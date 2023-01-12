https://ukraina.ru/20230112/1042561555.html

Бывший помощник Рейгана предложил необычного кандидата на пост губернатора Киевской области

Бывший помощник Рейгана предложил необычного кандидата на пост губернатора Киевской области - 12.01.2023 Украина.ру

Бывший помощник Рейгана предложил необычного кандидата на пост губернатора Киевской области

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах на Украине. Такой совет американскому политику высказал Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона, в статье, опубликованной 11 января в американском издании The American Conservative

2023-01-12T10:53

2023-01-12T10:53

2023-01-12T12:38

новости

спецоперация

сша

сми

рональд рейган

кевин маккарти

киевский режим

военная помощь

республиканцы

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Таким образом автор, ранее также занимавший должность специального помощника президента США Рональда Рейгана, прокомментировал высказывания Макконнелла о том, что Украина должна быть высшим приоритетом для Вашингтона.Он отмечает, что руководители киевского режима готовы истощать силы США и даже втянуть Вашингтон в войну, потому что это отвечает их интересам. Однако это не в интересах США, правительство которых в первую очередь должно быть озабочено обеспечением безопасности, свободы и процветания американцев, и, следовательно, ограничением шансов на эскалацию и расширение конфликта на Украине и сокращением финансовых обязательств Америки перед другими странами, считает Бэндоу. Он обвиняет Макконнелла в игнорировании этих приоритетов.Ранее американские СМИ сообщали о расколе в Республиканской партии по вопросу объёмов американской помощи киевскому режиму: Макконнелл активно выступает за продолжение и увеличение помощи Киеву, а новый лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти - за резкое срокращение.

https://ukraina.ru/20230109/1042439014.html

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новости, спецоперация, сша, сми, рональд рейган, кевин маккарти, киевский режим, военная помощь, республиканцы