Бывший помощник Рейгана предложил необычного кандидата на пост губернатора Киевской области - 12.01.2023 Украина.ру
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Бывший помощник Рейгана предложил необычного кандидата на пост губернатора Киевской области
Бывший помощник Рейгана предложил необычного кандидата на пост губернатора Киевской области - 12.01.2023 Украина.ру
Бывший помощник Рейгана предложил необычного кандидата на пост губернатора Киевской области
Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах на Украине. Такой совет американскому политику высказал Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона, в статье, опубликованной 11 января в американском издании The American Conservative
2023-01-12T10:53
2023-01-12T12:38
новости
спецоперация
сша
сми
рональд рейган
кевин маккарти
киевский режим
военная помощь
республиканцы
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Таким образом автор, ранее также занимавший должность специального помощника президента США Рональда Рейгана, прокомментировал высказывания Макконнелла о том, что Украина должна быть высшим приоритетом для Вашингтона.Он отмечает, что руководители киевского режима готовы истощать силы США и даже втянуть Вашингтон в войну, потому что это отвечает их интересам. Однако это не в интересах США, правительство которых в первую очередь должно быть озабочено обеспечением безопасности, свободы и процветания американцев, и, следовательно, ограничением шансов на эскалацию и расширение конфликта на Украине и сокращением финансовых обязательств Америки перед другими странами, считает Бэндоу. Он обвиняет Макконнелла в игнорировании этих приоритетов.Ранее американские СМИ сообщали о расколе в Республиканской партии по вопросу объёмов американской помощи киевскому режиму: Макконнелл активно выступает за продолжение и увеличение помощи Киеву, а новый лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти - за резкое срокращение.
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новости, спецоперация, сша, сми, рональд рейган, кевин маккарти, киевский режим, военная помощь, республиканцы
Новости, Спецоперация, США, СМИ, Рональд Рейган, Кевин Маккарти, киевский режим, военная помощь, республиканцы

Бывший помощник Рейгана предложил необычного кандидата на пост губернатора Киевской области

10:53 12.01.2023 (обновлено: 12:38 12.01.2023)
 
© Public domainМитч Макконнелл
Митч Макконнелл
© Public domain
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Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах на Украине. Такой совет американскому политику высказал Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона, в статье, опубликованной 11 января в американском издании The American Conservative
Таким образом автор, ранее также занимавший должность специального помощника президента США Рональда Рейгана, прокомментировал высказывания Макконнелла о том, что Украина должна быть высшим приоритетом для Вашингтона.

Он (Макконнелл – ред.), очевидно, не понимает, кому он должен быть лоялен, и ему следует подумать о том, чтобы баллотироваться на выборах на Украине, возможно, в области, окружающей [её] столицу – Киев

Даг Бэндоу
Бывший помощник Рональда Рейгана
Он отмечает, что руководители киевского режима готовы истощать силы США и даже втянуть Вашингтон в войну, потому что это отвечает их интересам. Однако это не в интересах США, правительство которых в первую очередь должно быть озабочено обеспечением безопасности, свободы и процветания американцев, и, следовательно, ограничением шансов на эскалацию и расширение конфликта на Украине и сокращением финансовых обязательств Америки перед другими странами, считает Бэндоу. Он обвиняет Макконнелла в игнорировании этих приоритетов.
Ранее американские СМИ сообщали о расколе в Республиканской партии по вопросу объёмов американской помощи киевскому режиму: Макконнелл активно выступает за продолжение и увеличение помощи Киеву, а новый лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти - за резкое срокращение.
9 января, 06:04
Один в палате. Чего ожидать от Кевина МаккартиТретьим человеком в иерархии власти США — спикером палаты представителей конгресса — избран республиканец Кевин Маккарти. Для этого понадобилось 15 туров, и за него проголосовали меньше половины конгрессменов.
 
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