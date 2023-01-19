Медведев пригрозил Западу ядерной войной - 19.01.2023 Украина.ру
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Медведев пригрозил Западу ядерной войной
Медведев пригрозил Западу ядерной войной - 19.01.2023 Украина.ру
Медведев пригрозил Западу ядерной войной
Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 января перед обсуждением НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил в своем Telegram-канале, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной
2023-01-19T11:00
2023-01-19T11:00
украина
оружие
дмитрий медведев
ядерная война
новости
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"Завтра на натовской базе "Рамштайн" великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной", - написал Медведев.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру.
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украина, оружие, дмитрий медведев, ядерная война, новости
Украина, оружие, Дмитрий Медведев, ядерная война, Новости

Медведев пригрозил Западу ядерной войной

11:00 19.01.2023
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 января перед обсуждением НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил в своем Telegram-канале, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной
"Завтра на натовской базе "Рамштайн" великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной", - написал Медведев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру.
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