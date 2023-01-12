https://ukraina.ru/20230112/1042536294.html

Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность

Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность - 12.01.2023 Украина.ру

Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность

Договорённости между Россией и Западом об окончании вооружённого конфликта на Украине возможны, далеко не всех устраивает война в центре Европы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил российско-американский политолог Грег Вайнер

2023-01-12T07:00

2023-01-12T07:00

2023-01-12T07:00

новости

политолог

сша

ссср

ричард никсон

леонид брежнев

переговоры

спецоперация

урегулирование

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Он отметил, что США и России следует вспомнить опыт американского президента Ричарда Никсона и советского лидера Леонида Брежнева, которые в 1970-х годах значительно улучшили отношения между сверхдержавами. В частности, благодаря политике Никсона и Брежнева товарооборот между США и СССР к 1980 году достиг миллиарда долларов, что больше, чем нынешний товарооборот между Россией и США.По мнению Вайнера, США утратили статус абсолютного мирового лидера, каковым были наряду с Советским Союзом во времена Никсона.Официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР состоялся 22-30 мая 1972 года. Это был первый в истории визит американского лидера в Советский Союз со времён Второй мировой войны. Считается, что он положил начало периода разрядки международной напряжённости 1970-х годов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20190827/1024751417.html

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2023

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новости, политолог, сша, ссср, ричард никсон, леонид брежнев, переговоры, спецоперация, урегулирование