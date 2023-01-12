Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность - 12.01.2023 Украина.ру
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Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность
Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность - 12.01.2023 Украина.ру
Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность
Договорённости между Россией и Западом об окончании вооружённого конфликта на Украине возможны, далеко не всех устраивает война в центре Европы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил российско-американский политолог Грег Вайнер
2023-01-12T07:00
2023-01-12T07:00
новости
политолог
сша
ссср
ричард никсон
леонид брежнев
переговоры
спецоперация
урегулирование
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Он отметил, что США и России следует вспомнить опыт американского президента Ричарда Никсона и советского лидера Леонида Брежнева, которые в 1970-х годах значительно улучшили отношения между сверхдержавами. В частности, благодаря политике Никсона и Брежнева товарооборот между США и СССР к 1980 году достиг миллиарда долларов, что больше, чем нынешний товарооборот между Россией и США.По мнению Вайнера, США утратили статус абсолютного мирового лидера, каковым были наряду с Советским Союзом во времена Никсона.Официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР состоялся 22-30 мая 1972 года. Это был первый в истории визит американского лидера в Советский Союз со времён Второй мировой войны. Считается, что он положил начало периода разрядки международной напряжённости 1970-х годов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, политолог, сша, ссср, ричард никсон, леонид брежнев, переговоры, спецоперация, урегулирование
Новости, политолог, США, СССР, Ричард Никсон, Леонид Брежнев, переговоры, Спецоперация, урегулирование

Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность

07:00 12.01.2023
 
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанкВизит Президента США Ричарда Никсона в СССР
Визит Президента США Ричарда Никсона в СССР - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Эдуард Песов
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Договорённости между Россией и Западом об окончании вооружённого конфликта на Украине возможны, далеко не всех устраивает война в центре Европы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил российско-американский политолог Грег Вайнер
Он отметил, что США и России следует вспомнить опыт американского президента Ричарда Никсона и советского лидера Леонида Брежнева, которые в 1970-х годах значительно улучшили отношения между сверхдержавами. В частности, благодаря политике Никсона и Брежнева товарооборот между США и СССР к 1980 году достиг миллиарда долларов, что больше, чем нынешний товарооборот между Россией и США.
По мнению Вайнера, США утратили статус абсолютного мирового лидера, каковым были наряду с Советским Союзом во времена Никсона.

Мир стал многополярным. Если раньше Советский Союз и США решали все проблемы пополам, то сейчас в мире много очень много точек влияния

Официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР состоялся 22-30 мая 1972 года. Это был первый в истории визит американского лидера в Советский Союз со времён Второй мировой войны. Считается, что он положил начало периода разрядки международной напряжённости 1970-х годов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Президент Украины Леонид Кучма в Ново-Огарево во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. - РИА Новости, 1920, 27.08.2019
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«С Никсоном приехал москаль». Дмитрий Саймс рассказал, как он ездил на Украину при КучмеАмериканский политолог Дмитрий Саймс в интервью изданию Украина.ру рассказал, что последний раз был на Украине в 1994 году вместе с экс-президентом США Ричардом Никсоном и встречался тогда с Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой, бывшим в то время премьер-министром
 
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