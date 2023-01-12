https://ukraina.ru/20230112/1042575813.html

Дмитрий Евстафьев: ВСУ медленно, но системно переводят на стандарты НАТО

Дмитрий Евстафьев: ВСУ медленно, но системно переводят на стандарты НАТО - 12.01.2023 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: ВСУ медленно, но системно переводят на стандарты НАТО

Евросоюз поставил себя в ситуацию пата, потому что признать политическую систему Украины соответствующей нормам ЕС – значит расписаться в том, что ЕС движется семимильными шагами в направлении тоталитаризма. Такое мнение – у политолога Дмитрия Евстафьева

2023-01-12T17:09

2023-01-12T17:09

2023-01-12T17:11

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий Геннадиевич, вопрос о военной помощи Запада Украине. Аккурат перед взятием Соледара секретарь СНБО Данилов заявил, что грядет некая беспрецедентная военная помощь, которая позволит Украине перейти в 2023 году в наступление. Что это: полторы тысячи беспилотников обещанные, или новые боевые бронемашины? Или танки, те же "Леопарды", которые вот-вот согласятся поставить стране. И насколько это поможет сгладить хотя бы медийный эффект потери Соледара?– Если мыслить в тех категориях, в которых мыслит киевский режим, то да. Вот это анонсирование нового гигантского, как подаётся, пакета военной помощи, я думаю, будет раскручиваться максимально, чтобы сгладить этот медийный эффект.Киевский режим воюет политическую войну на информационном поле, в этом смысле это (обещанная помощь – Ред.), конечно, для них некоторое основание, чтобы продолжать играться в эту самую информационную войну.Но я хотел бы и другое сказать, что основой этого нового пакета является американский пакет помощи, который Данилов накануне падения Соледара озвучил, сказал, что сейчас перейдём в наступление. Администрация Байдена принимала этот пакет накануне начала функционирования палаты представителей Конгресса США, где все основные руководящие посты будут занимать республиканцы.Там, конечно, с выбором спикера палаты представителей сильно не задалось, но тем не менее, вот эта игра (демократов – Ред.) в последнюю минуту – очень характерна.Что касается того, что это за пакет: никакого сверхоружия я там не вижу. Главное сверхоружие на первой фазе войны, которое особенно проявилось в конце лета, – в начале осени, это была, конечно, связь, и это были американские штабные группы, которые за ВСУ играли, так сказать, разрабатывали и контролировали все планы действий. Вот это действительно было супероружие, которое очень серьёзные сложности нам создало.Из того, что анонсировано в пакете… Здесь я отмечу: всё, что я вижу, читаю и сравниваю с тем, что происходит, говорит о том, что значительная часть поставок вооружения идёт не анонсировано. И я рискну предположить, что количество тайно поставленного вооружения – оно будет чем дальше, тем больше расти.– Когда было принято решение о поставке комплексов "Patriot", многие говорили, что они уже на территории Украины, что они уже вместе с бойцами, что их уже обучали, но не явно, негласно.– Я думаю, что с "Patriot" это сложнее, потому что это такая заметная история. А вот, например, с некоторыми комплексами ПВО советского производства, которые находились в странах НАТО, к примеру, в Греции, история могла быть совершенно другая, с учётом того, в каком они техническом состоянии находились. То есть, вот этот залёт ракет не туда – он вполне мог быть связан именно с этим. Тем более, как они транспортировались – тоже ещё нужно задать вопрос.Но есть два нюанса. Первый: впервые практически весь пакет построен на западных стандартах, на натовских стандартах. Это по артиллерии, по калибрам, по бронетехнике. Это говорит о том, что идёт постепенный, но последовательный перевод вооружённых формирований киевского режима на натовские стандарты, на натовскую технику.Это связано с тем, что, видимо, всё советское наследство уже использовано, и они повышают градус конфронтации, переходят к прямым поставкам, в том числе к поставкам с заводов той техники, которая уже стоит на вооружении у них самих. Я обращу внимание на поставки (Киеву – Ред.) в очень больших количествах, артиллерийского калибра 105 миллиметров. Это чисто западный, я бы даже сказал – англо-немецкий калибр, который характерен исключительно для стран НАТО.