https://ukraina.ru/20230113/1042603636.html

Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео

Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео - 13.01.2023 Украина.ру

Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил кадровые перестановки в Минобороны РФ, последствия взятия... Украина.ру, 13.01.2023

2023-01-13T11:36

2023-01-13T11:36

2023-01-13T11:36

видео

алексей леонков

россия

украина

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всу

донбасс

соледар

краматорск

славянск

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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил кадровые перестановки в Минобороны РФ, последствия взятия Соледара, а также рассказал, как трещат по швам группировки ВСУ на разных направлениях и что мы увидим в ходе зимней кампании: 00:40 - Глава Генштаба Герасимов стал командующим Объединенной группировкой СВО: почему это решение не было принято в первые месяцы кампании и что изменится? 06:40 – Нужно ли интегрировать "вагнеровцев" в структуру Минобороны? 08:40 – Освобождение Соледара: как теперь будет решаться вопрос с Артёмовском и Северском? 12:17 – Ситуация на линии от Авдеевки до Угледара; 13:45 - Насколько потеря Изюма помешает нашему продвижению на Славянск? 15:55 – Опыт похода на Киев; 18:05 - Реальная численность украинских войск; 20:15 – Какие танки НАТО может передать Украине и в какие сроки? 22:45 - Как Польша отправляет своих военнослужащих на Украину?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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