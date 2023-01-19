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Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании

Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании - 19.01.2023 Украина.ру

Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании

Украинская беженка Елена Знаткова пожаловалась на языковой барьер в Великобритании, из-за которого она переживает "социальную смерть", сообщило издание Wales Online

2023-01-19T07:21

2023-01-19T07:21

2023-01-19T07:21

новости

украинские беженцы

великобритания

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После начала СВО Знаткова вместе со своей дочерью Дарьей эвакуировалась на запад Украины, в британский Кардифф они попали в августе, заключив так называемое "спонсорское" соглашение с местным жителем в рамках программы "Дома для Украины".В Кардиффе, как уточнила украинская беженка, у нее возникли большие трудности с трудоустройством.По словам женщины, на новом месте она занимается организацией украинских социальных и культурных мероприятий. Группа беженцев собирается в центре Кардиффа, чтобы петь украинские патриотические песни и рассказывать окружающим о своей культуре.Издание отмечает, что принимающая сторона отказалась от продления соглашения со Знатковой. Если до 20 февраля мать и дочь не найдут нового "спонсора", им грозит перспектива жизни на улице, так как снимать жилье они не в состоянии. "Мы надеемся найти взаимопонимание и хорошие человеческие отношения между нами и людьми, которые могли бы нас приютить", - отметили украинки.Ранее украинский беженец Игорь Исид пожаловался, что почувствовал себя униженным после приезда в Великобританию.

https://ukraina.ru/20221202/1041401298.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украинские беженцы, великобритания