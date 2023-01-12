https://ukraina.ru/20230112/1042541381.html
Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском
Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском - 12.01.2023 Украина.ру
Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском
В старых шахтах поваренной соли, расположенных в селе Парасковиевка к северу от Артёмовска, находятся склады советского времени с большим количеством оружия и боеприпасов, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2023-01-12T07:30
2023-01-12T07:30
2023-01-12T07:30
новости
спецоперация
геннадий алехин
склады
оружие
соледар
артёмовск (бахмут)
шахты
денис пушилин
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Благодаря специфической атмосфере соляных шахт у этого оружия очень хорошая сохранность, отметил он и напомнил, что ополченцы ДНР пытались захватить эти склады ещё в 2014 году, но им не удалось.С тех пор ВСУ использовали часть этих вооружений, но оставшееся количество всё равно значительно, считает Алёхин.Парасковиевка находится непосредственно к северу от Артёмовска и в 6 км к юго-западу от Соледара. На её территории находится шахта имени Володарского, в которой с 1911 года добывалась соль.10 января Министерство обороны РФ заявила о том, что Соледар блокирован с севера и юга подразделениями воздушно-десантных войск, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Освобождение Соледара многократно увеличивает возможности для освобождения Артёмовска и Северска, заявил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
соледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, геннадий алехин, склады, оружие, соледар, артёмовск (бахмут), шахты, денис пушилин
Новости, Спецоперация, Геннадий Алехин, склады, оружие, Соледар, Артёмовск (Бахмут), шахты, Денис Пушилин
Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском
В старых шахтах поваренной соли, расположенных в селе Парасковиевка к северу от Артёмовска, находятся склады советского времени с большим количеством оружия и боеприпасов, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Благодаря специфической атмосфере соляных шахт у этого оружия очень хорошая сохранность, отметил он и напомнил, что ополченцы ДНР пытались захватить эти склады ещё в 2014 году, но им не удалось.
С тех пор ВСУ использовали часть этих вооружений, но оставшееся количество всё равно значительно, считает Алёхин.
Я не могу точно сказать, какие там сейчас запасы вооружения. Но то, что там немерено автоматов Калашникова и боеприпасов к советским системам, это факт. И я допускаю, что мы можем оставить противника без значительных запасов советского вооружения
Геннадий Алёхин
Военный обозреватель, полковник запаса
Парасковиевка находится непосредственно к северу от Артёмовска и в 6 км к юго-западу от Соледара. На её территории находится шахта имени Володарского, в которой с 1911 года добывалась соль.
10 января Министерство обороны РФ заявила о том, что Соледар блокирован с севера и юга подразделениями воздушно-десантных войск, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
Освобождение Соледара многократно увеличивает возможности для освобождения Артёмовска и Северска, заявил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин
.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.