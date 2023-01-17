https://ukraina.ru/20230117/1042716781.html

Украинский эксперт призвал не верить вооруженным силам страны и бояться российского оружия

Украинский эксперт призвал не верить вооруженным силам страны и бояться российского оружия - 17.01.2023 Украина.ру

Украинский эксперт призвал не верить вооруженным силам страны и бояться российского оружия

Ракеты, которые РФ использует для нанесения ударов по территории Украины, неуязвимы для украинской противовоздушной обороны, они способны в любое время уничтожить центры принятия решений в Киеве, заявил бывший советник президента Украины Олег Соскин, видео заявления опубликовано на его YouTube-канале

2023-01-17T16:11

2023-01-17T16:11

2023-01-17T16:11

соскин

олег соскин

украина

ракеты

россия

новости

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"Оказывается, их не сбивают. Вообще сбить их нельзя. <…> Лозунг "верьте в ПВО, Вооруженные силы и ВВС" — это все брехня", — заявил он.Соскин выяснил, что ВС России спокойно могут поразить администрацию Владимира Зеленского, а также все органы украинской власти.По словам эксперта, удары по столице Украины показали, что силы противовоздушной обороны республики не способны прикрыть Киев и другие города, а также центры принятия решений.Следует отметить, что Соскин никогда не был замечен в симпатиях к России, наоборот, еще в 2008 году он агитировал за вступление Украины в НАТО, а в 2015 году выражал сожаление в том, что Наполеону не удалось разгромить российскую империю и заявлял, что Киеву необходимо учесть опыт французского императора.

https://ukraina.ru/20230116/1042680397.html

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соскин, олег соскин, украина, ракеты, россия, новости