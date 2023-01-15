https://ukraina.ru/20230115/1042636001.html

СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше

СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше - 15.01.2023 Украина.ру

СМИ: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше

Ключевой инструмент польской политики – это русофобия, заявил обозреватель еженедельника Myśl Polska Витольд Модзелевский

2023-01-15T11:18

2023-01-15T11:18

2023-01-15T11:18

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русофобия

политика

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По его мнению, русофобия была свойственна как правящей элите, так и оппозиции. Более того, по словам Модзелевского, между сторонами шло "соревнование в области антироссийской риторики", использование которой делает их заложниками ситуации.Он также отметил, что русофобия всегда занимала важное место в политике Польши, однако после начала Россией спецоперации стала основным политическим вектором всех представителей власти и оппозиции.Автор пишет, что этот тренд характерен не только для политики, под его влияние попали и СМИ, которые утверждают, что "ненависть и презрение ко всему русскому объединяют уже всех поляков без исключения".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души". По ее словам, такая рьяная ненависть к нашей стране выходит за рамки разумного. При этом ее никто никогда не скрывал, а русофобские выпады начались задолго до начала СВО.

https://ukraina.ru/20230113/1042594572.html

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новости, польша, русофобия, политика