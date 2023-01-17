Украинский эксперт призвал не верить вооруженным силам страны и бояться российского оружия - 17.01.2023 Украина.ру
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Украинский эксперт призвал не верить вооруженным силам страны и бояться российского оружия
Украинский эксперт призвал не верить вооруженным силам страны и бояться российского оружия - 17.01.2023 Украина.ру
Украинский эксперт призвал не верить вооруженным силам страны и бояться российского оружия
Ракеты, которые РФ использует для нанесения ударов по территории Украины, неуязвимы для украинской противовоздушной обороны, они способны в любое время уничтожить центры принятия решений в Киеве, заявил бывший советник президента Украины Олег Соскин, видео заявления опубликовано на его YouTube-канале
2023-01-17T16:11
2023-01-17T16:11
соскин
олег соскин
украина
ракеты
россия
новости
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"Оказывается, их не сбивают. Вообще сбить их нельзя. &lt;…&gt; Лозунг "верьте в ПВО, Вооруженные силы и ВВС" — это все брехня", — заявил он.Соскин выяснил, что ВС России спокойно могут поразить администрацию Владимира Зеленского, а также все органы украинской власти.По словам эксперта, удары по столице Украины показали, что силы противовоздушной обороны республики не способны прикрыть Киев и другие города, а также центры принятия решений.Следует отметить, что Соскин никогда не был замечен в симпатиях к России, наоборот, еще в 2008 году он агитировал за вступление Украины в НАТО, а в 2015 году выражал сожаление в том, что Наполеону не удалось разгромить российскую империю и заявлял, что Киеву необходимо учесть опыт французского императора.
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соскин, олег соскин, украина, ракеты, россия, новости
Соскин, Олег Соскин, Украина, ракеты, Россия, Новости

Украинский эксперт призвал не верить вооруженным силам страны и бояться российского оружия

16:11 17.01.2023
 
© Facеbook Олега СоскинаОлег Соскин, политолог
Олег Соскин, политолог
© Facеbook Олега Соскина
Читать в
Ракеты, которые РФ использует для нанесения ударов по территории Украины, неуязвимы для украинской противовоздушной обороны, они способны в любое время уничтожить центры принятия решений в Киеве, заявил бывший советник президента Украины Олег Соскин, видео заявления опубликовано на его YouTube-канале
"Оказывается, их не сбивают. Вообще сбить их нельзя. <…> Лозунг "верьте в ПВО, Вооруженные силы и ВВС" — это все брехня", — заявил он.
Соскин выяснил, что ВС России спокойно могут поразить администрацию Владимира Зеленского, а также все органы украинской власти.
По словам эксперта, удары по столице Украины показали, что силы противовоздушной обороны республики не способны прикрыть Киев и другие города, а также центры принятия решений.
Следует отметить, что Соскин никогда не был замечен в симпатиях к России, наоборот, еще в 2008 году он агитировал за вступление Украины в НАТО, а в 2015 году выражал сожаление в том, что Наполеону не удалось разгромить российскую империю и заявлял, что Киеву необходимо учесть опыт французского императора.
Соскин
Вчера, 15:48
"Бред пьяного ежика": украинский экономист Соскин усомнился в адекватности ЗеленскогоВладимир Зеленский не в адеквате, к лету от Украины может остаться выжженная земля. Такое заявление на днях сделал украинский экономист, политолог Олег Соскин в своих соцсетях
 
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Заголовок открываемого материала
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