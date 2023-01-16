"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным - 16.01.2023 Украина.ру
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"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным
"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным - 16.01.2023 Украина.ру
"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным
В то время как все "напали на Россию", Анкара сохраняет и поддерживает отношения с Москвой и по-прежнему выступает против антироссийских санкций. Такое заявление 15 января сделал президент Турции Тайип Эрдоган, его цитируют РИА Новости
2023-01-16T09:53
2023-01-16T09:53
новости
россия
турция
эрдоган
владимир путин
москва
анкара
зерновая сделка
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Речь о зерновой сделке. Ее Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля. Документ предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, а также разблокировку российского продовольствия.Москва не раз отмечала, что именно последнее условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН, что ограничения будут сняты. При этом в ноябре сделка была продлена с обещанием, что Россия безвозмездно поставит беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых в ближайшие 4 месяца. К этой работе обещал присоединиться и Эрдоган.
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новости, россия, турция, эрдоган, владимир путин, москва, анкара, зерновая сделка
Новости, Россия, Турция, Эрдоган, Владимир Путин, Москва, Анкара, зерновая сделка

"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным

09:53 16.01.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
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Читать в
В то время как все "напали на Россию", Анкара сохраняет и поддерживает отношения с Москвой и по-прежнему выступает против антироссийских санкций. Такое заявление 15 января сделал президент Турции Тайип Эрдоган, его цитируют РИА Новости

"Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше. Путин сказал: "Давайте, я бесплатно отправлю зерно". Мы сказали: "Мы превратим его в муку и отправим в бедные страны", - сказал Эрдоган.

Речь о зерновой сделке. Ее Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля. Документ предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, а также разблокировку российского продовольствия.
Москва не раз отмечала, что именно последнее условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН, что ограничения будут сняты. При этом в ноябре сделка была продлена с обещанием, что Россия безвозмездно поставит беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых в ближайшие 4 месяца. К этой работе обещал присоединиться и Эрдоган.
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НовостиРоссияТурцияЭрдоганВладимир ПутинМоскваАнкаразерновая сделка
 
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