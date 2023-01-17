https://ukraina.ru/20230117/1042699337.html

Управление Украиной: несовпадение желания и возможности

Управление Украиной: несовпадение желания и возможности - 17.01.2023 Украина.ру

Управление Украиной: несовпадение желания и возможности

Жизнь учит нас тому, что для выполнения необязательной работы, лучше нанять других людей, самому же сосредоточиться на том, что интересно и приятно. Именно поэтому, чем дольше я живу, тем меньше мне хочется управлять не то, что государством, но даже "Мерседесом".

2023-01-17T13:23

2023-01-17T13:23

2023-01-17T13:23

ростислав ищенко

мнения

украина

россия

управление

владимир зеленский

европа

сша

сво

польша

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Есть, однако, люди, которые и в старости пытаются реализовать детскую мечту и чем-нибудь порулить.Украина не исключение. Ею хотят управлять и "бывшие", перебравшиеся в Россию, и "бывшие", переместившиеся в Европу, и "бывшие", оставшиеся на Украине, и внутрихунтовская оппозиция. Действующий режим личной диктатуры Зеленского также никому не собирается отдавать власть. Впрочем, даже внутри самого режима есть как минимум несколько человек, считающих себя более бонапартистыми, чем действующий "Бонапарт".В общем, желающих спасти несчастную Украину и её не менее несчастных обитателей – вагон и маленькая тележка. Не бесплатно, разумеется. Восстановление целого государства стоит дорого, а в условиях отсутствия нормальной государственности, а значит и контроля, деньги "теряются" миллиардами, а сделать состояние "талантливый менеджер" может за неделю не напрягаясь. Правда конкуренцию между "талантливыми" тоже никто не отменял, так что многие из них трагически гибнут, но желающих всё равно всегда больше, чем вакантных мест. Как золотоискателей во время золотой лихорадки.Однако, как известно из тоста, произнесённого портье, сыгранного Михаилом Глузским в "Кавказской пленнице", необходимо, "чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями". Согласитесь, что для того, чтобы кто-то мог управлять Украиной надо, чтобы Украина существовала.То, что называется Украиной сейчас, нельзя на деле считать нормальным государством. И совсем не потому, что в Киеве окопался нацистский режим. В Берлине почти полтора десятилетия тоже правил бал нацистский режим, но вплоть до самого момента безоговорочной капитуляции никто не мог бы отрицать, что германское нацистское государство не просто существует, но активно (а в некоторых случаях и успешно) оспаривает право на существование других государств и народов.Об Украине такого не скажешь. В этом "государстве" не работают законы (даже нацистские), его силовые структуры давно превратились в банды, кормящиеся "от земли", оно не имеет экономики, следовательно не имеет и бюджета. Оно не может себя содержать, его содержат внешние "инвесторы". "Инвесторы" же инвестируют в участие Украины в западном военном походе против России. Финансирование Киева, поставки ему военной техники, а также ведение против России экономической войны Запад взял на себя. От украинских же властей требуется исправно обеспечивать фронт пушечным мясом, без которого рушится западная концепция войны с Россией на истощение. Этот механизм проработал почти год, но в последнее время начал давать сбои.Оказалось, что Запад переоценил свои запасы военной техники и недооценил способность России её массово уничтожать. Аналогичным образом украинская власть переоценила свои мобилизационные возможности. В Киеве рассчитывали, что смогут мобилизовать 5 миллионов. У меня эта цифра вызывала большие сомнения, но я думал, что 1,5-2 миллиона они наскребут. На данный момент мобилизовано около миллиона человек (включая добровольцев и территориальную оборону) и Киев столкнулся с исчерпанием мобилизационного потенциала.Дело не только в том, что остались не умеющие и не желающие воевать, никогда не служившие в армии (что приводит к ухудшению качества пополнения и резкому росту потерь частей и соединений) и не только в том, что многие миллионы покинули страну. Всё таки, официальные цифры свидетельствуют о том, что 80% выехавших женщины и дети. Дело ещё и в том, что украинские власти сознательно десятилетиями завышали численность населения, чтобы не шокировать подданных их слишком быстрым вымиранием и разбеганием в разные стороны. В результате, к началу спецоперации численность населения Украины была завышена процентов на 30-35. Все эти факторы, наложившись друг на друга и дали тотальный обвал мобилизационного потенциала.Итак, Украина больше не способна обеспечивать фронт пушечным мясом нужного качества в нужном количестве. Но и Запад больше не способен поставлять вооружения необходимой номенклатуры в необходимом количестве. Европейцы не лгут, когда говорят, что у них требуемого просто нет. Даже официальные данные по наличию танков, самолётов, вертолётов, артиллерийских систем в составе и на складах европейских армий НАТО свидетельствуют о том, что их там в совокупности уже меньше, чем уничтожено за время СВО. А ведь нельзя же всё отдать Украине – себе тоже что-то надо оставить.Могли бы помочь США. У них всего не то чтобы много, но побольше, чем в Европе. Однако американцы далеко, им всё надо доставлять через океан, да и потребности у них побольше – номинально первая армия мира. Наконец, им ещё с Китаем на Тайване предстоит в войну играть. Туда-то европейское оружие точно не доедет. Так что американские арсеналы для Украины вряд ли распечатают. При этом производство большей части вооружений давно остановлено, технологии утрачены (некоторые безвозвратно), а промышленные предприятия вынесены в Юго-Восточную Азию. Так что перезапустить работу ВПК США с партнёрами также сходу не могут.