Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании - 19.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230119/1042760352.html
Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании
Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании - 19.01.2023 Украина.ру
Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании
Украинская беженка Елена Знаткова пожаловалась на языковой барьер в Великобритании, из-за которого она переживает "социальную смерть", сообщило издание Wales Online
2023-01-19T07:21
2023-01-19T07:21
новости
украинские беженцы
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/34/1034073495_0:48:5238:2994_1920x0_80_0_0_5dfbd8c3d2d0f1c206254e46eb833b2f.jpg
После начала СВО Знаткова вместе со своей дочерью Дарьей эвакуировалась на запад Украины, в британский Кардифф они попали в августе, заключив так называемое "спонсорское" соглашение с местным жителем в рамках программы "Дома для Украины".В Кардиффе, как уточнила украинская беженка, у нее возникли большие трудности с трудоустройством.По словам женщины, на новом месте она занимается организацией украинских социальных и культурных мероприятий. Группа беженцев собирается в центре Кардиффа, чтобы петь украинские патриотические песни и рассказывать окружающим о своей культуре.Издание отмечает, что принимающая сторона отказалась от продления соглашения со Знатковой. Если до 20 февраля мать и дочь не найдут нового "спонсора", им грозит перспектива жизни на улице, так как снимать жилье они не в состоянии. "Мы надеемся найти взаимопонимание и хорошие человеческие отношения между нами и людьми, которые могли бы нас приютить", - отметили украинки.Ранее украинский беженец Игорь Исид пожаловался, что почувствовал себя униженным после приезда в Великобританию.
https://ukraina.ru/20221202/1041401298.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/34/1034073495_550:0:5238:3516_1920x0_80_0_0_72953d60b0b9ac9e205b2bcc232a39c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинские беженцы, великобритания
Новости, украинские беженцы, Великобритания

Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании

07:21 19.01.2023
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Украинская беженка Елена Знаткова пожаловалась на языковой барьер в Великобритании, из-за которого она переживает "социальную смерть", сообщило издание Wales Online
После начала СВО Знаткова вместе со своей дочерью Дарьей эвакуировалась на запад Украины, в британский Кардифф они попали в августе, заключив так называемое "спонсорское" соглашение с местным жителем в рамках программы "Дома для Украины".
В Кардиффе, как уточнила украинская беженка, у нее возникли большие трудности с трудоустройством.
"Я прохожу стадию социальной смерти. Потому что языковые барьеры сводят на нет мой опыт, мои знания, мои навыки. Я не могу применить свое образование на практике — я преподаватель университета и магистр государственного управления", - посетовала женщина.
По словам женщины, на новом месте она занимается организацией украинских социальных и культурных мероприятий. Группа беженцев собирается в центре Кардиффа, чтобы петь украинские патриотические песни и рассказывать окружающим о своей культуре.
Издание отмечает, что принимающая сторона отказалась от продления соглашения со Знатковой. Если до 20 февраля мать и дочь не найдут нового "спонсора", им грозит перспектива жизни на улице, так как снимать жилье они не в состоянии. "Мы надеемся найти взаимопонимание и хорошие человеческие отношения между нами и людьми, которые могли бы нас приютить", - отметили украинки.
Ранее украинский беженец Игорь Исид пожаловался, что почувствовал себя униженным после приезда в Великобританию.
- РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря 2022, 07:27
Украинские беженцы уже не богиЗнаменитая фраза Алексея Арестовича из мартовского ещё интервью, "украинцев в мире встречают как богов, спустившихся на Землю", если когда-то и имела какой-то смысл, то сейчас его стремительно теряет. Не только в СМИ, но уже и в официальных заявлениях и действиях правительств проявляется недовольство потоком украинских беженцев
 
Новостиукраинские беженцыВеликобритания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:32"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу
08:29Аппетиты Дании и Великобритании в городе без воды и отопления. Что происходит в Николаеве
08:19Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов
08:17Освобождение ДНР: в апреле-мае начнутся бои за Славянск и Краматорск
08:16ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо
08:10СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине
08:06Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо
08:00Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД
07:51Сотрудник СБУ признал убийство украинского переговорщика Киреева - WSJ
07:40Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем "Бережок"
07:40"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме
07:28Посол Антонов отметил ставшую более воинственной риторику американских официальных лиц
07:21Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании
07:10США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT
07:07Как самая бедная страна ЕС стала главным поставщиком оружия и ГСМ Украине
07:00Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов
05:30"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье
05:00Степанцов: России нужны комиссары от культуры
04:30Военный эксперт рассказал про привлекательность наступления на Украину с территории Белоруссии
04:00"Судороги сумасшедшего": Степанцов о санкциях Зеленского
Лента новостейМолния