https://ukraina.ru/20230112/1042566018.html

Киевские следователи возбудили дело за надругательство над могилой бывшего главы УПЦ - СМИ

Киевские следователи возбудили дело за надругательство над могилой бывшего главы УПЦ - СМИ - 12.01.2023 Украина.ру

Киевские следователи возбудили дело за надругательство над могилой бывшего главы УПЦ - СМИ

В Киеве возбудили дело из-за надругательства над могилой бывшего главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира (Сабодана). Об этом 12 января сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на полицию

2023-01-12T11:34

2023-01-12T11:34

2023-01-12T11:34

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По данным украинских СМИ, в ночь на 7 января неизвестные подожгли два белых клобука (высокий монашеский головной убор) на могиле Сабодана, которая находится на территории Киево-Печерской лавры.Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) возглавлял каноническую Украинскую православную церковь с мая 1992 года. Он скончался 5 июля 2014 года на 79-м году жизни после продолжительной болезни.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ukraina.ru/20230108/1042433074.html

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упц, новости, могила, следователи, дело, киев