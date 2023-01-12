https://ukraina.ru/20230112/1042562965.html
"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль
"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль - 12.01.2023 Украина.ру
"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозу Киева взять под огневой контроль Крым трёпом, передает 12 января РИА Новости
2023-01-12T10:16
2023-01-12T10:16
2023-01-12T10:16
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"Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать. Кто может — делает, кто не может — угрожает сделать. Убеждён, что не за горами перелом в СВО", - сказал Константинов.По его словам, Киев грозит уничтожить крымчан уже почти девять лет.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, отвечая на заявление главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о "бегстве" России с полуострова, заявил, что властям Киева на фоне проблем с электричеством на Украине, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, требуются информационные псевдопобеды. Он назвал слова Подоляка ахинеей и отметил, что глава Офиса украинского президента не сделал ничего хорошего для Украины.
https://ukraina.ru/20221226/1042139033.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, новости, контроль, украина, россия
"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозу Киева взять под огневой контроль Крым трёпом, передает 12 января РИА Новости
"Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать. Кто может — делает, кто не может — угрожает сделать. Убеждён, что не за горами перелом в СВО", - сказал Константинов.
По его словам, Киев грозит уничтожить крымчан уже почти девять лет.
"До этого сделать Крым безлюдным обещали украинские нацисты разных мастей и рангов. И хотя большинство этих персонажей имеют мужские первичные и вторичные половые признаки, ведут они себя как героиня оперетты — Трындычиха", - подчеркнул глава парламента.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, отвечая на заявление главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о "бегстве" России с полуострова, заявил, что властям Киева на фоне проблем с электричеством на Украине, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, требуются информационные псевдопобеды.
Он назвал слова Подоляка ахинеей и отметил, что глава Офиса украинского президента не сделал ничего хорошего для Украины.