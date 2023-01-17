https://ukraina.ru/20230117/1042710453.html

Куда бедному Арестовичу податься?

Куда бедному Арестовичу податься? - 17.01.2023 Украина.ру

Куда бедному Арестовичу податься?

Алексей Арестович подал в отставку с поста советника Офиса президента. Не опять, а снова. Но в этот раз Зеленский, вполне вероятно, отставку примет – ведь самим же Арестовичем признано, что его трактовка трагедии в Днепропетровске как результата действий украинской ПВО является грубой политической ошибкой.

2023-01-17T14:05

2023-01-17T14:05

2023-01-17T14:05

эксклюзив

алексей арестович

украина

россия

спецоперация

информационная война

политика

выборы

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Сравнительно недавно, в начале августа прошлого года, Арестович говорил, что намерен побороться за пост президента Украины. Казалось бы, после столь сложного эпизода шансов у него больше не будет, но… нам кажется, что тут не всё так однозначно.Кто такой Арестович?Для российских зрителей и читателей Арестович появился неожиданно, как чёртик из табакерки. Однако для людей, которые жили в Киеве, фамилия эта была вполне себе знакома — и не только по тем временам, когда он комментировал войну в Донбассе.Родился он 3 августа 1975 года в Грузии в семье офицера, в городке рядом с деревней, где снимался фильм "Мимино". Позже семья переехала в Киев (отец работал в Национальной академии обороны Украины, но когда перевёлся туда — непонятно), где он окончил школу и год проучился на биологическом факультете Киевского университета.В 1993 году начал играть в Киевском театре-студии "Чёрный квадрат". Продолжая играть в театре, поступил в Одесский институт Сухопутных войск, учил английский язык и получил диплом военного переводчика (говорит по-английски свободно). С 1994 года служил в Главном управлении разведки МО Украины (этот факт подтверждён начальником разведки Кириллом Будановым). Уволился из армии в 2005 году в звании майора. Мотивация: "Когда бывшие директора сахарных заводов начинают выдавать директивы и учить боевых офицеров, как им нести службу, — это нонсенс, о чём я однажды и доложил командованию".После увольнения из армии начал сниматься в рекламе и кино (фильмография включает 17 фильмов). В 2007 году стал соорганизатором компании по производству фильмов Aegis Artist Group. Играл главную роль в комедии 2012 года "Не бойся, я рядом".Обычно вспоминают, что он играл женскую роль Люси Зайцевой, но скандала ради забывают, что Зайцева, по сценарию, — переодетый мужчина… Александру Калягину роль бразильской тёти, кажется, поминают исключительно как пример блестящего актёрского мастерства.Одновременно продолжал обучение в самых неожиданных местах: университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, киевском филиале Папского Университета, авторской школе психологии российского эзотерика Авессалома Подводного.В 2013 году участвовал в съёмках шоу "Научите нас жить" на телеканале ICTV как семейный психолог и ведущий.Женат вторым браком, имеет трёх детей. Вообще пользуется исключительной популярностью среди женщин. Блогер Светлана Пикта, учившаяся с ним в 1999 году, вспоминает: "Арестович производил очень приятное впечатление. Он был самый умный на курсе, самый эрудированный, это точно. (…) Девочкам нравился, но надо сказать, что ему было с нами, очевидно, не о чем говорить. Он был и старше нас всех".При этом, судя по опубликованным видео и отзывам людей, хорошо его знающих, он активный бисексуал.Арестович – политикВ начале 2005 году Арестович вступил в партию "Братство"* Дмитрия Корчинского. Вместе с Корчинским регулярно ездил в Россию на конференции Евразийского движения Александра Дугина. В то время Арестович и Корчинский призывали Россию "к противостоянию различным оранжевым намерениям и внутри страны, и на всём постсоветском пространстве".Тут ничего нового нет — все организации, в руководство которых входил Корчинский, с начала 90-х годов выступали с позиций неоимпериализма. Уже позже, в 2017 году, Арестович утверждал, что не является патриотом национального государства и ему безразлична украинская культура.Поняв, что в России дугинское движение является маргинальным, они переориентировались на потребности Украины. В 2008 году Арестович и Корчинский начали разрабатывать "стратегию обороны Крыма" от "российских захватчиков".Учитывая, что в августе Виктор Ющенко разрабатывал операцию по вытеснению Черноморского флота из Севастополя (она должна была начаться после "восстановления территориальной целостности Грузии"), есть основание полагать, что под это мероприятие было какое-то финансирование.В начале 2009 года Корчинский и Арестович организовали гражданскую инициативу "Геть усіх" ("Долой всех"), в которой основными задачами Арестовича были организация протестных акций против власти среди предпринимателей и автоперевозчиков.Он поддерживал мэра Одессы Эдуарда Гурвица и даже три месяца был зампредом Приморской райадминистрации (в Крыму такие назначения были способом сравнительно легального награждения нужного человека — он приходил на пост, брал взятки на свой страх и риск, а потом уходил).