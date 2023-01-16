https://ukraina.ru/20230116/1042666454.html

Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО

Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО - 16.01.2023 Украина.ру

Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО

Сотрудники издания Украина.ру создали фонд помощи российским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). О первых результатах работы проекта "Все для фронта, все для Победы" рассказал журналист Telegram-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов

2023-01-16T12:46

2023-01-16T12:46

2023-01-16T12:46

чем воюют на украине

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украина.ру

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Он уточнил, что пожертвования в этот фонд поступают от граждан всей России. Объемы пожертвований разные.Он подчеркнул, что фонд "Все для фронта, все для Победы" работает в связке с "Союзом добровольцев Донбасса" и его батальонами "БАРС"."Узнаем о реальных потребностях, чтобы ни рубля из собранных средств не было потрачено впустую, а каждая посылка на фронт была с самым нужным и действительно необходимым. Так, на часть собранных средств уже были приобретены 4 радиостанции спецсвязи. Они были нужны бойцам для прохождения сложного участка в полевых условиях", - уточнил Замдыханов.Каждая такая рация стоит 47 тысяч 250 рублей.Приобретенные радиостанции первая, но точно не последняя помощь фронту от фонда журналистов Украина.ру. Но чтобы таких посылок было больше – нужна регулярная поддержка от читателей издания.Для тех, кто хочет помочь фронту, сообщаем реквизиты нашего гуманитарного проекта: 2202 2061 6264 2040 Карта МИР, оформлена на Рамиля Загировича З.

https://ukraina.ru/20230114/1042630591.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, фонд, помощь, бойцы, украина.ру