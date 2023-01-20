https://ukraina.ru/20230120/1042779926.html
Сергей Веселовский: кто он
Сергей Веселовский: кто он - 20.01.2023 Украина.ру
Сергей Веселовский: кто он
Телеведущий и политолог Сергей Веселовский — один из самых узнаваемых журналистов среди тех, кто всерьёз занимается украинской тематикой.
2023-01-20T05:29
2023-01-20T05:29
2023-01-20T05:29
политолог
журналист
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Родился он в Симферополе 31 января 1967 года.Работает ведущим программы "Политотдел".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
политолог, журналист
Сергей Веселовский: кто он
Телеведущий и политолог Сергей Веселовский — один из самых узнаваемых журналистов среди тех, кто всерьёз занимается украинской тематикой.
Родился он в Симферополе 31 января 1967 года.
Работает ведущим программы "Политотдел".