В такой ситуации любое нормальное украинское правительство запросило бы у России мир на любых условиях. Но этот вариант не устраивает Вашингтон, потому что капитуляция Украины будет означать геополитическое поражение США катастрофического масштаба. Киев должен сражаться до последнего украинца. Обеспечить такую борьбу может только режим Зеленского (даже если во главе его окажется Залужный или кто-нибудь ещё). Только деятели этого режима рискнули вступить в войну с Россией на стороне США и деваться им просто некуда.Поэтому Зеленский ищет последних пригодных для отправки на войну украинцев (хоть бы даже 17-и или 70-летних). Поэтому США принуждают своих союзников наскрести в запасах последние пару сотен танков, последнюю сотню артсистем, последние полтысячи БМП и БТР, последние пару десятков самолётов и вертолётов для отправки на Украину, чтобы режим Зеленского продержался хотя бы до следующей осени, дав США если не пространство, то хотя бы время для манёвра. Об исчерпании запасов Запада говорит тот факт, что кроме самолётов, вертолётов и пары десятков танков советского производства, всё остальное берётся с вооружения западных армий, несмотря на то, что они сами испытывают дефицит соответствующей техники.Итак, США, прекрасно понимая, что даже до конца 2023 года Украине будет дожить очень тяжело, приняли решение по возможности довооружить её, чтобы воевала до последнего украинца. Любой политик, который попытается заключить сепаратный мир с Россией, будет немедленно и без сантиментов ликвидирован американцами, а на его место поставлен не рефлексирующий, готовый выполнять приказы Вашингтона сменщик. Времена, когда Порошенко мог проталкивать своего премьера, игнорируя требования американцев, давно прошли. Зеленский, после того, как упустил шанс решить с Россией дело миром, может требовать только того, что нужно США.На данный момент Украина потеряла шесть своих субъектов (по состоянию на 18 февраля 2014 года). Очевидно до конца боевых действий будут и другие территоритальные потери. Причём не исключено, что и на Западе. Территорию, подконтрольную киевскому режиму покинуло около половины населения, которое реально, а не номинально, проживало там по состоянию на 24 февраля 2022 года.До наступления мира уедет скорее всего ещё 3-5 миллионов. Страна потеряла не менее сотни тысяч мужского населения репродуктивного возраста убитыми и, до окончательного поражения потеряет ещё столько же. Ещё несколько крупных городов, которые Украина попытается превратить в крепости, ожидает судьба Мариуполя (или хуже). Транспортная инфраструктура разрушена, экономики нет, работать негде, энергетика к моменту завершения боевых действий будет добита, коммунальная инфраструктура больших городов коллапсирует.Предположим, что по итогам боевых действий Россия и США договорились сохранить какой-то кусок бывшей Украины в качестве независимого государства, провести там свободные выборы и передать власть новому украинскому правительству, ограничив его условием демилитаризации и обязательного нейтралитета. Это правительство получит огрызок территории (от 2/3, до половины от довоенной), миллионов 12-15 населения, из которого до миллиона – инвалиды и раненные (ограниченно трудоспособные) и примерно столько же с посттравматическим синдромом, в ноль уничтоженные экономику и инфраструктуру, а также миллиардов 100-150 долларов государственного долга (ведь если государство не ликвидировано, то и долг остаётся). Ну и, в качестве вишенки на торте, полную неплатежеспособность и критическую зависимость от внешнего финансирования.Не ошибусь, если предположу, что большая часть хоть на что-то способного населения постарается сбежать с этой "украинской Украины", на территории, которые отойдут к России или к Польше. Если же Польша ничего не получит, то прямо в Европу. Первое время это можно будет легко сделать, так как толпы согнанных войной с мест людей будут перемещаться туда-обратно, а документы будут далеко не у всех. Трудоспособное население "украинской Украины" дополнительно сократится. Останутся старики, редкие дети и инвалиды. И как это государство будет жить?Выжить оно сможет только за счёт массированной помощи. Но кому попало не помогают. Помогают будущему союзнику. Значит власть должна быть не нейтральной, а пророссийской или проамериканской. В то же время, зачем России или США финансировать "независимых" коррупционеров, пусть и лояльных, включая необходимость оздоровления финансов, а значит выплату (или списание) хотя бы критической части долга, если можно сразу установить на интересующих территориях свою власть, а остальными пусть занимается тот, кому интересно. При этом, ликвидация украинского государства решает не только проблему финансирования коррупционного режима, но и проблему государственного долга Украины. Нет государства – нет и долга.Чем дольше воюет Украина, чем большие демографические и материальные потери она несёт, тем меньше заинтересованных в послевоенном восстановлении этого проекта: визгу много, а шерсти мало. Россия может извлечь некоторую пользу из компромиссного мира на своих условиях сейчас, но не через полгода-год, когда от без того разрушенной страны останутся одни воспоминания.В конце концов, превратить Дикое поле в цветущий сад для себя – не то же самое, что построить рай на земле для тех, кто ещё вчера против тебя воевал и уйти просто полагаясь на их порядочность. Для себя – трудно, затратно, но через какое-то время возрождённая земля начнёт давать прибыть. Для кого-то – вновь за свой счёт вырастить себе непримиримого врага.В этой схеме я могу найти что угодно, не вижу я в ней только места для Украины и "независимых" украинских политиков. Так что желающих-то, как было сказано, вагон и маленькая тележка, вот с возможностями полный провал.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20230113/1042598896.html

https://ukraina.ru/20230107/1042428927.html

https://ukraina.ru/20221230/1042320912.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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ростислав ищенко, мнения, украина, россия, управление, владимир зеленский, европа, сша, сво, польша