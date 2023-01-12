Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем - 12.01.2023 Украина.ру
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Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем
Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем - 12.01.2023 Украина.ру
Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что после Александра Пушкина на Украине начнут бороться с Николаем Гоголем
2023-01-12T13:40
2023-01-12T13:40
новости
пушкин
николай васильевич гоголь
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"Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну, конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой - Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой", - сказала Захарова.Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что соответствующий закон уже внесен в Верховную Раду, напомнила дипломат."Я думаю, что в какой-то момент, учитывая силу гоголевских произведений, его отношение к России и к русской культуре, я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа и сбивать его барельефы, сносить его памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц", - полагает официальный представитель МИД РФ.
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новости, пушкин, николай васильевич гоголь
Новости, Пушкин, Николай Васильевич Гоголь

Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем

13:40 12.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Балабанов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Павел Балабанов
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что после Александра Пушкина на Украине начнут бороться с Николаем Гоголем
"Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну, конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой - Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой", - сказала Захарова.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что соответствующий закон уже внесен в Верховную Раду, напомнила дипломат.
"Мне интересно, до Гоголя доберутся или все-таки Николай Васильевич где-то как-то сохранил свои позиции? Я думаю, что не далек тот час... Уже все, как могли поглумились над его творчеством, над его биографией: как только его ни называли, что только ни делали с его произведениями", - добавила Захарова.
"Я думаю, что в какой-то момент, учитывая силу гоголевских произведений, его отношение к России и к русской культуре, я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа и сбивать его барельефы, сносить его памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц", - полагает официальный представитель МИД РФ.
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