Ничего подобного в странах Варшавского договора, в России не было. Это, грубо говоря, перевод лёгких пехотных подразделений на лёгкий калибр – со всеми вытекающими последствиями.Второй момент. Ещё раз говорю, что никакого сверхоружия я там (в пакете помощи – Ред.) не вижу. Но к поставке предлагаются вооружения предпоследнего поколения. Если раньше поставлялись модификации со складов, с утилизации, со стран третьего мира вынимали всё, что можно. Сейчас – идёт очень глубокая модификация.– Это как шведы про САУ "Archer" говорят, что это тоже из достаточно нового вооружения.– Да, то же самое касается БМП Bradley, боевые машины американского производства. Они анонсировали модификацию, в которой они поставлять их собираются. Скажем так, это модификация относительно новая. То есть технический апгрейд формирований киевского режима всё-таки происходит.И с этой точки зрения к нынешнему пакету военной помощи надо относиться серьёзно. К любому пакету надо относиться серьёзно, но к нынешнему – особенно.– Несмотря на военные действия, Еврокомиссия завершает подготовку отчёта о том, насколько Киев приблизился к нормам ЕС, так сказать, пересматривает их статус кандидата в члены ЕС. Этот статус Украине дали авансом, хотя ряд принятых Киевом законов не соответствует этому совершенно. В дополнение ко всему, та же медиацензура совершенно выбивается из нормативов законотворчества Евросоюза. Могут ли Украину лишить статуса кандидата в члены ЕС? Или же, пока боевые действия длятся, Украине будут списывать?– Вопрос Ваш абсолютно правомерен, и он прямо в точку. Евросоюз поставил себя в ситуацию пата, потому что признать законодательство, вообще политическую систему Украины, соответствующей нормам ЕС – это значит расписаться в том, что ЕС движется семимильными шагами в направлении тоталитаризма. Такого, без всякой косметики, чистого тоталитаризма с цензурой медиа, с запретами на профессии, с запретом русского языка.Мне кажется, что Евросоюз ещё не дошел до такой степени, когда он выйдет и скажет: мы теперь будем тоталитарным альянсом. Он дойдёт, но чуть позже. С другой стороны, публично заявить, что Украина не соответствует требованиям Евросоюза, не соответствует критериям членства в Евросоюзе – таких самоубийц среди европейских политиков, а тем более, среди европейских функционеров, честно говоря, я не вижу.– В своё время это могли бы быть хорваты или венгры, предположим.– И я думаю, что ресурс свой для вольнодумства и диссидентства и Хорватия, и Венгрия уже практически исчерпали. Я думаю, они будут реализовывать его уже чисто в экономической области.Будет очень интересно посмотреть, как европейские чиновники будут выкручиваться. Но я сомневаюсь, что будет объявлено какое-то решение о том, чтобы запускать процесс вступления Украины в нынешнем виде в Евросоюз.Думаю, все-таки, какие-то рекомендации будут по доработке законодательства - с пометкой, что (их осуществят – Ред.) после окончания боевых действий… Думаю, будет какой-то такой промежуточный вариант. Не стыдный, по крайней мере, кажущийся нестыдным для Европейской комиссии. Но, конечно, ситуация у евробюрократов – тяжелейшая.– Что ж, сложности не только у Украины, судя по всему, кризис глобален, он затронул и НАТО, не только Украину. Вот был громкий анонс – Финляндию и Швецию принимают в НАТО. Тут выходит Турция и говорит: нет. Финляндия, соответственно, сказала, что вступит в НАТО после Швеции, а Швеции не даёт вступить Турция. И получается довольно интересная позиция: никто никуда не вступает. Насколько вообще силён статус Турции в НАТО нынче, что она так своим решением перекрывает весь альянс? И о чём свидетельствуют подобные сложности, насколько велик кризис внутри НАТО?– Эрдоган – абсолютный авантюрист. Он, где может, где видит возможность что-то отжать – он будет отжимать. Но, на мой взгляд, он переоценивает своё значение для НАТО и для американцев, потому что всё, что он делает сейчас в отношении и Финляндии, и Швеции, и его заявления о том, что он сейчас будет главным миротворцем на Украине, и хаб у него, хаб такой и сякой, и зерновой, и гуманитарный, и нефтяной, и газовый…Вот это всё базируется на одной очень нехитрой констатации, что он настолько важен для американцев, как оплот восточного фланга НАТО, что они пойдут на любые уступки, лишь бы сохранить его внутри системы, лишь бы сохранить возможность его использовать, в том числе для давления на Россию.