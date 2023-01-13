Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео - 13.01.2023 Украина.ру
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Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео
Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео - 13.01.2023 Украина.ру
Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил кадровые перестановки в Минобороны РФ, последствия взятия... Украина.ру, 13.01.2023
2023-01-13T11:36
2023-01-13T11:36
видео
алексей леонков
россия
украина
сво
всу
донбасс
соледар
краматорск
славянск
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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил кадровые перестановки в Минобороны РФ, последствия взятия Соледара, а также рассказал, как трещат по швам группировки ВСУ на разных направлениях и что мы увидим в ходе зимней кампании: 00:40 - Глава Генштаба Герасимов стал командующим Объединенной группировкой СВО: почему это решение не было принято в первые месяцы кампании и что изменится? 06:40 – Нужно ли интегрировать "вагнеровцев" в структуру Минобороны? 08:40 – Освобождение Соледара: как теперь будет решаться вопрос с Артёмовском и Северском? 12:17 – Ситуация на линии от Авдеевки до Угледара; 13:45 - Насколько потеря Изюма помешает нашему продвижению на Славянск? 15:55 – Опыт похода на Киев; 18:05 - Реальная численность украинских войск; 20:15 – Какие танки НАТО может передать Украине и в какие сроки? 22:45 - Как Польша отправляет своих военнослужащих на Украину?
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видео, алексей леонков, россия, украина, сво, всу, донбасс, соледар, краматорск, славянск, сергей суровикин, герасимов, видео
Видео, Алексей Леонков, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Донбасс, Соледар, Краматорск, Славянск, Сергей Суровикин, Герасимов

Ошеломляющие цифры! Военный эксперт Леонков назвал реальные потери Украины. Видео

11:36 13.01.2023
 
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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил кадровые перестановки в Минобороны РФ, последствия взятия Соледара, а также рассказал, как трещат по швам группировки ВСУ на разных направлениях и что мы увидим в ходе зимней кампании:
00:40 - Глава Генштаба Герасимов стал командующим Объединенной группировкой СВО: почему это решение не было принято в первые месяцы кампании и что изменится?
06:40 – Нужно ли интегрировать "вагнеровцев" в структуру Минобороны?
08:40 – Освобождение Соледара: как теперь будет решаться вопрос с Артёмовском и Северском?
12:17 – Ситуация на линии от Авдеевки до Угледара;
13:45 - Насколько потеря Изюма помешает нашему продвижению на Славянск?
15:55 – Опыт похода на Киев;
18:05 - Реальная численность украинских войск;
20:15 – Какие танки НАТО может передать Украине и в какие сроки?
22:45 - Как Польша отправляет своих военнослужащих на Украину?
 
ВидеоАлексей ЛеонковРоссияУкраинаСВОВСУДонбассСоледарКраматорскСлавянскСергей СуровикинГерасимов
 
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