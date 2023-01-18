Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским - 18.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230118/1042753204.html
Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским - 18.01.2023 Украина.ру
Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
Президент России Владимир Путин заявил, что есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
2023-01-18T16:26
2023-01-18T16:26
владимир путин
новости
украина
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041666581_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_55724462d2403a860a492a82aaf405e3.jpg.webp
"Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей", - сказал глава государства в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".Путин подчеркнул, что те, кто возвеличивает бандеровцев, "и есть неонацисты".Он добавил, что у России "есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией, мы не можем их не защищать".
https://ukraina.ru/20230118/1042746039.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041666581_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_0236eb5aa1f906d59b0a290137cf6348.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, новости, украина, киевский режим
Владимир Путин, Новости, Украина, киевский режим

Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским

16:26 18.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин заявил, что есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
"Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей", - сказал глава государства в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".
Путин подчеркнул, что те, кто возвеличивает бандеровцев, "и есть неонацисты".
Он добавил, что у России "есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией, мы не можем их не защищать".
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
14:07
"По определению невозможно": Путин признал, что вопрос с Украиной миром не решитьРоссия не первый раз за свою историю попадает в ситуацию, когда ее откровенно водят за нос. Москва многократно пыталась изменить ситуацию с Украиной миром, но к этому никто не прислушался. Об этом на встрече с ветеранами 18 января заявил президент Владимир Путин
 
Владимир ПутинНовостиУкраинакиевский режим
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Подготовка к наступлению на фронте, западные танки для Украины. О чём говорили эксперты 18 января
18:04Война и победа. Лавров рассказал, чем завершится СВО на Украине
17:24Военный эксперт рассказал о главной ошибке России, когда она впервые затеяла поход на Киев
17:23Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины
17:02Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео
16:55Алексей Леонков о том, какие вооружения для ВСУ одобрят на встрече в Рамштайне
16:55Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность
16:48"Психолог Авакова" временно возглавил МВД Украины
16:32"Украина – в шаге от братоубийственной религиозной катастрофы". В Совбезе ООН рассказали об атаке на УПЦ
16:27Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии
16:26Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
16:13"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины
16:13Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии
16:12Myśl Polska: Ответный удар России на агрессию НАТО будет фатальным для Польши
16:06Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО
16:00Смысл СВО, освобождение регионов, перспективы для переговоров. Главное на Украине на 16:00 18 января
15:47"Швырнула в нас тарелкой": на Дану Борисову в Таиланде напала украинка
15:33Есть только один сценарий: Мендкович о наиболее вероятном разрешении украинского вопроса. Видео
15:19Пушилин рассказал, что нужно сделать для прекращения обстрелов Донецка
15:18Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией
Лента новостейМолния