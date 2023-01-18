https://ukraina.ru/20230118/1042741846.html
Крушение вертолёта под Киевом: погиб глава МВД и не только. Видео
Крушение вертолёта под Киевом: погиб глава МВД и не только. Видео - 18.01.2023 Украина.ру
Крушение вертолёта под Киевом: погиб глава МВД и не только. Видео
Утром 18 января в городе Бровары Киевской области рядом со зданием детского сада рухнул вертолёт ГСЧС. Информацию о ЧП подтвердил заместитель главы Офиса... Украина.ру, 18.01.2023
2023-01-18T12:44
2023-01-18T12:44
2023-01-18T12:44
видео
украина
сво
авиакатастрофа
крушение
бровары
денис монастырский
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Утром 18 января в городе Бровары Киевской области рядом со зданием детского сада рухнул вертолёт ГСЧС. Информацию о ЧП подтвердил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. При падении вертолета погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. По информации Нацполиции, жертвами крушения стали 18 человек, в том числе трое детей. Девять из погибших находились на борту. В больницы доставили 29 пострадавших, в том числе 15 детей. На месте работают все специальные службы. В МВД Украины среди возможных причин крушения назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, сво, авиакатастрофа, крушение, бровары, денис монастырский, видео
Видео, Украина, СВО, авиакатастрофа, крушение, Бровары, Денис Монастырский
Крушение вертолёта под Киевом: погиб глава МВД и не только. Видео
Утром 18 января в городе Бровары Киевской области рядом со зданием детского сада рухнул вертолёт ГСЧС. Информацию о ЧП подтвердил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. При падении вертолета погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. По информации Нацполиции, жертвами крушения стали 18 человек, в том числе трое детей. Девять из погибших находились на борту. В больницы доставили 29 пострадавших, в том числе 15 детей. На месте работают все специальные службы. В МВД Украины среди возможных причин крушения назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.