https://ukraina.ru/20230113/1042603636.html
Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео
Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео - 13.01.2023 Украина.ру
Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил кадровые перестановки в Минобороны РФ, последствия взятия... Украина.ру, 13.01.2023
2023-01-13T11:36
2023-01-13T11:36
2023-01-13T11:36
видео
алексей леонков
россия
украина
сво
всу
донбасс
соледар
краматорск
славянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042603517_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18ef408b7aebd8775b038f6719404072.jpg
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил кадровые перестановки в Минобороны РФ, последствия взятия Соледара, а также рассказал, как трещат по швам группировки ВСУ на разных направлениях и что мы увидим в ходе зимней кампании: 00:40 - Глава Генштаба Герасимов стал командующим Объединенной группировкой СВО: почему это решение не было принято в первые месяцы кампании и что изменится? 06:40 – Нужно ли интегрировать "вагнеровцев" в структуру Минобороны? 08:40 – Освобождение Соледара: как теперь будет решаться вопрос с Артёмовском и Северском? 12:17 – Ситуация на линии от Авдеевки до Угледара; 13:45 - Насколько потеря Изюма помешает нашему продвижению на Славянск? 15:55 – Опыт похода на Киев; 18:05 - Реальная численность украинских войск; 20:15 – Какие танки НАТО может передать Украине и в какие сроки? 22:45 - Как Польша отправляет своих военнослужащих на Украину?
соледар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042603517_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3da33be1dcb9ca14aebe7143006d7a98.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, алексей леонков, россия, украина, сво, всу, донбасс, соледар, краматорск, славянск, сергей суровикин, герасимов, видео
Видео, Алексей Леонков, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Донбасс, Соледар, Краматорск, Славянск, Сергей Суровикин, Герасимов
Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру
оценил кадровые перестановки в Минобороны РФ, последствия взятия Соледара, а также рассказал, как трещат по швам группировки ВСУ на разных направлениях и что мы увидим в ходе зимней кампании:
00:40 - Глава Генштаба Герасимов стал командующим Объединенной группировкой СВО: почему это решение не было принято в первые месяцы кампании и что изменится?
06:40 – Нужно ли интегрировать "вагнеровцев" в структуру Минобороны?
08:40 – Освобождение Соледара: как теперь будет решаться вопрос с Артёмовском и Северском?
12:17 – Ситуация на линии от Авдеевки до Угледара;
13:45 - Насколько потеря Изюма помешает нашему продвижению на Славянск?
15:55 – Опыт похода на Киев;
18:05 - Реальная численность украинских войск;
20:15 – Какие танки НАТО может передать Украине и в какие сроки?
22:45 - Как Польша отправляет своих военнослужащих на Украину?