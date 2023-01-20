Сергей Веселовский: кто он - 20.01.2023 Украина.ру
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Сергей Веселовский: кто он
Сергей Веселовский: кто он - 20.01.2023 Украина.ру
Сергей Веселовский: кто он
Телеведущий и политолог Сергей Веселовский — один из самых узнаваемых журналистов среди тех, кто всерьёз занимается украинской тематикой.
2023-01-20T05:29
2023-01-20T05:29
политолог
журналист
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Родился он в Симферополе 31 января 1967 года.Работает ведущим программы "Политотдел".
Украина.ру
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
политолог, журналист
политолог, журналист

Сергей Веселовский: кто он

05:29 20.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей ВеселовскийСергей Веселовский
Сергей Веселовский - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Веселовский
Читать в
Телеведущий и политолог Сергей Веселовский — один из самых узнаваемых журналистов среди тех, кто всерьёз занимается украинской тематикой.
Родился он в Симферополе 31 января 1967 года.
Работает ведущим программы "Политотдел".
 
политологжурналист
 
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