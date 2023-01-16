Вызовут ли Джо Байдена к прокурору - 16.01.2023 Украина.ру
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Вызовут ли Джо Байдена к прокурору
Вызовут ли Джо Байдена к прокурору - 16.01.2023 Украина.ру
Вызовут ли Джо Байдена к прокурору
Специальный прокурор и конгрессмены-республиканцы готовы взяться за расследование ситуации с секретными документами в личном архиве действующего президента-демократа.
2023-01-16T06:00
2023-01-16T06:00
эксклюзив
джо байден
сша
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Потенциально крупнейшая политическая проблема для президента США Джо Байдена – так американские комментаторы отреагировали на назначение специального прокурора, который будет выяснять, каким образом секретные государственные документы оказались в бывшем офисе Байдена и в его доме в штате Делавэр.История развивалась стремительно. 10 января появилась информация о том, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десяток секретных документов времен, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента. Материалы обнаружили личные адвокаты Байдена ещё 2 ноября, за шесть дней до промежуточных выборов.Специальный советник президента Ричард Саубер заявил, что документы обнаружили, когда адвокаты Байдена освобождали его офис. Сообщается, что документы хранились в папке с другими незасекреченными бумагами. Телеканал CNN сообщил, что один из адвокатов увидел папку с надписью "личное", открыл ее и заметил там секретные документы. После этого, по данным собеседника телеканала, адвокат позвонил в Национальное управление архивов и документации. Источник отметил, что после контактов с управлением команда Байдена изучила несколько коробок документов, хотя многие из них содержали личные материалы."По данным источника, знакомого с ситуацией, среди материалов, которые относятся к периоду, когда Джо Байден был вице-президентом, и которые обнаружили в его личном офисе прошедшей осенью, – 10 секретных документов, в том числе разведывательные материалы США и данные с брифингов, которые охватывали темы, включая Украину, Иран и Великобританию", – информировал телеканал 10 января. Собеседник CNN сообщил, что эти документы датированы периодом 2013-2016 годов.Среди них также были рассекреченные материалы, на которые распространяется действие федерального закона о президентских записях. Согласно этому закону, принятому в 1978-м на волне "Уотергейтского скандала", всех американские президенты и вице-президенты обязаны передавать все свои рабочие документы, записи и переписку на хранение в Национальное управление архивов и документации. Эти документы должны становиться доступными лишь через 12 лет после окончания срока полномочий администрации соответствующего президента.После этого Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Джона Лоша, прокурора Северного округа штата Иллинойс, расследовать обнаружение засекреченных документов в офисе Байдена. "У специального прокурора есть полномочия заводить уголовные дела по результатам расследования", – говорится в распоряжении Генпрокурора. Отмечается, что Лош получил должность прокурора в 2017 году при Трампе, и таким образом нынешняя администрация США пытается продемонстрировать свою политическую беспристрастность. В CNN уточнили, что Гарланд принял это решение после того, как получил обращение от Национального управления архивов и документации.При этом уже 12 января оказалось, что работы у специального прокурора Джона Лоша будет больше, чем предполагалось первоначально. В этот день в Белом доме сообщили, что "небольшое число записей администрации Обамы-Байдена с грифом ограниченного доступа" обнаружили в среду в доме Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр). Основное число документов нашли в гараже, и один – в соседней комнате. Подчеркивается, что файлы обнаружили помощники президента, которые занимались проверками его домов после предыдущего скандала.На вопрос репортера, почему документация хранилась в гараже вместе с его автомобилем, Джо Байден ответил: "Мой "Корвет" находится в гараже под замком. Документы не лежат на улице. И как я уже сказал ранее на этой неделе, люди знают, что я отношусь к секретным документам и материалам серьезно. Мы оказываем полное содействие генеральной прокуратуре, которая оценивает этот инцидент".Ряд американских СМИ и политики-республиканцы сравнивают сложившуюся ситуацию с тем, что произошло в августе прошлого года с экс-президентом Дональдом Трампом. Тогда имение Трампа во Флориде обыскали агенты ФБР. Обыск, предположительно, был связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ.В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа среди прочих документов значились названные "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые, по его словам, были рассекречены. Сторонники Трампа считают это расследование политически мотивированным. Предполагается, что его цель – помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.Между тем конгрессмены-республиканцы дали понять, что готовы взяться за расследование ситуации с секретными документами в личном архиве действующего президента. В пятницу, 13 января, глава комитета государственного надзора Палаты представителей Джеймс Комер направил письмо в Белый дом, требуя представить полную информацию о документах, обнаруженных в доме и в бывшем офисе Джо Байдена, сообщив, что его комитет расследует "практику неверного обращения Джо Байдена с секретными материалами".