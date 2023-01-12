https://ukraina.ru/20230112/1042541381.html

Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском

Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском - 12.01.2023 Украина.ру

Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском

В старых шахтах поваренной соли, расположенных в селе Парасковиевка к северу от Артёмовска, находятся склады советского времени с большим количеством оружия и боеприпасов, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2023-01-12T07:30

2023-01-12T07:30

2023-01-12T07:30

новости

спецоперация

геннадий алехин

склады

оружие

соледар

артёмовск (бахмут)

шахты

денис пушилин

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Благодаря специфической атмосфере соляных шахт у этого оружия очень хорошая сохранность, отметил он и напомнил, что ополченцы ДНР пытались захватить эти склады ещё в 2014 году, но им не удалось.С тех пор ВСУ использовали часть этих вооружений, но оставшееся количество всё равно значительно, считает Алёхин.Парасковиевка находится непосредственно к северу от Артёмовска и в 6 км к юго-западу от Соледара. На её территории находится шахта имени Володарского, в которой с 1911 года добывалась соль.10 января Министерство обороны РФ заявила о том, что Соледар блокирован с севера и юга подразделениями воздушно-десантных войск, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Освобождение Соледара многократно увеличивает возможности для освобождения Артёмовска и Северска, заявил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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новости, спецоперация, геннадий алехин, склады, оружие, соледар, артёмовск (бахмут), шахты, денис пушилин