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В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает
В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает - 16.01.2023 Украина.ру
В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает
В украинских войсках признали, что оставили Соледар. Эту информацию 15 января подтвердил командир ВСУ с позывным "Мадьяр". Его слова процитировало украинское издание "Страна.ua"
2023-01-16T09:53
2023-01-16T09:53
2023-01-16T09:53
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Однако Владимир Зеленский продолжает отрицать сообщения о переходе города под контроль ВС РФ, утверждая, что бои за город продолжаются.В ночь на 11 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Соледар окружен его бойцами, а вечером 12 января стало известно об освобождении населенного пункта.В Минобороны России эту информацию подтвердили, отметив, что освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает
В украинских войсках признали, что оставили Соледар. Эту информацию 15 января подтвердил командир ВСУ с позывным "Мадьяр". Его слова процитировало украинское издание "Страна.ua"
"Командир с позывным Мадьяр заявил, что россияне заняли промзону у рудника № 7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ", — говорится в публикации.
Однако Владимир Зеленский
продолжает отрицать сообщения о переходе города под контроль ВС РФ, утверждая, что бои за город продолжаются.
В ночь на 11 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
сообщил, что Соледар окружен его бойцами, а вечером 12 января стало известно об освобождении населенного пункта.
В Минобороны России эту информацию подтвердили, отметив, что освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.