Генконсул России в Стамбуле Буравов: народ Украины вынужден воевать за чужие цели - 19.01.2023 Украина.ру
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Генконсул России в Стамбуле Буравов: народ Украины вынужден воевать за чужие цели
Генконсул России в Стамбуле Буравов: народ Украины вынужден воевать за чужие цели - 19.01.2023 Украина.ру
Генконсул России в Стамбуле Буравов: народ Украины вынужден воевать за чужие цели
Жители Украины вынужден воевать за чужие цели, Россия же борется против преступного националистического режима, а не против украинского народа, заявил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов газете Aydınlık
2023-01-19T09:22
2023-01-19T09:22
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украина
украинцы
запад
россия
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По его мнению, киевский режим и его западные сторонники и спонсоры пытаются представить цель СВО России "как уничтожение Украины как государства, очищение страны от украинцев и насильственную "русификацию".
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Генконсул России в Стамбуле Буравов: народ Украины вынужден воевать за чужие цели

09:22 19.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP / Libkos
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Жители Украины вынужден воевать за чужие цели, Россия же борется против преступного националистического режима, а не против украинского народа, заявил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов газете Aydınlık
"Запад платит Украине деньги, поставляет оружие и разведывательную информацию, говорит ей, куда стрелять и атаковать. Страдает от этого братский украинский народ, который вынужден воевать за чужие цели", - сказал Буравов.
По его мнению, киевский режим и его западные сторонники и спонсоры пытаются представить цель СВО России "как уничтожение Украины как государства, очищение страны от украинцев и насильственную "русификацию".
"Однако это совершенно не так, Россия никогда не делала подобных заявлений. Очень важно понимать, что мы боремся не против украинского народа, а против преступного националистического режима, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного государственного переворота и провозгласил свой курс на очищение Украины от всего русского и связанного с Россией и героизацию сторонников нацизма", - сказал генконсул РФ.
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