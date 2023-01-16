https://ukraina.ru/20230116/1042652645.html

Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос

Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос - 16.01.2023 Украина.ру

Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос

Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза. Об этом 15 января сообщило издание Global Times

2023-01-16T08:20

2023-01-16T08:20

2023-01-16T08:29

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"Все больше европейцев недовольны отношениями с США и обеспокоены тем, что действия Штатов против России негативно повлияют на экономику Европы", — говорится в материале.Кроме того, многие респонденты заявили, что считают США доминирующей в трансатлантических отношениях страной. Они также сообщили об отсутствии уверенности в том, что стратегия их страны служит на благо граждан, а не Вашингтону.Центр исследований Global Times провел опрос в 13 странах Европы, включая Францию, Германию, Великобританию, Испанию, Польшу, Швецию, Бельгию, Швейцарию, Грецию, Венгрию, Сербию и Литву, а также в Турции для выявления мнения об американо-европейских отношениях с начала российско-украинского конфликта. В опросе приняли участие больше 7,5 тысячи граждан.

https://ukraina.ru/20230113/1042591959.html

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санкции, новости, россия, сша, опрос