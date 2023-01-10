https://ukraina.ru/20230110/1042496940.html

Полковник Геннадий Алехин: Когда Россия возьмет Соледар, ВСУ в Донбассе останутся без оружия

Полковник Геннадий Алехин: Когда Россия возьмет Соледар, ВСУ в Донбассе останутся без оружия - 10.01.2023 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Когда Россия возьмет Соледар, ВСУ в Донбассе останутся без оружия

С потерей хотя бы одного из укрепрайонов в Соледаре или Артемовске у ВСУ может рухнуть фронт. К тому же они не смогут осуществлять вылазки на Кременную через леса или оказывать давление на Лисичанск. Они потеряют важный плацдарм, поэтому они за него держатся зубами

2023-01-10T13:39

2023-01-10T13:39

2023-01-10T13:39

интервью

россия

всу

донбасс

соледар

артемовск

сергей суровикин

владимир зеленский

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036281924_199:9:941:426_1920x0_80_0_0_b8556af508660d42d520cb3bde28362d.jpg

И если российские войска возьмут эти города под контроль, они смогут наступать широким фронтом во всем Донбассе, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря стойкости бойцов ВСУ в Соледаре киевскому режиму удалось выиграть дополнительное время и дополнительные силы, битва за Донбасс продолжается.- Геннадий Тимофеевич, действительно ли им удалось выиграть время?- Я не знаю, о каком выигранном времени говорит Зеленский и другие официальные лица Украины. Они иногда такую пургу несут, что мама не горюй. Если же говорить о сути вопроса, то в Соледаре для противника сложилось очень тяжелое положение.В Соледаре работают штурмовые отряды ЧВК "Вагнер". В Бахмуте действуют еще и корпуса Народной милиции ЛДНР. Нельзя разделять эти города. Это единый логистический центр, где находятся два мощных укрепрайона. И там, и там, идут ожесточенные бои. Судя по тому, что неоднократно говорил Зеленский, (главком ВСУ) Залужный, а также западная разведка, положение у них весьма плачевное.Есть еще одна особенность, о которой почему-то мало говорят. Между Соледаром и Бахмутом есть населенный пункт Парасковиевка, где находятся подземные шахты и рудники поваренной соли, которую добывали еще с конца 19 века. И самое интересное, что в этих шахтах находятся склады с оружием и боеприпасами. Туда еще свозили все раритеты со времен Великой Отечественной войны. Мне об этом рассказывал мой товарищ, который служил там еще в советское время. Там соль, воздуха нет, поэтому это оружие сохранилось там в первозданном виде. Еще в 2014 году ополченцы пытались захватить эти склады, но им это не удалось.Да, часть этого оружия украинцы разворовали. Но туда свозили всю технику и боеприпасы, переданную Украине из бывших стран Варшавского договора.- Вы намекаете, что если мы захватим Артемовск и Соледар, мы оставим ВСУ без оружия на этом участке фронта?- Я не могу точно сказать, какие там сейчас запасы вооружения. Но то, что там немерено автоматов Калашникова и боеприпасов к советским системам, это факт. И я допускаю, что мы можем оставить противника без значительных запасов советского вооружения. Украина об этом вообще не говорит. У нас говорят мало, но я уверен, что наше командование об этом знает.- Об этих шахтах у нас заговорили только как о транспортном коридоре, по которому удобно перебрасывать резервы из одной точки до другой, но про склады не говорили.- Да. Об этом заговорил Пригожин, потому что он знает ситуацию на месте. Там действительно есть подземные ходы и бетонные укрытия, по которым может спокойно передвигаться техника. Там не только можно спрятать личный состав. Если будет взят Соледар или Бахмут, ВСУ могут или оттуда уйти, или спрятаться в эти шахты.Но в любом случае с потерей одного из этих укрепрайонов у противника может рухнуть фронт. К тому же, они не смогут осуществлять вылазки на Кременную через леса или оказывать давление на Лисичанск. Они потеряют важный плацдарм, поэтому они за него держатся зубами.Таким образом, Соледар и Бахмут – это единый логистический центр, важный оперативно-тактический пункт и крупные склады с оружием. Поэтому за него идут такие ожесточенные бои.