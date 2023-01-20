https://ukraina.ru/20230120/1042779926.html

Сергей Веселовский: кто он

Сергей Веселовский: кто он - 20.01.2023 Украина.ру

Сергей Веселовский: кто он

Телеведущий и политолог Сергей Веселовский — один из самых узнаваемых журналистов среди тех, кто всерьёз занимается украинской тематикой.

2023-01-20T05:29

2023-01-20T05:29

2023-01-20T05:29

политолог

журналист

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Родился он в Симферополе 31 января 1967 года.Работает ведущим программы "Политотдел".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

политолог, журналист