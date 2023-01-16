Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос - 16.01.2023 Украина.ру
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Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос
Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос - 16.01.2023 Украина.ру
Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос
Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза. Об этом 15 января сообщило издание Global Times
2023-01-16T08:20
2023-01-16T08:29
санкции
новости
россия
сша
опрос
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"Все больше европейцев недовольны отношениями с США и обеспокоены тем, что действия Штатов против России негативно повлияют на экономику Европы", — говорится в материале.Кроме того, многие респонденты заявили, что считают США доминирующей в трансатлантических отношениях страной. Они также сообщили об отсутствии уверенности в том, что стратегия их страны служит на благо граждан, а не Вашингтону.Центр исследований Global Times провел опрос в 13 странах Европы, включая Францию, Германию, Великобританию, Испанию, Польшу, Швецию, Бельгию, Швейцарию, Грецию, Венгрию, Сербию и Литву, а также в Турции для выявления мнения об американо-европейских отношениях с начала российско-украинского конфликта. В опросе приняли участие больше 7,5 тысячи граждан.
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санкции, новости, россия, сша, опрос
санкции, Новости, Россия, США, опрос

Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос

08:20 16.01.2023 (обновлено: 08:29 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза. Об этом 15 января сообщило издание Global Times
"Все больше европейцев недовольны отношениями с США и обеспокоены тем, что действия Штатов против России негативно повлияют на экономику Европы", — говорится в материале.
Кроме того, многие респонденты заявили, что считают США доминирующей в трансатлантических отношениях страной.
Они также сообщили об отсутствии уверенности в том, что стратегия их страны служит на благо граждан, а не Вашингтону.
Центр исследований Global Times провел опрос в 13 странах Европы, включая Францию, Германию, Великобританию, Испанию, Польшу, Швецию, Бельгию, Швейцарию, Грецию, Венгрию, Сербию и Литву, а также в Турции для выявления мнения об американо-европейских отношениях с начала российско-украинского конфликта. В опросе приняли участие больше 7,5 тысячи граждан.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 07:00
Экономист объяснил, как антироссийские санкции разрушают миф о европейской экономике услугКрупная европейская промышленность понесла серьёзный урон в результате антироссийских санкций, и это неизбежно скажется на существующей на её основе сфере услуг. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов
 
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