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"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным

"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным - 16.01.2023 Украина.ру

"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным

В то время как все "напали на Россию", Анкара сохраняет и поддерживает отношения с Москвой и по-прежнему выступает против антироссийских санкций. Такое заявление 15 января сделал президент Турции Тайип Эрдоган, его цитируют РИА Новости

2023-01-16T09:53

2023-01-16T09:53

2023-01-16T09:53

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Речь о зерновой сделке. Ее Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля. Документ предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, а также разблокировку российского продовольствия.Москва не раз отмечала, что именно последнее условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН, что ограничения будут сняты. При этом в ноябре сделка была продлена с обещанием, что Россия безвозмездно поставит беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых в ближайшие 4 месяца. К этой работе обещал присоединиться и Эрдоган.

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2023

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новости, россия, турция, эрдоган, владимир путин, москва, анкара, зерновая сделка