https://ukraina.ru/20230114/1042628345.html

Это было странно. Военный эксперт о том, как Герасимов спланирует сложный удар по ВСУ

Это было странно. Военный эксперт о том, как Герасимов спланирует сложный удар по ВСУ - 14.01.2023 Украина.ру

Это было странно. Военный эксперт о том, как Герасимов спланирует сложный удар по ВСУ

Вообще было странно, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который формально отвечает за все военное искусство в России, не имел никакой должности в руководстве СВО. Теперь эта ситуация изменилась. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T12:51

2023-01-14T12:51

2023-01-14T12:51

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Именно поэтому были упреки в том числе в адрес Генштаба, что он якобы дистанцировался от руководства СВО, хотя, на самом деле он не дистанцировался. Просто он занимался этим не так активно, как хотелось бы, уточнил эксперт.Но теперь, когда Герасимов возглавил Объединенную группировку сил СВО, меняется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, валерий герасимов, вс рф, всу