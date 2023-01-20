"Страна-зомби: эксперт назвал "два протокола лечения" киевского режима - 20.01.2023 Украина.ру
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"Страна-зомби: эксперт назвал "два протокола лечения" киевского режима
"Страна-зомби: эксперт назвал "два протокола лечения" киевского режима - 20.01.2023 Украина.ру
"Страна-зомби: эксперт назвал "два протокола лечения" киевского режима
У России есть два возможных "протокола лечения" Киева, первый из них включает освобождение Донбасса и Запорожья и переход к стратегической обороне, а второй - активные боевые действия на нескольких направлениях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-01-20T06:30
2023-01-20T06:30
новости
военный эксперт
владимир зеленский
запад
адольф гитлер
сша
разведка
украина
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Первый вариант предполагает, что после вытеснения ВСУ из Донбасса, Запорожья и части Харьковской области, российская армия создаст укреплённую линию, будет "сидеть там под обстрелами украинской армии и добиваться того, что Украина развалится под нашими воздушными ударами".По мнению Мощанского, в настоящее время Украина представляет из себя "страну-зомби", которая "ничего не производит", и держится на финансовых инъекциях с Запада."Мы можем сидеть в обороне и ждать, пока Запад устанет реанимировать Украину или украинский народ выйдет свергать [Владимира] Зеленского", - сказал эксперт.Однако гарантий того, что это произойдёт, нет, считает Мощанский, и вспоминает, что массированные англо-американские бомбардировки нацистской Германии не заставили немцев свергнуть режим Адольфа Гитлера.Таким образом, киевскому режиму придётся растягивать свои резервы по разным направлениям, после чего Мощанский предлагает нанести мощный удар на одном из них.Проблема с этим вариантом в том, что США, снабжающие киевский режим разведданными, смогут заметить перемещения войск российских войск с помощью передовых средств разведки.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, военный эксперт, владимир зеленский, запад, адольф гитлер, сша, разведка, украина
Новости, военный эксперт, Владимир Зеленский, Запад, Адольф Гитлер, США, разведка, Украина

"Страна-зомби: эксперт назвал "два протокола лечения" киевского режима

06:30 20.01.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа расчетов РСЗО Град в ходе специальной военной операции на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
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У России есть два возможных "протокола лечения" Киева, первый из них включает освобождение Донбасса и Запорожья и переход к стратегической обороне, а второй - активные боевые действия на нескольких направлениях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Первый вариант предполагает, что после вытеснения ВСУ из Донбасса, Запорожья и части Харьковской области, российская армия создаст укреплённую линию, будет "сидеть там под обстрелами украинской армии и добиваться того, что Украина развалится под нашими воздушными ударами".
По мнению Мощанского, в настоящее время Украина представляет из себя "страну-зомби", которая "ничего не производит", и держится на финансовых инъекциях с Запада.
"Мы можем сидеть в обороне и ждать, пока Запад устанет реанимировать Украину или украинский народ выйдет свергать [Владимира] Зеленского", - сказал эксперт.
Однако гарантий того, что это произойдёт, нет, считает Мощанский, и вспоминает, что массированные англо-американские бомбардировки нацистской Германии не заставили немцев свергнуть режим Адольфа Гитлера.

Второй вариант – массированное ведение боевых действий на нескольких направлениях. Нам нужно будет создать преимущество в Запорожской области, на линии Сватово-Кременная и на харьковском направлении. Мы должны постоянно троллить их из Белоруссии. Возможно, перейти границу, но дальше не идти

Илья Мощанский
Илья Мощанский
Главный редактор альманаха "Военная летопись"
Таким образом, киевскому режиму придётся растягивать свои резервы по разным направлениям, после чего Мощанский предлагает нанести мощный удар на одном из них.
Проблема с этим вариантом в том, что США, снабжающие киевский режим разведданными, смогут заметить перемещения войск российских войск с помощью передовых средств разведки.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 05:45
Военный эксперт рассказал о стратегической ошибке в спецоперации на УкраинеУкраина воспользовалась заблуждением России о договороспособности президента Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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