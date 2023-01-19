Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии - 19.01.2023 Украина.ру
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Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии
Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии - 19.01.2023 Украина.ру
Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии
Власти Швеции приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон 19 января
2023-01-19T14:24
2023-01-19T14:24
украина
швеция
артиллерия
новости
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По его словам, правительство страны приняло решение по пакету военной поддержки Украины, состоящему из трех частей, включая "первое решение о начале поставок на Украину артиллерийской системы Archer".В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство проконсультируется с вооруженными силами страны относительно того, какое количество установок Archer может быть направлено Киеву.Также шведские власти сообщили, что киевскому режиму отправят 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), всего вооружений поставят на 420 миллионов долларов.Шведская многоцелевая самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 "Archer" имеет калибр 155-мм, автомат заряжания и легкое бронирование, орудие установлено на колесное шасси.
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украина, швеция, артиллерия, новости
Украина, Швеция, артиллерия, Новости

Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии

14:24 19.01.2023
 
© commons.wikimedia.orgArcher
Archer - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© commons.wikimedia.org
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Власти Швеции приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон 19 января
По его словам, правительство страны приняло решение по пакету военной поддержки Украины, состоящему из трех частей, включая "первое решение о начале поставок на Украину артиллерийской системы Archer".
В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство проконсультируется с вооруженными силами страны относительно того, какое количество установок Archer может быть направлено Киеву.
Также шведские власти сообщили, что киевскому режиму отправят 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), всего вооружений поставят на 420 миллионов долларов.
Шведская многоцелевая самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 "Archer" имеет калибр 155-мм, автомат заряжания и легкое бронирование, орудие установлено на колесное шасси.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
3 декабря 2022, 08:25
Удары по Швеции и Финляндии будут запланированы после их вступления в НАТО - журнал Минобороны РФПосле принятия Финляндии и Швеции в НАТО Россия нарастит войска на северном направлении и заранее распланирует удары высокоточным оружием по их территории, говорится в статье, опубликованной в российском журнале Министерства обороны для командиров "Военная мысль"
 
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