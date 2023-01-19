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Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам
Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам - 19.01.2023 Украина.ру
Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам
Турция завершила приготовления для начала переработки российского зерна и отправки его нуждающимся странам, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Турции
2023-01-19T08:58
2023-01-19T08:58
2023-01-19T08:58
новости
турция
россия
зерно
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"Мы уже определили, на каких мероприятиях какие процедуры будем проводить", - отметил источник.Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин 16 января в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся страны.
https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, россия, зерно
Новости, Турция, Россия, зерно
Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам
Турция завершила приготовления для начала переработки российского зерна и отправки его нуждающимся странам, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Турции
"Россия в этом году (в 2022 г - ред.) произвела 153 миллиона тонн зерна, есть остатки с предыдущих лет. Мы подготовились к обработке этого зерна и отправке его нуждающимся странам. Мы ждем, когда Россия отправит нам зерно", - сообщил источник в ведомстве.
"Мы уже определили, на каких мероприятиях какие процедуры будем проводить", - отметил источник.
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган
и Владимир Путин
16 января в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся страны.