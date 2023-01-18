https://ukraina.ru/20230118/1042739588.html

Алексей Мухин: Наёмники в украинской армии - свидетельство того, что сами ВСУ не справляются с ситуацией

Алексей Мухин: Наёмники в украинской армии - свидетельство того, что сами ВСУ не справляются с ситуацией - 18.01.2023 Украина.ру

Алексей Мухин: Наёмники в украинской армии - свидетельство того, что сами ВСУ не справляются с ситуацией

Польша делает всё, чтобы оттяпать часть Украины, считает политолог, директор Центра политической информации, Алексей Мухин.

2023-01-18T12:35

2023-01-18T12:35

2023-01-18T12:35

интервью

алексей мухин

иностранные наемники

меркель

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036282714_400:41:1993:937_1920x0_80_0_0_50cc671c9afd82022d86653a5fe16b9c.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, силы ПВО и подразделения Черноморского флота за день сбили десяток украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Севастополь, о чем сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале. Это - текущие события или все-таки начало чего-то более масштабного? – Да, я думаю, стоит ожидать более серьезных со стороны ВСУ событий, потому что украинская сторона сейчас всячески пытается показать своим западным партнерам и кураторам, что она действенна, что она не побеждена, что она готова к более масштабной активности на театре военных действий.Прежде всего, стоит опасаться диверсионной и террористической активности, которой так печально славится Главное управление разведки Минобороны Украины и СБУ.– Ситуация вокруг украинского кризиса по-новому поставила очень много вопросов, в том числе и гуманитарного характера, социальной сферы. Насколько важно уделять внимание ситуации в прифронтовой зоне мирным жителям, с какими задачами и проблемами приходится сталкиваться и общественникам, волонтерам, депутатам Государственной Думы?– Вовлеченность гражданского общества в СВО достаточно высока, несмотря на данные социологов о том, что внимание СМИ к ситуации иногда падает. Совершенно очевидно, что по мере того, как эта ситуация касается все большее количество семей в России, безусловно, люди внимательно следят за новостями и событиями. Это одна часть, чисто гражданская.Вторая часть, как вы справедливо отметили – это волонтерская работа, это работа негосударственных общественных компаний, которые осуществляют гуманитарную деятельность на территории, где располагается театр военных действий.Безусловно это является верным признаком того, что СВО – одно из основополагающих событий прошлого и этого года в жизни гражданского общества.Я не побоюсь громкой фразы – народ и армия едины, несколько переиначивая то, что было раньше в Советском Союзе. Российская армия представляет определенный срез патриотически настроенных граждан российской Федерации, я сам очень много общаюсь с военными и знаю, о чем говорю.Поддержка гражданского общества крайне важна военным, которые вернувшись назад, в это гражданское общество, после окончания СВО, составят скорее всего, очень серьезную социально-политическую силу внутри него. Поэтому к этому тоже нужно готовиться. Не войной единой жив человек.– Одна из важных проблем конфликта - наплыв иностранных наемников на Украину, с чем он связан и кто эти люди, почему среди них очень много поляков?– Наплыв иностранных наемников связан с тем, что конфликт вышел на новый качественный уровень. Это, прежде всего, столкновение не России и Украины, как это часто пытаются представить на Западе натовские акторы – это конфликт России и НАТО.Это стало очевидным после того, как в течение восьми лет НАТО готовило Украину к столкновению с Российской Федерацией. Это произошло неминуемо.Спасибо, теперь у нас есть прямые свидетельства того, что это правда. Ангела Меркель и Франсуа Олланд достаточно откровенно обозначили эту позицию, и конечно, мы должны использовать это в политических раскладах.Безусловно, иностранные наемники – свидетельство того, что Украина не справляется с этой ситуацией, поэтому понадобились иностранные специалисты весьма специфического свойства.Как правило, это люди – псы войны, они ведут негуманные военные действия и участвуют в них. По сути многие из них являются военными преступниками. На Западе их называют "волонтеры", таким, очень расплывчатым наименованием.Помните, как Лиз Трасс, будучи премьером Британии, очень беспокоилась о двух британских "волонтерах", которые попали в плен к российским войскам.Теперь мы в экспертном сообществе используем это слово, когда необходимо обозначить определенный контингент людей.