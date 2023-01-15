СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше - 15.01.2023 Украина.ру
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СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше
СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше - 15.01.2023 Украина.ру
СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше
Ключевой инструмент польской политики – это русофобия, заявил обозреватель еженедельника Myśl Polska Витольд Модзелевский
2023-01-15T11:18
2023-01-15T11:18
новости
польша
русофобия
политика
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По его мнению, русофобия была свойственна как правящей элите, так и оппозиции. Более того, по словам Модзелевского, между сторонами шло "соревнование в области антироссийской риторики", использование которой делает их заложниками ситуации.Он также отметил, что русофобия всегда занимала важное место в политике Польши, однако после начала Россией спецоперации стала основным политическим вектором всех представителей власти и оппозиции.Автор пишет, что этот тренд характерен не только для политики, под его влияние попали и СМИ, которые утверждают, что "ненависть и презрение ко всему русскому объединяют уже всех поляков без исключения".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души". По ее словам, такая рьяная ненависть к нашей стране выходит за рамки разумного. При этом ее никто никогда не скрывал, а русофобские выпады начались задолго до начала СВО.
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новости, польша, русофобия, политика
Новости, Польша, Русофобия, политика

СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше

11:18 15.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентский дворец в Варшаве
Президентский дворец в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Ключевой инструмент польской политики – это русофобия, заявил обозреватель еженедельника Myśl Polska Витольд Модзелевский
"Русофобия в Польше была элементом "политического спорта" — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса", — написал журналист.
По его мнению, русофобия была свойственна как правящей элите, так и оппозиции. Более того, по словам Модзелевского, между сторонами шло "соревнование в области антироссийской риторики", использование которой делает их заложниками ситуации.
Он также отметил, что русофобия всегда занимала важное место в политике Польши, однако после начала Россией спецоперации стала основным политическим вектором всех представителей власти и оппозиции.
"После февраля 2022-го это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер", — прокомментировал он.
Автор пишет, что этот тренд характерен не только для политики, под его влияние попали и СМИ, которые утверждают, что "ненависть и презрение ко всему русскому объединяют уже всех поляков без исключения".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души". По ее словам, такая рьяная ненависть к нашей стране выходит за рамки разумного. При этом ее никто никогда не скрывал, а русофобские выпады начались задолго до начала СВО.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 06:21
"Новая доктрина обороны Польши" как предвыборный проектЗаявления польских властей о "смене доктрины обороны Польши" содержат обвинения в адрес нынешней оппозиции и являются лишь одним из инструментов кампании по выборам парламента, запланированным на осень.
 
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