https://ukraina.ru/20230114/1042628345.html
Это было странно. Военный эксперт о том, как Герасимов спланирует сложный удар по ВСУ
Это было странно. Военный эксперт о том, как Герасимов спланирует сложный удар по ВСУ - 14.01.2023 Украина.ру
Это было странно. Военный эксперт о том, как Герасимов спланирует сложный удар по ВСУ
Вообще было странно, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который формально отвечает за все военное искусство в России, не имел никакой должности в руководстве СВО. Теперь эта ситуация изменилась. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T12:51
2023-01-14T12:51
2023-01-14T12:51
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Именно поэтому были упреки в том числе в адрес Генштаба, что он якобы дистанцировался от руководства СВО, хотя, на самом деле он не дистанцировался. Просто он занимался этим не так активно, как хотелось бы, уточнил эксперт.Но теперь, когда Герасимов возглавил Объединенную группировку сил СВО, меняется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, валерий герасимов, вс рф, всу
Новости, СВО, Валерий Герасимов, ВС РФ, ВСУ
Это было странно. Военный эксперт о том, как Герасимов спланирует сложный удар по ВСУ
Вообще было странно, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который формально отвечает за все военное искусство в России, не имел никакой должности в руководстве СВО. Теперь эта ситуация изменилась. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру
Именно поэтому были упреки в том числе в адрес Генштаба, что он якобы дистанцировался от руководства СВО, хотя, на самом деле он не дистанцировался. Просто он занимался этим не так активно, как хотелось бы, уточнил эксперт.
"Так что сейчас сделали то, что и должно было быть. Все приведено в соответствии с потребностями", - констатировал Подберёзкин.
Но теперь, когда Герасимов возглавил Объединенную группировку сил СВО, меняется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба, заключил собеседник издания.