Военный эксперт рассказал, как Россия из Белоруссии будет бить ВСУ в лесах и болотах на Западной Украине - 14.01.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия из Белоруссии будет бить ВСУ в лесах и болотах на Западной Украине
Военный эксперт рассказал, как Россия из Белоруссии будет бить ВСУ в лесах и болотах на Западной Украине - 14.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия из Белоруссии будет бить ВСУ в лесах и болотах на Западной Украине
Белоруссия полноценно граничит с тремя областями Украины (участок в Киевской области не большой). Там в двух эшелонах от 30 до 50 тысяч всушников. Это тероборона и части на ротации без тяжелого вооружения. Все это дает нам шанс провести быстрое наступление, рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2023-01-14T09:00
2023-01-14T09:00
новости
белоруссия
россия
всу
западная украина
киев
болото
лес
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Ранее в Белоруссию с иснекционной поездкой прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.К тому же, там сейчас остановилась довольно холодная погода. Там мороз в 10 градусов, часть рек и болот замерзли. Так что мы можем более активно использовать бронетехнику, считает специалист.Мы сможем использовать опыт, когда сами отступали с харьковского направления. Сейчас Украина может оказаться в той же ситуации. Защитить украинско-белорусскому границу нынешними силами они не могут. Так что при успешном нашем наступлении враг будет вынужден отступить, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, россия, всу, западная украина, киев, болото, лес
Новости, Белоруссия, Россия, ВСУ, Западная Украина, Киев, болото, Лес

Военный эксперт рассказал, как Россия из Белоруссии будет бить ВСУ в лесах и болотах на Западной Украине

09:00 14.01.2023
 
© УПСИ МО РФ / Перейти в фотобанктанки Киевская область
танки Киевская область
© УПСИ МО РФ
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Белоруссия полноценно граничит с тремя областями Украины (участок в Киевской области не большой). Там в двух эшелонах от 30 до 50 тысяч всушников. Это тероборона и части на ротации без тяжелого вооружения. Все это дает нам шанс провести быстрое наступление, рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее в Белоруссию с иснекционной поездкой прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
К тому же, там сейчас остановилась довольно холодная погода. Там мороз в 10 градусов, часть рек и болот замерзли. Так что мы можем более активно использовать бронетехнику, считает специалист.
"Да, водные преграды там есть. Но противник там не так силен. Мы этому можем противопоставить более качественную подготовку личного состава. Мы не будем никого атаковать в лоб. Там могут быть лишь опорные пункты. Мы будем их окружать и уничтожать", - указал Евсеев.
Мы сможем использовать опыт, когда сами отступали с харьковского направления. Сейчас Украина может оказаться в той же ситуации. Защитить украинско-белорусскому границу нынешними силами они не могут. Так что при успешном нашем наступлении враг будет вынужден отступить, заключил собеседник издания.
 
НовостиБелоруссияРоссияВСУЗападная УкраинаКиевболотоЛес
 
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