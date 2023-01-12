Акопов рассказал про главную проблему России, которая может привести к распаду страны - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042529986.html
Акопов рассказал про главную проблему России, которая может привести к распаду страны
Акопов рассказал про главную проблему России, которая может привести к распаду страны - 12.01.2023 Украина.ру
Акопов рассказал про главную проблему России, которая может привести к распаду страны
Главная проблема РФ – это внутренние разборки: если россияне начнут разбираться, кто больший патриот, а кто меньший, то страну можно угробить за несколько месяцев, сказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2023-01-12T05:15
2023-01-12T05:15
новости
россия
петр акопов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/83/1033748359_0:322:2500:1728_1920x0_80_0_0_77b100ec7fb031a91599afcec814360f.jpg
Он подчеркнул, что главная проблема России – это "не козни Запада, не конфискация наших денег и не экономические санкции".По его словам, если большая часть народа пойдет за теми, кто призывает "выгнать предательскую элиту, чтобы победить в войне", то это погубит Россию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230111/1042500843.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/83/1033748359_0:87:2500:1962_1920x0_80_0_0_b95b1747ceb1f2a3c618a7ec41c6e78f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, петр акопов
Новости, Россия, Петр Акопов

Акопов рассказал про главную проблему России, которая может привести к распаду страны

05:15 12.01.2023
 
© Дмитрий Трепольский/PexelsМосква Кремль флаг российский триколор
Москва Кремль флаг российский триколор
© Дмитрий Трепольский/Pexels
Читать в
Главная проблема РФ – это внутренние разборки: если россияне начнут разбираться, кто больший патриот, а кто меньший, то страну можно угробить за несколько месяцев, сказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Он подчеркнул, что главная проблема России – это "не козни Запада, не конфискация наших денег и не экономические санкции".

Да, сейчас идут тяжелейшие бои двух частей одного народа. Да, у нас есть коррупция и проблемы в управлении. Но единственное, что может свалить нас, как слона может свалить укус мыши, – это внутренние разборки. Если мы начнем разбираться, кто больший патриот, а кто меньший, то под самими красивыми и честными словами страну можно угробить за несколько месяцев.

Петр Акопов интервью
Петр Акопов
обозреватель РИА Новости
По его словам, если большая часть народа пойдет за теми, кто призывает "выгнать предательскую элиту, чтобы победить в войне", то это погубит Россию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 06:31
Что ждет Украину в ближайшие дни? Эксперты России и Украины — между войной и миромНа Украине эксперты размышляют над тем, что будет, если боевые действия приобретут затяжной характер. Не устанут ли бойцы несущих огромные потери ВСУ, и насколько долго Запад готов поддерживать киевский режим?
 
НовостиРоссияПетр Акопов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:33"Собирайте вещи, выезжайте в теплые страны". В Киеве эксперты обсуждают перспективы страны
05:30Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима
05:15Акопов рассказал про главную проблему России, которая может привести к распаду страны
05:00Бородай рассказал о военнослужащих стран НАТО, сражающихся в ЛНР
04:45"Риск будет возрастать": Акопов рассказал чем Западу грозит затянувшийся на годы конфликт на Украине
04:30"Однозначный позитив": эксперт об изменении позиции США по России и Украине
04:00"Либо боевые действия закончатся, либо затянутся на годы": Акопов спрогнозировал исход СВО на 2023 год
01:07Многополярность как она есть и как её нет
01:00"Ягодицы и бедра могли бы выдержать экзамен у резчика статуй". Невероятная история греческой куртизанки
00:54Почему "любимая жена" США Польша воюет на два фронта - против России и Германии
23:40Доктрина Герасимова: политика, война и ресурсы - в один кулак. Чего ждать от нового Главкома СВО
21:06Юрий Кнутов о новом посту Герасимова: Теперь ВСУ быстро почувствуют на себе всю мощь армии России
20:43Генерал Владимир Попов о назначении Герасимова: Идет ротация главнокомандующих, их опыт масштабируется
19:46Алексей Подберёзкин о новом посту Герасимова: Два генерала армии будут готовить мощный удар по ВСУ
19:10Новый командующий группировкой войск РФ Герасимов, зачистка Соледара, танки для ВСУ. Итоги 11 января
19:02Расширение задач СВО. В Минобороны назначили нового командующего объединенной группировкой
18:57Финляндия не приняла самостоятельное решение о поставке танков Украине – СМИ
18:25Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:50Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января
17:43Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
Лента новостейМолния