Последний цикл заявлений и действий Турции, начиная от непонятной истории с поставками кассетных боеприпасов. То ли было, то ли не было, но что-то мне подсказывает, что дыма без огня не бывает. И вот эта идея гуманитарных коридоров, что мы сейчас всех раненых вывезем и так далее – они показывают, что Эрдоган – важная фигура для американцев.Но он играет на слишком большом количестве шкворчащих сковородок. Потому что, если бы он преследовал только цели американские, то есть затягивание конфликта, увеличение помощи вооружённым формированиям киевского режима, политическая поддержка киевского режима, это была бы одна история.Но ведь у него же совершенно очевидно проглядывает (другая – Ред.) история: стать гегемоном на Балканах, в Северном Причерноморье. Мы же понимаем, что в любой речи Эрдогана имеется в виду, что реальное название Одессы – это Хаджибей, что никакого Херсона не было, была турецкая деревушка. Это же у него совершенно откровенно сквозит, и в этом смысле, конечно, он может заиграться. Почему? Потому что есть очень важная временная отсечка – конец весны, выход Эрдогана в стадию предвыборной борьбы. Я думаю, что американцы для себя такое стратегическое решение о сносе Эрдогана приняли. Вопрос заключается в том, чтобы его попользовать до этого момента, а там будет видно.Мне кажется, что он – один из самых сильных лидеров, которые сегодня есть. И он, конечно, будет отжимать и от Финляндии, и особенно от Швеции, потому что шведам он многие выпады в адрес Турции и поддержку курдов не простит никогда, там было слишком много личного. И он будет, конечно, по полной отжимать всё, что может. Но перед ним стоит будильник, который рано или поздно зазвонит, и его карета может превратиться в тыкву.В этом смысле, конечно, мы должны держать ухо востро, мы должны понимать, что он будет отжимать у каждого то, что он видит, можно отжать. И любую нашу слабость, любую слабость американцев, шведов, финнов, итальянцев, немцев он будет всегда использовать.Это оппортунист по натуре. Но все его оппортунистические действия в конечном счёте – очень краткосрочны, он ни разу не выиграл в среднесрочной перспективе.- С одной стороны, Эрдоган выступает миротворцем, говорит: все собирайтесь у меня, договаривайтесь, я буду посредником, я всячески хочу способствовать миру, поставкам зерна, нефти, газа и так далее. С другой стороны, он поддерживает Украину, причём совершенно открыто. И ладно бы лозунгами, но – прямыми поставками техники и вооружения.– Нет, конечно, он никакой не нейтрал в этой ситуации. Он участник конфликта на стороне Украины, здесь никаких иллюзий питать никому не надо.С другой стороны, он торгуется с нами: сделайте мне это, а я не буду поставлять "Байрактары", а сделайте мне то, и я приторможу поставки, прямо скажем, очень низкокачественных броневиков... Это человек, который своё будет отжимать на любом, и он использует слабости, он использует отсутствие нормальных взаимоотношений между крупнейшими державами.Да, у нас долго не будет нормальных отношений с Соединёнными Штатами и с Европой. С Европой у нас, может быть, никогда не будет тех отношений, которые были, допустим, в середине, в конце 80-х годов, даже в 90-е годы.Но, допустим, представим себе ситуацию, что мы о чём-то с американцами договариваемся когда-нибудь, опять же, на наших условиях – с американцами можно договориться только на наших условиях. Тогда пространство для деятельности Эрдогана скукожится мгновенно.Так будет и в этом случае, но для этого нам нужно на Украине доказать делом на поле боя, прежде всего, нашим замечательным американским партнёрам, что больше никаких поставок вооружения, пакетов, недопакетов, перепакетов быть не должно.Нужно понимать, что есть некий анклав, который начинает превращаться в откровенно дестабилизирующий токсичный актив для американцев. Не для нас, для американцев! И с ним надо что-то делать.И в этот момент, когда начнётся предметный диалог для американцев о том, что делать с этим токсичным активом под названием "Бывшая Украинская ССР", вы не поверите, как Эрдоган, если он к тому времени ещё будет президентом Турции – что не факт – вы не поверите, как он изменит свою позицию.Эрдоган – это шёлк, он того цвета, какого цвета свет. Вот сейчас свет – цвета деградации отношений между великими державами, и он в этом видит свою выгоду.

https://ukraina.ru/20221230/1042304732.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сво, украина, нато, ес, эрдоган, россия, политика