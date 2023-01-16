https://ukraina.ru/20230116/1042655745.html
"Никогда": в Германии ответили на требование поставить Киеву списанные истребители
"Никогда": в Германии ответили на требование поставить Киеву списанные истребители - 16.01.2023 Украина.ру
"Никогда": в Германии ответили на требование поставить Киеву списанные истребители
Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера Олафа Шольца, заявил немецкий политик Гауке Шульц в Twitter
2023-01-16T10:04
2023-01-16T10:04
2023-01-16T10:04
оружие
истребители
германия
андрей мельник
новости
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"Вы никогда не получите Tornado. <...> Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией", — заявил Шульц.Он также добавил, что знает людей, которые работают с истребителями, и что они не хотели бы такого "ненадлежащего использования" техники.Мельник ранее опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру Германии, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского МИД, списанию.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ukraina.ru/20230112/1042583169.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие, истребители, германия, андрей мельник, новости
"Никогда": в Германии ответили на требование поставить Киеву списанные истребители
Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера Олафа Шольца, заявил немецкий политик Гауке Шульц в Twitter
"Вы никогда не получите Tornado. <...> Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией", — заявил Шульц.
Он также добавил, что знает людей, которые работают с истребителями, и что они не хотели бы такого "ненадлежащего использования" техники.
Мельник ранее опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру Германии, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского МИД, списанию.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.