Почему Польша? Польша очень вовлечена в этот конфликт. Она является одной из стран, которая является триггером и в НАТО и в Европейском Союзе.Объятия Дуды и Владимира Зеленского обошли голубые экраны всех стран, но здесь нужно посмотреть чуть глубже. Анджей Дуда является человеком, возглавляющим группу "Ястребов" в Польше, которые имеют очень серьезные виды на Западную Украину, правда Польша не знает, как это оформить юридически.Будет ли это оккупация, будет ли какая-то иная форма протектората, но Польша делает все для того, чтобы оттяпать часть украинской территории. Я думаю, что Зеленский это понимает, тем лицемернее смотрятся эти объятия, взаимные слезы и все остальное между ним и Анджеем Дудой.А польские наемники – это обязательный атрибут польского присутствия на Украине, помимо того, что Зеленский принял целый пакет документов, которые ставят иногда граждан Польши выше граждан Украины. Я напомню, это произошло в прошлом году.Польша надеется в будущем аргументировать тем, что поляки проливали кровь на полях сражений, и оправдать хотя бы морально в глазах своих партнеров по НАТО в том числе то, что они, возможно, в будущем, и это очень вероятно, оккупируют часть Украины, конкретно Западную Украину.– Как вы считаете, как на спецоперации отражается наплыв наемников?– С одной стороны, да – наемники это достаточно специфический контингент, который ведет неконвенциональную войну. Эти люди занимаются зачистками, репрессиями, они и заградотряды и т.д. Но изменить ход специальной военной операции они вряд ли могут.– Перейдем к вопросу ухода Кристины Ламбрехт с поста министра обороны ФРГ. Ударит ли это по Шольцу и его команде, кого ожидать на посту оборонного ведомства, изменится ли вообще что-то?- Писали очень много, относительно того, что это удар по Олафу Шольцу, западные эксперты, прежде всего.Нам из России тут видится, что нет, не будет никакого удара, потому что это внутрипартийное дело. На позицию министра обороны придет, скорее всего, кто-то из женщин, из окружения Олафа Шольца.Почему из женщин? Потому что Олаф Шольц, когда заступал на премьерский пост, он обещал, что будет гендерное равенство – 50% женщин и 50% мужчин.Так вот, если придет мужчина на позицию министра обороны, этот принцип гендерного равенства будет нарушен. Я не думаю, что Олаф Шольц пойдет на такое, чтобы получить еще порцию политических оплеух от своих оппонентов. Потому мы ожидаем женщину, ну и по сути ничего не поменяется.– В ближайшие дни, 20 января, состоится встреча министров обороны НАТО и Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Как вы думаете, какое оружие собираются передать Украине во время встречи?– Скорее всего, речь пойдет о решении по передаче тяжелых видов вооружения, в частности танков. Потому что для украинской стороны это своеобразная идея фикс, они хотят именно танков.Помните, до этого очень хотели "Хаймарс". "Хаймарс" действительно серьезный вид вооружений, и он очень чувствителен для российских войск, это необходимо признать.И это очень серьезный фактор в отношениях между Россией и НАТО. Потому что НАТО фактически с передачей "Хаймарс" перешли, как модно говорить, красную линию, со всеми вытекающими отсюда последствиями, я уж не говорю о подрывах Крымского моста и "Северного потока".До этого были еще "Джавелины" и т.д. В принципе, мы имеем дело с расхожей и популярной идеей какого-то "Вундерваффе", чудо-оружия, которое появится на театре военных действий и все изменится. На самом деле нет, конечно.Там есть определенные нюансы и особенности. Танки, которые собираются предоставить западные партнеры Украины – немногочисленны и очень проблемные с точки зрения перемещения их по территории Украины.Да и на театре военных действий это очень специфический театр, потому что мороз, потому что непривычные для западной техники условия. Это, кстати, техника уже испытывает определенные проблемы и сложности в связи с непривычными погодными условиями для них.Но, тем не менее, как говорят военные эксперты, я присоединяюсь к этому мнению – это все-таки очень серьезное решение, которое Западу придется принять, и которое будет переходом еще одной красной линии.По сути мы выходим на прямой военный конфликт с НАТО, со странами НАТО. Я практически уверен, что контингент, который будет обслуживать, работать в этом тяжелом вооружении, будет в процентном отношении каким-то образом западным.То есть, это будут солдаты НАТО, которые будут гибнуть на театре военных действий, со всеми вытекающими последствиями для западных политиков у себя в странах.– А почему так и не случится этого "Вундерваффе", почему передают так мало техники? Это все-таки для того, чтобы просто успокоить украинских коллег со стороны США и Европы? Ведь смены какой-то, сильного перелома в боевых действиях не происходит из-за таких поставок?