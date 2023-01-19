https://ukraina.ru/20230119/1042776608.html
Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии
Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии - 19.01.2023 Украина.ру
Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии
Власти Швеции приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон 19 января
2023-01-19T14:24
2023-01-19T14:24
2023-01-19T14:24
украина
швеция
артиллерия
новости
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По его словам, правительство страны приняло решение по пакету военной поддержки Украины, состоящему из трех частей, включая "первое решение о начале поставок на Украину артиллерийской системы Archer".В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство проконсультируется с вооруженными силами страны относительно того, какое количество установок Archer может быть направлено Киеву.Также шведские власти сообщили, что киевскому режиму отправят 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), всего вооружений поставят на 420 миллионов долларов.Шведская многоцелевая самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 "Archer" имеет калибр 155-мм, автомат заряжания и легкое бронирование, орудие установлено на колесное шасси.
https://ukraina.ru/20221203/1041465694.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, швеция, артиллерия, новости
Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии
Власти Швеции приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон 19 января
По его словам, правительство страны приняло решение по пакету военной поддержки Украины, состоящему из трех частей, включая "первое решение о начале поставок на Украину артиллерийской системы Archer".
В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство проконсультируется с вооруженными силами страны относительно того, какое количество установок Archer может быть направлено Киеву.
Также шведские власти сообщили, что киевскому режиму отправят 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), всего вооружений поставят на 420 миллионов долларов.
Шведская многоцелевая самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 "Archer" имеет калибр 155-мм, автомат заряжания и легкое бронирование, орудие установлено на колесное шасси.