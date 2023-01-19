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Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам

Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам - 19.01.2023 Украина.ру

Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам

Турция завершила приготовления для начала переработки российского зерна и отправки его нуждающимся странам, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Турции

2023-01-19T08:58

2023-01-19T08:58

2023-01-19T08:58

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"Мы уже определили, на каких мероприятиях какие процедуры будем проводить", - отметил источник.Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин 16 января в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся страны.

https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html

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2023

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новости, турция, россия, зерно