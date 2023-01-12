https://ukraina.ru/20230112/1042557543.html

"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах

"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах - 12.01.2023 Украина.ру

"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах

Зрители телеканала Fox News резко отреагировали на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о секретных документах, найденных в бывшем офисе Джо Байдена

2023-01-12T08:00

2023-01-12T08:00

2023-01-12T08:22

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"Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них", - заверила Жан-Пьер 11 января на брифинге.Пользователи сочли заявление пресс-секретаря лживым.О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News.Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года. Сам Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации. Как сообщил телеканал АВС, комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование касательного того, соблюдал ли Байден правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.

https://ukraina.ru/20230111/1042516907.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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документы, джо байден, новости, белый дом, пользователи