В 2014 году начал выступать в СМИ и социальных сетях в качестве проукраинского военного эксперта. Очевидно, опять же, за деньги, хотя и непонятно чьи. Свою деятельность в этом качестве описал известным постом в "Фейсбуке"**: "Я много врал вам, начиная с весны 2014 года. Искажение информации я запускал по двум основным линиям: создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы, — чёрная пропаганда против РФ. Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины".Кроме того, он занимался подготовкой добровольческих подразделений в рамках программы "Народный резервист", был организатором благотворительного фонда для оказания психологической поддержки военным в зоне АТО (до 2017 года).С сентября 2018 года по сентябрь 2019 года служил разведчиком в 72-й механизированной бригаде в Краматорске, участвовал в боевых операциях. Украинские СМИ проверить этот факт не смогли, что не удивительно — какие боевые операция, когда перемирие? Мы в частном порядке получили информацию, что да, служил, но нет, не участвовал — был штатным психологом (замполитом).28 октября 2020 по январь 2022 года был советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске. По словам Леонида Кравчука, кандидатуру Арестовича выбрали из-за военного опыта.1 декабря 2020 года руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником, а после начала СВО — советником главы ОП. Это несмотря на то, что ранее он критиковал избирателей Зеленского, "которые, будучи в сознании, решили, что замена олигархов на марионетку олигархов — это лучший способ победить олигархов".Внесён в базу "Миротворца" с пометкой "профессиональный провокатор", участвующий "в актах гуманитарной агрессии против Украины".Арестович невероятно популярен, пользуется настоящей любовью своих почитателей, не забывая при этом обзывать их идиотами, что на его популярности никак не сказывается. Впрочем, сколько-нибудь интеллектуальная часть аудитории относится к нему с презрением.Крах карьерыУ Арестовича был ряд критических точек (он смел в высказываниях), но подкосила его трагедия в Днепропетровске.Он сказал, что дом был разрушен ракетой, сбитой украинской ПВО, что вызвало бурное возмущение в обществе. Автор статьи 15 января общался со знакомыми в Днепропетровске, которые в один голос требовали "обменять Арестовича вслед за Медведчуком".Потом Арестович извинился.Потом отозвал извинение, сказав, что в его словах нет однозначного утверждения (кстати говоря – действительно нет).Ну и, в конце концов, как считают многие наблюдатели – под угрозой уголовного преследования, написал 17 января: "я допустил серьёзную ошибку в прямом эфире. Неважно по какой причине её услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю". И призвал нацию к единству.А через менее чем три часа сообщил, что уходит в отставку.К этому моменту официально была затверждена версия британских учёных (разведчиков), о том, что в дом попала "неточная" сверхзвуковая ракета Х-22. Просто удивительно, но попадание было сочтено случайным. В остальном – ложь: а) Х-22 перехватываются ракетами комплекса С-300; б) при попадании в дом ракета его просто пробила бы, характер разрушений был бы совсем иной…Политические перспективыНа самом деле для Офиса президента уход Арестовича – если не катастрофа, то очень серьёзный вызов. Он там чуть ли не единственный человек, способный мыслить масштабно и нешаблонно, опережая "союзников". Маловероятно, чтобы "союзников" это сильно беспокоило, но вот для Зеленского и Ермака это будет проблема.Куда идти Арестовичу? С почти 100% вероятностью он вернётся на военную службу, куда, по его словам, его не пустили в начале СВО. На фронте он вряд ли приживётся – слишком знаменит, а в ведомстве Буданова вполне может прийтись ко двору. Может и не прийтись, если у Буданова будут возражения или если ему запретят.Если не сложится, он может заняться практически любой медийной деятельностью в Киеве или Восточной Европе – столь рейтинговая фигура без лестных предложений не останется. Мы бы даже не исключали поездку в Москву – он ведь собирался подискутировать со своими единомышленниками Дугиным и Стрелковым. Стрелков уже сказал, что с врагами не дискутирует, но тут дело в том, что Арестович ему ну никак не враг. Впрочем, он имеет право на заблуждения.Ну, а ближе к назначенным на осень выборам можно ожидать, что Арестович будет в них участвовать. Но если в августе он собирался идти на выборы как представитель пропрезидентской силы, то сейчас это будет какой-то из вариантов оппозиции – вплоть до попытки перехватить электорат "Слуги народа" на Юго-Востоке.У него есть целый ряд достоинств, которые действительно будут работать в его пользу.Во-первых, он относится к категории "новых людей", ранее в политике не замеченных ("Братство"*, это, всё же, несерьёзно).Во-вторых, он великолепный манипулятор, заставляющий людей верить в любую чушь.В-третьих, он боевой офицер, в отличие от Зеленского, который в армии не служил даже срочную.Главный недостаток Арестовича состоит в том, что он никогда не входил ни в какую из серьёзных западных или отечественных лоббистских групп. Но сейчас он наработал такое имя и рейтинг, что такие группы сами могут быть заинтересованы в сотрудничестве с ним.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.** Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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эксклюзив, алексей арестович, украина, россия, спецоперация, информационная война, политика, выборы