Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность
Договорённости между Россией и Западом об окончании вооружённого конфликта на Украине возможны, далеко не всех устраивает война в центре Европы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил российско-американский политолог Грег Вайнер
Он отметил, что США и России следует вспомнить опыт американского президента Ричарда Никсона и советского лидера Леонида Брежнева, которые в 1970-х годах значительно улучшили отношения между сверхдержавами. В частности, благодаря политике Никсона и Брежнева товарооборот между США и СССР к 1980 году достиг миллиарда долларов, что больше, чем нынешний товарооборот между Россией и США.
По мнению Вайнера, США утратили статус абсолютного мирового лидера, каковым были наряду с Советским Союзом во времена Никсона.
Мир стал многополярным. Если раньше Советский Союз и США решали все проблемы пополам, то сейчас в мире много очень много точек влияния
Официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР состоялся 22-30 мая 1972 года. Это был первый в истории визит американского лидера в Советский Союз со времён Второй мировой войны. Считается, что он положил начало периода разрядки международной напряжённости 1970-х годов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
27 августа 2019, 11:43«С Никсоном приехал москаль». Дмитрий Саймс рассказал, как он ездил на Украину при КучмеАмериканский политолог Дмитрий Саймс в интервью изданию Украина.ру рассказал, что последний раз был на Украине в 1994 году вместе с экс-президентом США Ричардом Никсоном и встречался тогда с Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой, бывшим в то время премьер-министром