- Если мы загоним их в эти шахты, там повторится сценарий "Азовстали", когда рано или поздно они оттуда выйдут? Или они могут там держаться долго и их придется оттуда выкуривать?- Наверное, они отойдут на заранее подготовленные оборонительные рубежи по линии Краматорск-Славянск. Я не думаю, что они захотят повторить судьбу "защитников Азовстали". Тем более, не очень уместно сравнивать эти шахты с "Азовсталью", потому что завод в Мариуполе – гораздо больше. Но это очень серьезная вещь с точки зрения инженерных и фортификационных сооружений еще с советских времен.- Последние несколько месяцев внимание СМИ было приковано к Артемовску и Соледару, но не было никаких новостей из Северска. Что там сейчас?- Северск – это тоже укрепрайон, но не настолько серьезный, как Бахмут и Соледар. На некоторых участках мы уже перерезали дороги. Так что у нас есть хорошая возможность в оперативно-тактическом плане ударить по Северску. Если мы захватим важный плацдарм на линии Северск-Соледар-Артемовск, мы можем выполнять стратегическую задачу по ведению боевых действий по всей линии фронта в Донбассе. Это прелюдия к большому наступлению.- Если говорить о стратегических задачах, можем ли мы наступать только в одном Донбассе? Или нам объективно нужен удар на запорожском или харьковском направлениях?- Я этого не исключаю. С приходом Суровикина видно, что мы поменяли тактику. И я не исключаю, что будут нанесены такие удары. Все зависит только от наличия сил и средств. Если у нас будет преимущество хотя бы 3:1, мы такие задачи решить сможем.- Враг сейчас может нанести отвлекающий удар, пусть даже пропагандисткий?- Я согласен, что они свои основные усилия предпринимают именно в пропагандистком плане. Именно поэтому Украина твердит, что может наступать через Запорожье или Харьков. Но слабость противника состоит в том, что они действительно теряют большое количество личного состава. Поэтому они вынуждены перебрасывать боеспособные подразделения в Бахмут и Соледар с Запорожской области и с линии Изюм-Купянск.Более того, они сократили срок обучения трех корпусов, которые проходят подготовку на Западной Украине и в Польше. Если раньше на это выделялось три-четыре месяца, то теперь их бросают в бой в спешном порядке. Я думаю, они смогут бросить в бой максимум два корпуса.Отмечу также, что наемники, которых перебросили в сторону Соледара/Бахмута с харьковского направления, тоже неуютно себя чувствуют. Они уже прикрываются теробороной как живым щитов.Более того, по сведениям нашей разведки, много наемников из распиаренной американской ЧВК "Моцарт" все чаще видят не на линии фронта, а в прифронтовых госпиталях. Об этом мало говорят, но там идет бизнес на крови. Наемники из "Моцарта" и из Польши выполняют роль черных трансплантологов – почки, костный мозг. Именно поэтому увеличилось число без вести пропавших со стороны ВСУ. Так что они предпочитают зарабатывать деньги не на поле боя, а в прифронтовых госпиталях. Эта тенденция существует и нарастает.- Вы сказали, что наемники прикрываются теробороной. Мы можем сломить дух тербатовцев, чтобы никакие заградотряды не могли их загнать на фронт?- Трудно сказать, как мы можем сломить их боевой дух. Мы же не можем сделать так, чтобы у них заградотрядов не было.. Сломить их боевой дух можно только одним способов – одержать победу на том или ином участке фронта. Даже если это будет локальная стычка.Тербатовцы уже видят и понимают, что им противостоят наши штурмовые отряды из ЧВК "Вагнер", десантники и другие спецподразделения. Судя по донесениям нашей разведки и показаниям пленных, у них с боевым духом все очень непросто.Я не говорю, что у нас запредельная мотивация. У нас тоже есть проблемы, особенно с мобилизованными. Но у них мотивация тает на глазах.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230109/1042468807.html

https://ukraina.ru/20230110/1042469603.html

соледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, донбасс, соледар, артемовск, сергей суровикин, владимир зеленский, сво