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В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает

В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает - 16.01.2023 Украина.ру

В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает

В украинских войсках признали, что оставили Соледар. Эту информацию 15 января подтвердил командир ВСУ с позывным "Мадьяр". Его слова процитировало украинское издание "Страна.ua"

2023-01-16T09:53

2023-01-16T09:53

2023-01-16T09:53

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Однако Владимир Зеленский продолжает отрицать сообщения о переходе города под контроль ВС РФ, утверждая, что бои за город продолжаются.В ночь на 11 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Соледар окружен его бойцами, а вечером 12 января стало известно об освобождении населенного пункта.В Минобороны России эту информацию подтвердили, отметив, что освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.

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