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Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем

Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем - 12.01.2023 Украина.ру

Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что после Александра Пушкина на Украине начнут бороться с Николаем Гоголем

2023-01-12T13:40

2023-01-12T13:40

2023-01-12T13:40

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пушкин

николай васильевич гоголь

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"Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну, конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой - Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой", - сказала Захарова.Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что соответствующий закон уже внесен в Верховную Раду, напомнила дипломат."Я думаю, что в какой-то момент, учитывая силу гоголевских произведений, его отношение к России и к русской культуре, я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа и сбивать его барельефы, сносить его памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц", - полагает официальный представитель МИД РФ.

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новости, пушкин, николай васильевич гоголь