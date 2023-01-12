Киевские следователи возбудили дело за надругательство над могилой бывшего главы УПЦ - СМИ - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042566018.html
Киевские следователи возбудили дело за надругательство над могилой бывшего главы УПЦ - СМИ
Киевские следователи возбудили дело за надругательство над могилой бывшего главы УПЦ - СМИ - 12.01.2023 Украина.ру
Киевские следователи возбудили дело за надругательство над могилой бывшего главы УПЦ - СМИ
В Киеве возбудили дело из-за надругательства над могилой бывшего главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира (Сабодана). Об этом 12 января сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на полицию
2023-01-12T11:34
2023-01-12T11:34
упц
новости
могила
следователи
дело
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/00/1022670086_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_29efc92b4fa755f7e2709bf9d755ad11.jpg
По данным украинских СМИ, в ночь на 7 января неизвестные подожгли два белых клобука (высокий монашеский головной убор) на могиле Сабодана, которая находится на территории Киево-Печерской лавры.Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) возглавлял каноническую Украинскую православную церковь с мая 1992 года. Он скончался 5 июля 2014 года на 79-м году жизни после продолжительной болезни.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ukraina.ru/20230108/1042433074.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/00/1022670086_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_cde286341ce254665d085471e8692030.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
упц, новости, могила, следователи, дело, киев
УПЦ, Новости, могила, следователи, дело, Киев

Киевские следователи возбудили дело за надругательство над могилой бывшего главы УПЦ - СМИ

11:34 12.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В Киеве возбудили дело из-за надругательства над могилой бывшего главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира (Сабодана). Об этом 12 января сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на полицию
По данным украинских СМИ, в ночь на 7 января неизвестные подожгли два белых клобука (высокий монашеский головной убор) на могиле Сабодана, которая находится на территории Киево-Печерской лавры.

"Следственный отдел Печерского управления полиции в Киеве открыл уголовное дело по факту надругательства над могилой бывшего митрополита и предстоятеля УПЦ МП Владимира (Сабодана) в Киеве", - говорится в материале.

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) возглавлял каноническую Украинскую православную церковь с мая 1992 года. Он скончался 5 июля 2014 года на 79-м году жизни после продолжительной болезни.

В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 09:09
Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦПрезидент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 7 января сообщили местные СМИ
 
УПЦНовостимогиласледователиделоКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара
14:00Захарова прокомментировала публикации об атаке российских хакеров на ядерные лаборатории в США
13:59Опасные полёты. Как и зачем США провоцируют Китай
13:51Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина
13:45Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос
13:40Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем
13:36Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен
13:25Бывший помощник Рейгана: Зеленский более опасен для США, чем Россия
13:23Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями
13:06Польша окажет давление на другие страны НАТО по поставкам танков Украине
13:05Анатолий Прилепский о феномене донецких коммунальщиков: Страх помогает человеку выжить
13:02"Будут интересные докладчики и факты": Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине
13:00Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова
12:56Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине
12:50Глава МАГАТЭ Гросси собирается встретиться с Зеленским и Путиным - российский дипломат
12:34Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине
12:31На Дуду Россия ответила Герасимовым
12:31Упорство немцев, неприятности Порошенко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 12 января
12:25Гребенщиков собирает на ВСУ, Нагиев пожертвовал российским бойцам - СМИ
12:19Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем"
Лента новостейМолния