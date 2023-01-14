https://ukraina.ru/20230114/1042624059.html
Не обольщайтесь? Военный эксперт о том, почему уничтожение ВСУ в Соледаре стало реально большой победой
Не обольщайтесь? Военный эксперт о том, почему уничтожение ВСУ в Соледаре стало реально большой победой - 14.01.2023 Украина.ру
Не обольщайтесь? Военный эксперт о том, почему уничтожение ВСУ в Соледаре стало реально большой победой
Взятие Соледара — это яркий тактический успех. Мы подвинули противника, который отчаянно отбивался, имея большое количество живой силы, превышающее число штурмующих. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T09:50
2023-01-14T09:50
2023-01-14T09:50
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соледар
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Но надо понимать, что Соледар лишь дает нам возможность решать более-менее реалистичные задачи по освобождению всего Донбасса, отметил эксперт.Поэтому мы можем этому радоваться, но не надо обольщаться, самое крупное сражение еще впереди, заключил собеседник издания.
соледар
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2023
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, соледар, россия, всу, донбасс, славянск, краматорск
Новости, Соледар, Россия, ВСУ, Донбасс, Славянск, Краматорск
Не обольщайтесь? Военный эксперт о том, почему уничтожение ВСУ в Соледаре стало реально большой победой
Взятие Соледара — это яркий тактический успех. Мы подвинули противника, который отчаянно отбивался, имея большое количество живой силы, превышающее число штурмующих. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Но надо понимать, что Соледар лишь дает нам возможность решать более-менее реалистичные задачи по освобождению всего Донбасса, отметил эксперт.
"Он ценен не столько сам по себе, хотя и сам по себе тоже. Он нам расчищает дорогу к Славянску и Краматорску. Так что это не переломный момент, который решит исход всей войны", - указал Норин.
Поэтому мы можем этому радоваться, но не надо обольщаться, самое крупное сражение еще впереди, заключил собеседник издания.