– Смотря какое количество поставят, это раз. Второе, смотря как будут обслуживать и какое количество боеприпасов будет дано, потому что с этим тоже проблемы.Проблемы с транспортировкой. Военные эксперты уже говорили о том, что в случае принятия такого решения, танки могут просто не доехать до театра военных действий, потому что Россия может заняться транспортной инфраструктурой, которой не занималась еще плотно. Сейчас мы занимаемся энергетической инфраструктурой на Украине.Есть определенные опасности и вызовы, связанные с этим не только у России, но и у западных стран. При попадании на театр военных действий западное оружие может показать себя очень плохо, и это крайне не выгодно США с точки зрения имиджа и разным другим странам, которые торгуют этим вооружением на рынке.Если они покажут себя не очень хорошо – это будет катастрофой. Именно с этим связаны колебания, которые испытывают западные акторы при предоставлении Украине сложных видов вооружения.Они уже проговорились, что Украина это витрина, Украина – это полигон, где западные виды вооружений показывают свои преимущества и недостатки.Плюс никто не отнимал обратный инжиниринг, потому что российские солдаты забирают на поле боя громадное количество западного вооружения, которое уже наши специалисты разбирают, смотрят слабые места и вырабатывают эффективные методы воздействия, назовем это так, на западные виды вооружений.Конечно же, здесь не стоит загонять Запад в угол, потому что это может закончиться уже ядерным конфликтом. Поэтому российское руководство и западное руководство в конце концов должны уже искать пути урегулирования этих отношений без захода в зону невозврата, то есть, обмена ядерными ударами.Это плохие новости для Украины, которая очень надеется на продолжения конфликта, потому что деньги текут, но деньги текут не в карманы граждан Украины – они текут в карманы очень определенного и узкого контингента людей, команды Владимира Зеленского и ряда других групп влияния, которые наживаются на войне. Это тоже необходимо учитывать и юридически квалифицировать.– Помимо оружия боевого украинские силы специальных операций используют виртуальное оружие. Начиналось от звонков якобы из банков, потом минирование соцобъектов на территории Российской Федерации. Сейчас добрались до самого святого – это дети, на которых пытаются воздействовать через социальные сети. Какие необходимо здесь принимать срочные меры?– Безусловно, это чудовищно, потому что судя по всему у людей с той стороны окончательно слетели моральные настройки. Их просто нет. Они в своей ненависти ко всему русскому готовы пойти на самые страшные преступления, и совершают их.Конечно же, своеобразным открытием ящика Пандоры был подрыв Крымского моста и убийство Дарьи Дугиной. В данном случае речь шла о гражданском объекте и общественной активистке, которая обладала достаточно серьезным моральным влиянием на гражданское общество России.То есть, мотивация этих людей – конкретно это Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Буданов глава этой разведки. Есть люди, человек, которые ответственны за эти два террористических акта.Что делать? Гражданское общество России, спецслужбы, и вооруженные силы РФ должны действовать здесь скоординировано, системно для того, чтобы нейтрализовать эту угрозу, и обязательно привлечь к ответственности. На данном этапе собрано достаточно материалов, судя по отчетам Следственного комитета. Привлечь их к ответственности, в том числе, на международном уровне.– Рядом с этими вещами тесно ходит и украинская пропаганда, в том числе, и ее последствия. Что будет позже, когда будут сорваны маски и всем всё вдруг станет понятно?– Да, всем и так уже все понятно, и с украинской, и с американской, западной пропагандой. Я еще раз хочу поблагодарить, очень глубоко поблагодарить и Франсуа Олланда, и Ангелу Меркель, и остальных западных акторов, включая Йенса Столтенберга, которые все говорят прямым текстом теперь.При этом достаточно пролистнуть немножко новостные ленты, и увидеть, что они говорили до этого. Их лицемерие станет понятным, их ложь станет очевидной всем. Достаточно просто это сделать, а не лениться, и включить немножко мозг.Я думаю, что эти ребята сами все сделали, нам уже делать ничего не нужно. Нам необходимо констатировать и дать юридическую оценку этому.

https://ukraina.ru/20201105/1029512078.html

https://ukraina.ru/20230111/1042546545.html

https://ukraina.ru/20230118/1042729845.html

https://ukraina.ru/20230117/1042716781.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, алексей мухин, иностранные наемники, меркель, оружие