrams не сможет выполнять задачу танка прорыва, как, например, наш российский танк Т-90.Я думаю, что все это для американцев является более важным аспектом, потому что они держат свои сектора на мировом рынке вооружения и получают баснословные прибыли. Там один Abrams колоссальных денег стоит – по разным оценкам, около 1 миллиарда.— Андрей Петрович, что Россия может противопоставить западным вооружениям? Есть ли у нас средства защиты от них?— Не тактико-технические характеристики (хотя, это немаловажно для современных высокоточных технологичных средств) являются основой победы в бою. Прежде всего важна экономическая мощь самого государства.Все эксперты мира признают, что мы свой оборонно-промышленный комплекс сохранили, что сейчас мы смогли его запустить, и он начинает набирать обороты. Наш президент Владимир Путин, находясь на предприятиях "Алмаз – Антей", откровенно сказал, что мы выпускаем ракет и средств ПВО больше всего в мире.Так что у нас есть мощнейший потенциал, есть что и как противопоставить Западу и Украине. Это является залогом того, что нейтрализовать угрозы от западного оружия мы в состоянии.

https://ukraina.ru/20230120/1042791887.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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