https://ukraina.ru/20230112/1042562965.html

"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль

"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль - 12.01.2023 Украина.ру

"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозу Киева взять под огневой контроль Крым трёпом, передает 12 января РИА Новости

2023-01-12T10:16

2023-01-12T10:16

2023-01-12T10:16

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"Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать. Кто может — делает, кто не может — угрожает сделать. Убеждён, что не за горами перелом в СВО", - сказал Константинов.По его словам, Киев грозит уничтожить крымчан уже почти девять лет.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, отвечая на заявление главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о "бегстве" России с полуострова, заявил, что властям Киева на фоне проблем с электричеством на Украине, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, требуются информационные псевдопобеды. Он назвал слова Подоляка ахинеей и отметил, что глава Офиса украинского президента не сделал ничего хорошего для Украины.

https://ukraina.ru/20221226/1042139033.html

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крым, новости, контроль, украина, россия