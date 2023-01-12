Бывший помощник Рейгана предложил необычного кандидата на пост губернатора Киевской области
10:53 12.01.2023 (обновлено: 12:38 12.01.2023)
© Public domainМитч Макконнелл
© Public domain
Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах на Украине. Такой совет американскому политику высказал Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона, в статье, опубликованной 11 января в американском издании The American Conservative
Таким образом автор, ранее также занимавший должность специального помощника президента США Рональда Рейгана, прокомментировал высказывания Макконнелла о том, что Украина должна быть высшим приоритетом для Вашингтона.
Он (Макконнелл – ред.), очевидно, не понимает, кому он должен быть лоялен, и ему следует подумать о том, чтобы баллотироваться на выборах на Украине, возможно, в области, окружающей [её] столицу – Киев
Он отмечает, что руководители киевского режима готовы истощать силы США и даже втянуть Вашингтон в войну, потому что это отвечает их интересам. Однако это не в интересах США, правительство которых в первую очередь должно быть озабочено обеспечением безопасности, свободы и процветания американцев, и, следовательно, ограничением шансов на эскалацию и расширение конфликта на Украине и сокращением финансовых обязательств Америки перед другими странами, считает Бэндоу. Он обвиняет Макконнелла в игнорировании этих приоритетов.
Ранее американские СМИ сообщали о расколе в Республиканской партии по вопросу объёмов американской помощи киевскому режиму: Макконнелл активно выступает за продолжение и увеличение помощи Киеву, а новый лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти - за резкое срокращение.