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Не обольщайтесь? Военный эксперт о том, почему уничтожение ВСУ в Соледаре стало реально большой победой

Не обольщайтесь? Военный эксперт о том, почему уничтожение ВСУ в Соледаре стало реально большой победой - 14.01.2023 Украина.ру

Не обольщайтесь? Военный эксперт о том, почему уничтожение ВСУ в Соледаре стало реально большой победой

Взятие Соледара — это яркий тактический успех. Мы подвинули противника, который отчаянно отбивался, имея большое количество живой силы, превышающее число штурмующих. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T09:50

2023-01-14T09:50

2023-01-14T09:50

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Но надо понимать, что Соледар лишь дает нам возможность решать более-менее реалистичные задачи по освобождению всего Донбасса, отметил эксперт.Поэтому мы можем этому радоваться, но не надо обольщаться, самое крупное сражение еще впереди, заключил собеседник издания.

соледар

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2023

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новости, соледар, россия, всу, донбасс, славянск, краматорск