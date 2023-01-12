Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042541381.html
Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском
Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском - 12.01.2023 Украина.ру
Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском
В старых шахтах поваренной соли, расположенных в селе Парасковиевка к северу от Артёмовска, находятся склады советского времени с большим количеством оружия и боеприпасов, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2023-01-12T07:30
2023-01-12T07:30
новости
спецоперация
геннадий алехин
склады
оружие
соледар
артёмовск (бахмут)
шахты
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042538973_0:168:2000:1293_1920x0_80_0_0_44cb310c2a6390fc12659e28a14c741b.jpg.webp
Благодаря специфической атмосфере соляных шахт у этого оружия очень хорошая сохранность, отметил он и напомнил, что ополченцы ДНР пытались захватить эти склады ещё в 2014 году, но им не удалось.С тех пор ВСУ использовали часть этих вооружений, но оставшееся количество всё равно значительно, считает Алёхин.Парасковиевка находится непосредственно к северу от Артёмовска и в 6 км к юго-западу от Соледара. На её территории находится шахта имени Володарского, в которой с 1911 года добывалась соль.10 января Министерство обороны РФ заявила о том, что Соледар блокирован с севера и юга подразделениями воздушно-десантных войск, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Освобождение Соледара многократно увеличивает возможности для освобождения Артёмовска и Северска, заявил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042538973_142:0:1866:1293_1920x0_80_0_0_50ff1f402625aee73f0079e51223205c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, геннадий алехин, склады, оружие, соледар, артёмовск (бахмут), шахты, денис пушилин
Новости, Спецоперация, Геннадий Алехин, склады, оружие, Соледар, Артёмовск (Бахмут), шахты, Денис Пушилин

Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском

07:30 12.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP / Libkos
Читать в
В старых шахтах поваренной соли, расположенных в селе Парасковиевка к северу от Артёмовска, находятся склады советского времени с большим количеством оружия и боеприпасов, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Благодаря специфической атмосфере соляных шахт у этого оружия очень хорошая сохранность, отметил он и напомнил, что ополченцы ДНР пытались захватить эти склады ещё в 2014 году, но им не удалось.
С тех пор ВСУ использовали часть этих вооружений, но оставшееся количество всё равно значительно, считает Алёхин.

Я не могу точно сказать, какие там сейчас запасы вооружения. Но то, что там немерено автоматов Калашникова и боеприпасов к советским системам, это факт. И я допускаю, что мы можем оставить противника без значительных запасов советского вооружения

Геннадий Алёхин
Военный обозреватель, полковник запаса
Парасковиевка находится непосредственно к северу от Артёмовска и в 6 км к юго-западу от Соледара. На её территории находится шахта имени Володарского, в которой с 1911 года добывалась соль.
10 января Министерство обороны РФ заявила о том, что Соледар блокирован с севера и юга подразделениями воздушно-десантных войск, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
Освобождение Соледара многократно увеличивает возможности для освобождения Артёмовска и Северска, заявил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияГеннадий АлехинскладыоружиеСоледарАртёмовск (Бахмут)шахтыДенис Пушилин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль
10:00Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины
09:58Заседание СБ ООН, танки из Польши, Главное на Украине на утро 12 января
09:47В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время
09:42Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России
09:17МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске
09:00Украинские военные обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня
08:48МВД России объявило в розыск журналиста-экстремиста Бабченко
08:27Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине
08:13Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие
08:00"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах
07:53Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов
07:39Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти — китайский телеканал
07:30Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском
07:20Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом
07:08Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
07:00Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность
06:30Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году
06:18Юрий Долгорукий, Илья Муромец, Столыпин: Жизнь замечательных людей Киево-Печерской лавры
06:17Василий Колташов: Постепенно восприятие СВО и в Украине и в Европе у простого народа меняется
Лента новостейМолния