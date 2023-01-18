https://ukraina.ru/20230118/1042753204.html
Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским - 18.01.2023 Украина.ру
Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
Президент России Владимир Путин заявил, что есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
2023-01-18T16:26
2023-01-18T16:26
2023-01-18T16:26
владимир путин
новости
украина
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041666581_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_55724462d2403a860a492a82aaf405e3.jpg.webp
"Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей", - сказал глава государства в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".Путин подчеркнул, что те, кто возвеличивает бандеровцев, "и есть неонацисты".Он добавил, что у России "есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией, мы не можем их не защищать".
https://ukraina.ru/20230118/1042746039.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041666581_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_0236eb5aa1f906d59b0a290137cf6348.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, украина, киевский режим
Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
Президент России Владимир Путин заявил, что есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
"Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей", - сказал глава государства в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".
Путин подчеркнул, что те, кто возвеличивает бандеровцев, "и есть неонацисты".
Он добавил, что у России "есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией, мы не можем их не защищать".