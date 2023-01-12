https://ukraina.ru/20230112/1042529986.html

Акопов рассказал про главную проблему России, которая может привести к распаду страны

Акопов рассказал про главную проблему России, которая может привести к распаду страны - 12.01.2023 Украина.ру

Акопов рассказал про главную проблему России, которая может привести к распаду страны

Главная проблема РФ – это внутренние разборки: если россияне начнут разбираться, кто больший патриот, а кто меньший, то страну можно угробить за несколько месяцев, сказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2023-01-12T05:15

2023-01-12T05:15

2023-01-12T05:15

новости

россия

петр акопов

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Он подчеркнул, что главная проблема России – это "не козни Запада, не конфискация наших денег и не экономические санкции".По его словам, если большая часть народа пойдет за теми, кто призывает "выгнать предательскую элиту, чтобы победить в войне", то это погубит Россию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230111/1042500843.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, петр акопов