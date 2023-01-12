"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах - 12.01.2023 Украина.ру
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"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах
"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах - 12.01.2023 Украина.ру
"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах
Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о секретных документах, найденных в бывшем офисе Джо Байдена
2023-01-12T08:00
2023-01-12T08:22
документы
джо байден
новости
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"Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них", - заверила Жан-Пьер 11 января на брифинге.Пользователи сочли заявление пресс-секретаря лживым.О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News.Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года. Сам Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации. Как сообщил телеканал АВС, комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование касательного того, соблюдал ли Байден правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.
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документы, джо байден, новости, белый дом, пользователи
документы, Джо Байден, Новости, Белый дом, пользователи

"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах

08:00 12.01.2023 (обновлено: 08:22 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о секретных документах, найденных в бывшем офисе Джо Байдена
"Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них", - заверила Жан-Пьер 11 января на брифинге.
Пользователи сочли заявление пресс-секретаря лживым.

"Защищать Байдена, должно быть, непростая работа", "Мне очень нравится, как она откровенно лжет нам в лицо и действительно верит в то, что говорит", "Когда кто-то неправильно обращается с секретной информацией, это преступление, но когда это делает он (Байден. – ред.), это нормально", "Никогда раньше пресс-секретари Белого дома не говорили так много, но с такой малой долей правды и честности", "Как может вся эта компания думать, что американская общественность настолько глупа?", "Как вице-президент Байден никогда не должен был владеть секретными документами. Как он мог их получить, а затем потерять над ними контроль?", "Вся администрация - это клоунское шоу!" – возмутились они.

О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News.
Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года. Сам Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.
Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис.
Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации.
Как сообщил телеканал АВС, комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование касательного того, соблюдал ли Байден правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 08:27
Байден отреагировал на обнаружение в его офисе секретных документов об УкраинеПрезидент США Джо Байден удивился, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне были обнаружены секретные документы и заявил, что не знает их содержания
 
документыДжо БайденНовостиБелый домпользователи
 
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