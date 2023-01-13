https://ukraina.ru/20230113/1042598896.html

Киев требует судить Россию. А кто будет осужден на самом деле, решит победитель

Киев требует судить Россию. А кто будет осужден на самом деле, решит победитель - 13.01.2023 Украина.ру

Киев требует судить Россию. А кто будет осужден на самом деле, решит победитель

Выступая на очередном заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации на Украине, первый заместитель министра иностранных дел киевского режима Эмине Джапарова сообщила, что Киев готовит резолюцию Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала по Украине.

2023-01-13T09:45

2023-01-13T09:45

2023-01-13T11:08

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Карьера Эмине в МИД Украины напоминает Большой взрыв, из которого родилась вселенная. Закончив ИМО Киевского университета в 2006 году, она добралась до МИД в 2008 году, когда начала работать атташе Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества. Просидев в этой низшей дипломатической должности без продвижения два года, девушка решила посвятить себя журналистике. Это говорит о многом.Во-первых, Институт международных отношений и Институт журналистики КНУ находятся в одном здании — бывшей ВПШ. Кроме них других учебных заведений там нет, так что если бы юное крымскотатрское дарование с детства мечтало о журналистике, ей ничего не стоило закончить профильный ВУЗ. Но она, ещё будучи студенткой, попыталась поработать (на общественных началах) в Кабмине, что свидетельствует о наличии амбиций именно в сфере государственной службы.Во-вторых, в МИД она пришла после «оранжевого» майдана 2004—2005 годов и государственного переворота 2007 года, в результате которого пало второе правительство премьера Януковича. Прозападные активисты тогда делали блестящие карьеры, перепрыгивая сразу через несколько должностей. Но она, два года просидев на мельчайшей должности в никому не интересном департаменте, вдруг почувствовала тягу к публицистике и ушла в журналистику.В общем, поскольку первый майдан не сумел полностью очистить государственную службу Украины от профессионалов, правильного происхождения и прозападной ориентации оказалось недостаточно для карьеры. Необходимо было ещё уметь работать головой. А с этим не сложилось. Пришлось на долгие три года уходить на региональный крымскотатарский телеканал АТР (априори не интересный большей части украинских телезрителей и малоизвестный за пределами Крыма).Если бы не нацистский путч 2013—2014 года «таланты» Эмине Айяровны так и остались бы невостребованными. Но здесь она быстро сориентировалась и второй шанс не упустила, тем более что чистка госслужбы в 2014 году была значительно более глубокой, чем в 2005 г. Для начала, сразу после путча, в феврале 2014 года Джапарова перебралась из бесперспективного АТР, для которого к тому времени были потеряны уже и Крым, и крымские татары, на «Радио Свобода»*, долгое время служившее одной из главных кузниц кадров нацистских «активистов». За полтора года она там набралась достаточно опыта, чтобы перейти на должность советника министра информационной политики по Крыму.Поскольку крымских татар на Украине осталось мало (подавляющее большинство стало российскими гражданами), а спрос на их представительство в политике был (в каждом украинском ведомстве считалось хорошим тоном иметь на заметной должности представителя этого народа, чтобы продемонстрировать «единство» Украины и Крыма), Эмине Джапарова уже через полгода стала первым заместителем министра информационной политики Украины. В 2019 году неудачно баллотировалась в парламент. Тогда потерялись многие выдвиженцы эпохи Порошенко. Но в команде Зеленского крымских татар было ещё меньше, чем у Порошенко, так что Джапарова не пропала. В Мининформе от неё слишком устали, чтобы можно было туда вернуться, зато крымских татар не хватало в традиционно галицизированном МИД Украины. В качестве утешительного приза в 2020 году атташе Джапарова стала сразу первым заместителем министра иностранных дел, одним прыжком преодолев всю карьерную лестницу дипломатической службы.Как свидетельствует куда более богатый, чем украинский, американский опыт, правильное расовое, этническое происхождение или сексуальная ориентация могут помочь в моментальном карьерном росте, если в политической системе страны предусмотрены соответствующие квоты, но мозгов они не добавляют.В этом отношении случай с Джапаровой, ставшей лицом украинской политики по организации спецтрибунала ООН, является классическим.Первое. Поскольку спецтрибунал в нужном Украине виде не может быть создан резолюцией Совбеза, Киев избрал тактику продавливания соответствующего решения через Генассамблею ООН. Учитывая, что резолюции ГА ООН являются чисто рекомендательными документами и никого ни к чему не обязывают, можно было бы сказать, что это просто составная часть американской пиар-стратегии по дискредитации России, которая пока не просто безуспешна, но скорее даёт обратный результат.Второе. Однако резолюция ГА ООН позволяет заинтересованным странам самостоятельно создать соответствующую структуру, объединившись в неформальную группу по интересам. Опять-таки решения такого «трибунала» никого ни к чему не будут обязывать, но попиариться на них можно.Третье. Россия тоже не против трибунала по бывшей Украине, ибо сторонники действующего нацистского режима совершили там вагон и маленькую тележку преступлений, как против украинских, так и против российских граждан. Причём значительная часть этих преступлений носит характер военных преступлений и преступлений против человечности, а значит к ним не применим срок давности.Четвёртое. Настоящие трибуналы (Нюрнбергский, Токийский) по итогам боевых действий всегда создают победители. В данном случае, создание настоящего трибунала по бывшей Украине также станет одним из способов фиксации российской победы, восстановления справедливости и фиксации новой геополитической реальности.Не исключено, что к тому времени, США будут иметь ещё достаточный международный вес, чтобы заблокировать решение Совбеза ООН о создании соответствующего трибунала. Вот тут-то нам и пригодится полулегализованный (признанный Западом, а Запад его обязательно признает) «международный трибунал по Украине» имени Джапаровой, созданный на основании резолюции ГА ООН. Если даже Россия не сможет продавить создание трибунала через Совбез, то в новой геополитической реальности Москва всегда сможет провести через ГА ООН коррекцию состава и функций «трибунала Джапаровой». Он ведь заранее назначен трибуналом по Украине, а кого конкретно на Украине требуется судить будет решать победитель.Между прочим, Эмине Джапарова вместе с вице-премьером украинского правительства Ириной Верещук обвиняются российским следствием в нарушении территориальной целостности РФ. В декабре 2022 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал обеих фигуранток. Так что первые материалы для трибунала уже есть. У Джапаровой далеко не нулевой шанс оказаться одной из обвиняемых в ею же созданном суде.В 1945 году такие матёрые, но разумные нацисты, как любимец Гейдриха и Гиммлера Вальтер Шелленберг, легко избежали серьёзного наказания. А вот некоторых излишне активных публицистов и дипломатов повесили. Причём министр иностранных дел рейха Риббентроп был в Нюрнберге повешен первым, а начальник ОКВ фельдмаршал Кейтель только вторым. В этой же группе был казнён и «журналист» Юлиус Штрейхер, которого ненавидели даже судившиеся и казнённые вместе с ним нацистские бонзы.Помнится, Риббентроп также мечтал о создании международного трибунала над лидерами Объединённых Наций.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

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