https://ukraina.ru/20230118/1042753204.html

Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским

Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским - 18.01.2023 Украина.ру

Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским

Президент России Владимир Путин заявил, что есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским

2023-01-18T16:26

2023-01-18T16:26

2023-01-18T16:26

владимир путин

новости

украина

киевский режим

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"Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей", - сказал глава государства в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".Путин подчеркнул, что те, кто возвеличивает бандеровцев, "и есть неонацисты".Он добавил, что у России "есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией, мы не можем их не защищать".

https://ukraina.ru/20230118/1042746039.html

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владимир путин, новости, украина, киевский режим