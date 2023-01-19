Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам - 19.01.2023 Украина.ру
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Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам
Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам - 19.01.2023 Украина.ру
Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам
Турция завершила приготовления для начала переработки российского зерна и отправки его нуждающимся странам, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Турции
2023-01-19T08:58
2023-01-19T08:58
новости
турция
россия
зерно
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"Мы уже определили, на каких мероприятиях какие процедуры будем проводить", - отметил источник.Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин 16 января в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся страны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, турция, россия, зерно
Новости, Турция, Россия, зерно

Турция подтвердила готовность к отправке зерна РФ нуждающимся странам

08:58 19.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Турция завершила приготовления для начала переработки российского зерна и отправки его нуждающимся странам, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Турции
"Россия в этом году (в 2022 г - ред.) произвела 153 миллиона тонн зерна, есть остатки с предыдущих лет. Мы подготовились к обработке этого зерна и отправке его нуждающимся странам. Мы ждем, когда Россия отправит нам зерно", - сообщил источник в ведомстве.
"Мы уже определили, на каких мероприятиях какие процедуры будем проводить", - отметил источник.
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин 16 января в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся страны.
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