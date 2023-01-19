Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии

Удары по Швеции и Финляндии будут запланированы после их вступления в НАТО - журнал Минобороны РФ

После принятия Финляндии и Швеции в НАТО Россия нарастит войска на северном направлении и заранее распланирует удары высокоточным оружием по их территории, говорится в статье, опубликованной в российском журнале Министерства обороны для командиров "Военная мысль"