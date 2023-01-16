Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО - 16.01.2023 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20230116/1042666454.html
Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО
Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО - 16.01.2023 Украина.ру
Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО
Сотрудники издания Украина.ру создали фонд помощи российским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). О первых результатах работы проекта "Все для фронта, все для Победы" рассказал журналист Telegram-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов
2023-01-16T12:46
2023-01-16T12:46
чем воюют на украине
новости
сво
фонд
помощь
бойцы
украина.ру
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Он уточнил, что пожертвования в этот фонд поступают от граждан всей России. Объемы пожертвований разные.Он подчеркнул, что фонд "Все для фронта, все для Победы" работает в связке с "Союзом добровольцев Донбасса" и его батальонами "БАРС"."Узнаем о реальных потребностях, чтобы ни рубля из собранных средств не было потрачено впустую, а каждая посылка на фронт была с самым нужным и действительно необходимым. Так, на часть собранных средств уже были приобретены 4 радиостанции спецсвязи. Они были нужны бойцам для прохождения сложного участка в полевых условиях", - уточнил Замдыханов.Каждая такая рация стоит 47 тысяч 250 рублей.Приобретенные радиостанции первая, но точно не последняя помощь фронту от фонда журналистов Украина.ру. Но чтобы таких посылок было больше – нужна регулярная поддержка от читателей издания.Для тех, кто хочет помочь фронту, сообщаем реквизиты нашего гуманитарного проекта: 2202 2061 6264 2040 Карта МИР, оформлена на Рамиля Загировича З.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, фонд, помощь, бойцы, украина.ру
Чем воюют на Украине, Новости, СВО, фонд, помощь, бойцы, Украина.ру

Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО

12:46 16.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сотрудники издания Украина.ру создали фонд помощи российским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). О первых результатах работы проекта "Все для фронта, все для Победы" рассказал журналист Telegram-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов
Он уточнил, что пожертвования в этот фонд поступают от граждан всей России. Объемы пожертвований разные.
"Люди передают столько, сколько могут. Бывает приходит 200, 300, 500 рублей. К такого рода взносам относишься с особым чувством, потому что видишь, что для человека они очень не лишние, но он все равно их отдает. Но есть и люди, более устойчиво стоящие на ногах: есть переводы в тысячу, 5 и 10 тысяч рублей. Вот в субботу 75 тысяч рублей пришло одним траншем. Как ни крути, это большая сумма", - рассказал журналист.
Он подчеркнул, что фонд "Все для фронта, все для Победы" работает в связке с "Союзом добровольцев Донбасса" и его батальонами "БАРС".
"Узнаем о реальных потребностях, чтобы ни рубля из собранных средств не было потрачено впустую, а каждая посылка на фронт была с самым нужным и действительно необходимым. Так, на часть собранных средств уже были приобретены 4 радиостанции спецсвязи. Они были нужны бойцам для прохождения сложного участка в полевых условиях", - уточнил Замдыханов.
Каждая такая рация стоит 47 тысяч 250 рублей.
© Рамиль Задымханов
© Рамиль Задымханов
Приобретенные радиостанции первая, но точно не последняя помощь фронту от фонда журналистов Украина.ру. Но чтобы таких посылок было больше – нужна регулярная поддержка от читателей издания.
Для тех, кто хочет помочь фронту, сообщаем реквизиты нашего гуманитарного проекта: 2202 2061 6264 2040 Карта МИР, оформлена на Рамиля Загировича З.
рации - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 16:18
Рации для фронта: первая помощь от гуманитарного проекта издания Украина.ру. Присоединяйтесь!Мультимедийное издание Украина.ру передаёт 4 цифровые рации для добровольцев батальона БАРС 14
 
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