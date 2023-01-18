Пушилин рассказал, что нужно сделать для прекращения обстрелов Донецка - 18.01.2023 Украина.ру
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Пушилин рассказал, что нужно сделать для прекращения обстрелов Донецка
Пушилин рассказал, что нужно сделать для прекращения обстрелов Донецка - 18.01.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал, что нужно сделать для прекращения обстрелов Донецка
Артиллерийские обстрелы Донецка будут прекращены после освобождения от войск киевского режима Марьинки и Авдеевки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
2023-01-18T15:19
2023-01-18T15:19
денис пушилин
днр
марьинка
авдеевка
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"Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город", - сказал Пушилин журналистам Первого канала, спросившим о том, что будет означать освобождение Авдеевки и Марьинки.По его словам, установление контроля над этими населенными пунктами будет означать, что артиллерия ВСУ "физически не будет доставать" до Донецка, "по крайней мере из того оружия, которое он массово используется сейчас для обстрелов наших населенных пунктов".Марьинка является пригородом Донецка, от нее всего один километр до Петровского района. В ней расположены значительные силы украинских войск, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Авдеевка отстоит от Донецка на 21 километр.
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денис пушилин, днр, марьинка, авдеевка
Денис Пушилин, ДНР, Марьинка, Авдеевка

Пушилин рассказал, что нужно сделать для прекращения обстрелов Донецка

15:19 18.01.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© vk.com / Денис Пушилин
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Артиллерийские обстрелы Донецка будут прекращены после освобождения от войск киевского режима Марьинки и Авдеевки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
"Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город", - сказал Пушилин журналистам Первого канала, спросившим о том, что будет означать освобождение Авдеевки и Марьинки.
По его словам, установление контроля над этими населенными пунктами будет означать, что артиллерия ВСУ "физически не будет доставать" до Донецка, "по крайней мере из того оружия, которое он массово используется сейчас для обстрелов наших населенных пунктов".
Марьинка является пригородом Донецка, от нее всего один километр до Петровского района. В ней расположены значительные силы украинских войск, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Авдеевка отстоит от Донецка на 21 километр.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
09:34
В ДНР рассказали, как ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемниковБойцы ВСУ в радиоэфире выдали позиции польских наемников в Соледаре для нанесения по ним точных артиллерийских ударов ВС РФ, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин
 
Денис ПушилинДНРМарьинкаАвдеевка
 
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