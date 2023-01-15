https://ukraina.ru/20230115/1042636001.html
СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше
СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше - 15.01.2023 Украина.ру
СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше
Ключевой инструмент польской политики – это русофобия, заявил обозреватель еженедельника Myśl Polska Витольд Модзелевский
2023-01-15T11:18
2023-01-15T11:18
2023-01-15T11:18
новости
польша
русофобия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101978/44/1019784414_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_5b424b2b7b50567d9e0a98763c39733e.jpg
По его мнению, русофобия была свойственна как правящей элите, так и оппозиции. Более того, по словам Модзелевского, между сторонами шло "соревнование в области антироссийской риторики", использование которой делает их заложниками ситуации.Он также отметил, что русофобия всегда занимала важное место в политике Польши, однако после начала Россией спецоперации стала основным политическим вектором всех представителей власти и оппозиции.Автор пишет, что этот тренд характерен не только для политики, под его влияние попали и СМИ, которые утверждают, что "ненависть и презрение ко всему русскому объединяют уже всех поляков без исключения".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души". По ее словам, такая рьяная ненависть к нашей стране выходит за рамки разумного. При этом ее никто никогда не скрывал, а русофобские выпады начались задолго до начала СВО.
https://ukraina.ru/20230113/1042594572.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101978/44/1019784414_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f8d41edcafbf68d87a68c4f963420583.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, русофобия, политика
СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше
Ключевой инструмент польской политики – это русофобия, заявил обозреватель еженедельника Myśl Polska Витольд Модзелевский
"Русофобия в Польше была элементом "политического спорта" — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса", — написал журналист.
По его мнению, русофобия была свойственна как правящей элите, так и оппозиции. Более того, по словам Модзелевского, между сторонами шло "соревнование в области антироссийской риторики", использование которой делает их заложниками ситуации.
Он также отметил, что русофобия всегда занимала важное место в политике Польши, однако после начала Россией спецоперации стала основным политическим вектором всех представителей власти и оппозиции.
"После февраля 2022-го это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер", — прокомментировал он.
Автор пишет, что этот тренд характерен не только для политики, под его влияние попали и СМИ, которые утверждают, что "ненависть и презрение ко всему русскому объединяют уже всех поляков без исключения".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души". По ее словам, такая рьяная ненависть к нашей стране выходит за рамки разумного. При этом ее никто никогда не скрывал, а русофобские выпады начались задолго до начала СВО.