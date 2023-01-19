Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
© AP / Martin Meissner
Украинская беженка Елена Знаткова пожаловалась на языковой барьер в Великобритании, из-за которого она переживает "социальную смерть", сообщило издание Wales Online
После начала СВО Знаткова вместе со своей дочерью Дарьей эвакуировалась на запад Украины, в британский Кардифф они попали в августе, заключив так называемое "спонсорское" соглашение с местным жителем в рамках программы "Дома для Украины".
В Кардиффе, как уточнила украинская беженка, у нее возникли большие трудности с трудоустройством.
"Я прохожу стадию социальной смерти. Потому что языковые барьеры сводят на нет мой опыт, мои знания, мои навыки. Я не могу применить свое образование на практике — я преподаватель университета и магистр государственного управления", - посетовала женщина.
По словам женщины, на новом месте она занимается организацией украинских социальных и культурных мероприятий. Группа беженцев собирается в центре Кардиффа, чтобы петь украинские патриотические песни и рассказывать окружающим о своей культуре.
Издание отмечает, что принимающая сторона отказалась от продления соглашения со Знатковой. Если до 20 февраля мать и дочь не найдут нового "спонсора", им грозит перспектива жизни на улице, так как снимать жилье они не в состоянии. "Мы надеемся найти взаимопонимание и хорошие человеческие отношения между нами и людьми, которые могли бы нас приютить", - отметили украинки.
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