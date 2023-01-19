https://ukraina.ru/20230119/1042767237.html

Медведев пригрозил Западу ядерной войной

Медведев пригрозил Западу ядерной войной - 19.01.2023 Украина.ру

Медведев пригрозил Западу ядерной войной

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 января перед обсуждением НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил в своем Telegram-канале, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной

2023-01-19T11:00

2023-01-19T11:00

2023-01-19T11:00

украина

оружие

дмитрий медведев

ядерная война

новости

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"Завтра на натовской базе "Рамштайн" великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной", - написал Медведев.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230119/1042759129.html

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украина, оружие, дмитрий медведев, ядерная война, новости