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В Белоруссии начались совместные с Россией авиаучения

В Белоруссии начались совместные с Россией авиаучения - 16.01.2023 Украина.ру

В Белоруссии начались совместные с Россией авиаучения

Совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил РБ и РФ стартовали в Белоруссии. В ходе маневров планируется отработать в том числе высадку десанта и эвакуацию раненых. Об этом 16 января сообщило Минобороны Белоруссии

2023-01-16T10:23

2023-01-16T10:23

2023-01-16T10:29

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В министерстве добавили, что отработаны будут также ведение воздушной разведки, совместное патрулирование границы, авиаподдержка группировки войск, высадка тактического десанта, а также доставка грузов. Для учений задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских вооруженных сил.В российском МИД отметили, что проведение учений отрезвит потенциальных противников, отбив у них "охоту к эскалации и провокациям".Маневры продлятся до 1 февраля.Осенью 2022 года в Белоруссии была развернута совместная группировка войск. Официально было озвучено, что численность российских военных в ней составит около 9 тысяч человек. Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что группировка будет выполнять "сугубо оборонительные задачи".Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Александр Лукашенко этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.

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