https://ukraina.ru/20230116/1042651894.html

США готовят украинских военных в Германии - Associated Press

США готовят украинских военных в Германии - Associated Press - 16.01.2023 Украина.ру

США готовят украинских военных в Германии - Associated Press

Американские военные 15 января начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли

2023-01-16T07:58

2023-01-16T07:58

2023-01-16T07:58

обучение

сша

германия

военные

новости

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"Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая) вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье", - говорится в материале агентства.Сообщается, что батальон численностью около 500 военнослужащих вернется "на поле боя" в ближайшие пять-восемь недель. Согласно агентству, Милли планирует в понедельник лично посетить полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария). По его словам, украинские военные, которые пройдут подготовку, покинули Украину несколько дней назад.До сих пор в Пентагоне не сообщали, когда именно стартуют учения. Агентство отмечает, что США уже обучили более 3,1 тысячи украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать определенные виды оружия и техники, включая гаубицы, бронетехнику и системы HIMARS.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.Россия напраляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заверял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230111/1042520083.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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обучение, сша, германия, военные, новости