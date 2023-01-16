https://ukraina.ru/20230116/1042652645.html
Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос
Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос - 16.01.2023 Украина.ру
Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос
Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза. Об этом 15 января сообщило издание Global Times
2023-01-16T08:20
2023-01-16T08:20
2023-01-16T08:29
санкции
новости
россия
сша
опрос
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"Все больше европейцев недовольны отношениями с США и обеспокоены тем, что действия Штатов против России негативно повлияют на экономику Европы", — говорится в материале.Кроме того, многие респонденты заявили, что считают США доминирующей в трансатлантических отношениях страной. Они также сообщили об отсутствии уверенности в том, что стратегия их страны служит на благо граждан, а не Вашингтону.Центр исследований Global Times провел опрос в 13 странах Европы, включая Францию, Германию, Великобританию, Испанию, Польшу, Швецию, Бельгию, Швейцарию, Грецию, Венгрию, Сербию и Литву, а также в Турции для выявления мнения об американо-европейских отношениях с начала российско-украинского конфликта. В опросе приняли участие больше 7,5 тысячи граждан.
https://ukraina.ru/20230113/1042591959.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, новости, россия, сша, опрос
Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос
08:20 16.01.2023 (обновлено: 08:29 16.01.2023)
Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза. Об этом 15 января сообщило издание Global Times
"Все больше европейцев недовольны отношениями с США и обеспокоены тем, что действия Штатов против России негативно повлияют на экономику Европы", — говорится в материале.
Кроме того, многие респонденты заявили, что считают США доминирующей в трансатлантических отношениях страной.
Они также сообщили об отсутствии уверенности в том, что стратегия их страны служит на благо граждан, а не Вашингтону.
Центр исследований Global Times провел опрос в 13 странах Европы, включая Францию, Германию, Великобританию, Испанию, Польшу, Швецию, Бельгию, Швейцарию, Грецию, Венгрию, Сербию и Литву, а также в Турции для выявления мнения об американо-европейских отношениях с начала российско-украинского конфликта. В опросе приняли участие больше 7,5 тысячи граждан.