Реакция Белого дома на эту историю дает критикам президента Байдена дополнительные аргументы. Один из главных вопросов – почему администрация публично не сообщила о незаконном хранении Джо Байденом секретных документов еще в начале ноября, до промежуточных выборов в Конгресс, когда адвокаты президента передали документы Национальному архиву?И даже близкий к демократам телеканал CNN сообщает о напряженной обстановке во время брифингов пресс-секретаря президента Байдена. Репортеры без особого успеха пытаются добиться от Карин Жан-Пьер информации о документах, обнаруженных в доме президента, о том, что Джо Байден мог знать о них.Сам Дональд Трамп, комментируя обнаружение секретных документов в офисе Джо Байдена, написал в своей соцсети Truth Social: "Когда ФБР собирается обыскать дома Джо Байдена, и, может, даже Белый дом?" По мнению экс-президента США, эта история ставит точку в его деле. "Я не могу сказать, что их поведение было хуже моего, потому что я не сделал ничего плохого, но то, что они делали, не выглядит хорошо" – считает он.Как подчеркивают американские комментаторы, при некотором различии этих эпизодов, в обоих случаях речь идёт о нарушении федерального закона. Ведь то, что Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, не пытался предотвратить передачу документов Национальному архиву и сделал это по своей инициативе, а также тот факт, что у Трампа хранился гораздо больший объем секретных документов, не отменяют нарушений со стороны действующего главы Белого дома.Таким образом, расследование в отношении Джо Байдена – и на уровне прокуратуры, а особенно в Конгрессе, – которое может совпасть с началом его новой президентской кампании, чревато неприятными неожиданностями для нынешнего президента. Независимо от правовых последствий, оно уже вносит неуверенность в ряды его сторонников и воодушевляет противников в рядах Демократической партии.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20230112/1042591271.html
https://ukraina.ru/20230112/1042557543.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, джо байден, сша
Эксклюзив, Джо Байден, США

Вызовут ли Джо Байдена к прокурору

06:00 16.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Олег Хавич
автор Ukraina.ru
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Специальный прокурор и конгрессмены-республиканцы готовы взяться за расследование ситуации с секретными документами в личном архиве действующего президента-демократа.
Потенциально крупнейшая политическая проблема для президента США Джо Байдена – так американские комментаторы отреагировали на назначение специального прокурора, который будет выяснять, каким образом секретные государственные документы оказались в бывшем офисе Байдена и в его доме в штате Делавэр.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
История развивалась стремительно. 10 января появилась информация о том, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десяток секретных документов времен, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента. Материалы обнаружили личные адвокаты Байдена ещё 2 ноября, за шесть дней до промежуточных выборов.
Специальный советник президента Ричард Саубер заявил, что документы обнаружили, когда адвокаты Байдена освобождали его офис. Сообщается, что документы хранились в папке с другими незасекреченными бумагами. Телеканал CNN сообщил, что один из адвокатов увидел папку с надписью "личное", открыл ее и заметил там секретные документы. После этого, по данным собеседника телеканала, адвокат позвонил в Национальное управление архивов и документации. Источник отметил, что после контактов с управлением команда Байдена изучила несколько коробок документов, хотя многие из них содержали личные материалы.
"По данным источника, знакомого с ситуацией, среди материалов, которые относятся к периоду, когда Джо Байден был вице-президентом, и которые обнаружили в его личном офисе прошедшей осенью, – 10 секретных документов, в том числе разведывательные материалы США и данные с брифингов, которые охватывали темы, включая Украину, Иран и Великобританию", – информировал телеканал 10 января. Собеседник CNN сообщил, что эти документы датированы периодом 2013-2016 годов.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 18:03
В США обвинили Байдена в том, что он "сдерживает" Украину и усиливает позицию РФ в конфликтеПолитика президента США Джо Байдена "сдерживает" Украину и усиливает позицию России в конфликте, заявили полковник в отставке Джонатан Свит и экономист, историк и предприниматель Марк Тот в статье для The Hill
Среди них также были рассекреченные материалы, на которые распространяется действие федерального закона о президентских записях. Согласно этому закону, принятому в 1978-м на волне "Уотергейтского скандала", всех американские президенты и вице-президенты обязаны передавать все свои рабочие документы, записи и переписку на хранение в Национальное управление архивов и документации. Эти документы должны становиться доступными лишь через 12 лет после окончания срока полномочий администрации соответствующего президента.
