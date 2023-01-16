https://ukraina.ru/20230116/1042666454.html
Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО
Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО - 16.01.2023 Украина.ру
Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО
Сотрудники издания Украина.ру создали фонд помощи российским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). О первых результатах работы проекта "Все для фронта, все для Победы" рассказал журналист Telegram-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов
2023-01-16T12:46
2023-01-16T12:46
2023-01-16T12:46
чем воюют на украине
новости
сво
фонд
помощь
бойцы
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041935419_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_20e20bee052a136eb7fa1cffdc24333f.jpg
Он уточнил, что пожертвования в этот фонд поступают от граждан всей России. Объемы пожертвований разные.Он подчеркнул, что фонд "Все для фронта, все для Победы" работает в связке с "Союзом добровольцев Донбасса" и его батальонами "БАРС"."Узнаем о реальных потребностях, чтобы ни рубля из собранных средств не было потрачено впустую, а каждая посылка на фронт была с самым нужным и действительно необходимым. Так, на часть собранных средств уже были приобретены 4 радиостанции спецсвязи. Они были нужны бойцам для прохождения сложного участка в полевых условиях", - уточнил Замдыханов.Каждая такая рация стоит 47 тысяч 250 рублей.Приобретенные радиостанции первая, но точно не последняя помощь фронту от фонда журналистов Украина.ру. Но чтобы таких посылок было больше – нужна регулярная поддержка от читателей издания.Для тех, кто хочет помочь фронту, сообщаем реквизиты нашего гуманитарного проекта: 2202 2061 6264 2040 Карта МИР, оформлена на Рамиля Загировича З.
https://ukraina.ru/20230114/1042630591.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041935419_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_02cf5a62c606ae6b50882140e7bd5611.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, фонд, помощь, бойцы, украина.ру
Чем воюют на Украине, Новости, СВО, фонд, помощь, бойцы, Украина.ру
Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО
Сотрудники издания Украина.ру создали фонд помощи российским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). О первых результатах работы проекта "Все для фронта, все для Победы" рассказал журналист Telegram-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов
Он уточнил, что пожертвования в этот фонд поступают от граждан всей России. Объемы пожертвований разные.
"Люди передают столько, сколько могут. Бывает приходит 200, 300, 500 рублей. К такого рода взносам относишься с особым чувством, потому что видишь, что для человека они очень не лишние, но он все равно их отдает. Но есть и люди, более устойчиво стоящие на ногах: есть переводы в тысячу, 5 и 10 тысяч рублей. Вот в субботу 75 тысяч рублей пришло одним траншем. Как ни крути, это большая сумма", - рассказал журналист.
Он подчеркнул, что фонд "Все для фронта, все для Победы" работает в связке с "Союзом добровольцев Донбасса" и его батальонами "БАРС".
"Узнаем о реальных потребностях, чтобы ни рубля из собранных средств не было потрачено впустую, а каждая посылка на фронт была с самым нужным и действительно необходимым. Так, на часть собранных средств уже были приобретены 4 радиостанции спецсвязи. Они были нужны бойцам для прохождения сложного участка в полевых условиях", - уточнил Замдыханов.
Каждая такая рация стоит 47 тысяч 250 рублей.
Приобретенные радиостанции первая, но точно не последняя помощь фронту от фонда журналистов Украина.ру. Но чтобы таких посылок было больше – нужна регулярная поддержка от читателей издания.
Для тех, кто хочет помочь фронту, сообщаем реквизиты нашего гуманитарного проекта: 2202 2061 6264 2040 Карта МИР, оформлена на Рамиля Загировича З.