"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль - 12.01.2023 Украина.ру
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"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль
"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль - 12.01.2023 Украина.ру
"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозу Киева взять под огневой контроль Крым трёпом, передает 12 января РИА Новости
2023-01-12T10:16
2023-01-12T10:16
крым
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"Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать. Кто может — делает, кто не может — угрожает сделать. Убеждён, что не за горами перелом в СВО", - сказал Константинов.По его словам, Киев грозит уничтожить крымчан уже почти девять лет.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, отвечая на заявление главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о "бегстве" России с полуострова, заявил, что властям Киева на фоне проблем с электричеством на Украине, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, требуются информационные псевдопобеды. Он назвал слова Подоляка ахинеей и отметил, что глава Офиса украинского президента не сделал ничего хорошего для Украины.
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Крым, Новости, контроль, Украина, Россия

"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль

10:16 12.01.2023
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозу Киева взять под огневой контроль Крым трёпом, передает 12 января РИА Новости
"Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать. Кто может — делает, кто не может — угрожает сделать. Убеждён, что не за горами перелом в СВО", - сказал Константинов.

По его словам, Киев грозит уничтожить крымчан уже почти девять лет.

"До этого сделать Крым безлюдным обещали украинские нацисты разных мастей и рангов. И хотя большинство этих персонажей имеют мужские первичные и вторичные половые признаки, ведут они себя как героиня оперетты — Трындычиха", - подчеркнул глава парламента.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, отвечая на заявление главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о "бегстве" России с полуострова, заявил, что властям Киева на фоне проблем с электричеством на Украине, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, требуются информационные псевдопобеды.
Он назвал слова Подоляка ахинеей и отметил, что глава Офиса украинского президента не сделал ничего хорошего для Украины.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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