После этого Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Джона Лоша, прокурора Северного округа штата Иллинойс, расследовать обнаружение засекреченных документов в офисе Байдена. "У специального прокурора есть полномочия заводить уголовные дела по результатам расследования", – говорится в распоряжении Генпрокурора. Отмечается, что Лош получил должность прокурора в 2017 году при Трампе, и таким образом нынешняя администрация США пытается продемонстрировать свою политическую беспристрастность. В CNN уточнили, что Гарланд принял это решение после того, как получил обращение от Национального управления архивов и документации.
При этом уже 12 января оказалось, что работы у специального прокурора Джона Лоша будет больше, чем предполагалось первоначально. В этот день в Белом доме сообщили, что "небольшое число записей администрации Обамы-Байдена с грифом ограниченного доступа" обнаружили в среду в доме Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр). Основное число документов нашли в гараже, и один – в соседней комнате. Подчеркивается, что файлы обнаружили помощники президента, которые занимались проверками его домов после предыдущего скандала.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00
"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документахЗрители телеканала Fox News резко отреагировали на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о секретных документах, найденных в бывшем офисе Джо Байдена
На вопрос репортера, почему документация хранилась в гараже вместе с его автомобилем, Джо Байден ответил: "Мой "Корвет" находится в гараже под замком. Документы не лежат на улице. И как я уже сказал ранее на этой неделе, люди знают, что я отношусь к секретным документам и материалам серьезно. Мы оказываем полное содействие генеральной прокуратуре, которая оценивает этот инцидент".
Ряд американских СМИ и политики-республиканцы сравнивают сложившуюся ситуацию с тем, что произошло в августе прошлого года с экс-президентом Дональдом Трампом. Тогда имение Трампа во Флориде обыскали агенты ФБР. Обыск, предположительно, был связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ.
В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа среди прочих документов значились названные "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые, по его словам, были рассекречены. Сторонники Трампа считают это расследование политически мотивированным. Предполагается, что его цель – помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.
Между тем конгрессмены-республиканцы дали понять, что готовы взяться за расследование ситуации с секретными документами в личном архиве действующего президента. В пятницу, 13 января, глава комитета государственного надзора Палаты представителей Джеймс Комер направил письмо в Белый дом, требуя представить полную информацию о документах, обнаруженных в доме и в бывшем офисе Джо Байдена, сообщив, что его комитет расследует "практику неверного обращения Джо Байдена с секретными материалами".
Реакция Белого дома на эту историю дает критикам президента Байдена дополнительные аргументы. Один из главных вопросов – почему администрация публично не сообщила о незаконном хранении Джо Байденом секретных документов еще в начале ноября, до промежуточных выборов в Конгресс, когда адвокаты президента передали документы Национальному архиву?
И даже близкий к демократам телеканал CNN сообщает о напряженной обстановке во время брифингов пресс-секретаря президента Байдена. Репортеры без особого успеха пытаются добиться от Карин Жан-Пьер информации о документах, обнаруженных в доме президента, о том, что Джо Байден мог знать о них.
Предварительные итоги голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 09:40Астрология и политика
"Более опасная версия Трампа". Кто и когда станет новым президентом АмерикиВыборы в Конгресс остались позади. И уже наступает следующий сезон, следующий эпизод реалити-шоу
Сам Дональд Трамп, комментируя обнаружение секретных документов в офисе Джо Байдена, написал в своей соцсети Truth Social: "Когда ФБР собирается обыскать дома Джо Байдена, и, может, даже Белый дом?" По мнению экс-президента США, эта история ставит точку в его деле. "Я не могу сказать, что их поведение было хуже моего, потому что я не сделал ничего плохого, но то, что они делали, не выглядит хорошо" – считает он.
Как подчеркивают американские комментаторы, при некотором различии этих эпизодов, в обоих случаях речь идёт о нарушении федерального закона. Ведь то, что Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, не пытался предотвратить передачу документов Национальному архиву и сделал это по своей инициативе, а также тот факт, что у Трампа хранился гораздо больший объем секретных документов, не отменяют нарушений со стороны действующего главы Белого дома.
Таким образом, расследование в отношении Джо Байдена – и на уровне прокуратуры, а особенно в Конгрессе, – которое может совпасть с началом его новой президентской кампании, чревато неприятными неожиданностями для нынешнего президента. Независимо от правовых последствий, оно уже вносит неуверенность в ряды его сторонников и воодушевляет противников в рядах Демократической партии.
 
ЭксклюзивДжо БайденСША
 
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