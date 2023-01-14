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Военный эксперт рассказал, как Россия из Белоруссии будет бить ВСУ в лесах и болотах на Западной Украине

Военный эксперт рассказал, как Россия из Белоруссии будет бить ВСУ в лесах и болотах на Западной Украине - 14.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия из Белоруссии будет бить ВСУ в лесах и болотах на Западной Украине

Белоруссия полноценно граничит с тремя областями Украины (участок в Киевской области не большой). Там в двух эшелонах от 30 до 50 тысяч всушников. Это тероборона и части на ротации без тяжелого вооружения. Все это дает нам шанс провести быстрое наступление, рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2023-01-14T09:00

2023-01-14T09:00

2023-01-14T09:00

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белоруссия

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Ранее в Белоруссию с иснекционной поездкой прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.К тому же, там сейчас остановилась довольно холодная погода. Там мороз в 10 градусов, часть рек и болот замерзли. Так что мы можем более активно использовать бронетехнику, считает специалист.Мы сможем использовать опыт, когда сами отступали с харьковского направления. Сейчас Украина может оказаться в той же ситуации. Защитить украинско-белорусскому границу нынешними силами они не могут. Так что при успешном нашем наступлении враг будет вынужден отступить, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, россия, всу, западная украина, киев, болото, лес