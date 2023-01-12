Акопов рассказал про главную проблему России, которая может привести к распаду страны
© Дмитрий Трепольский/PexelsМосква Кремль флаг российский триколор
© Дмитрий Трепольский/Pexels
Главная проблема РФ – это внутренние разборки: если россияне начнут разбираться, кто больший патриот, а кто меньший, то страну можно угробить за несколько месяцев, сказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Он подчеркнул, что главная проблема России – это "не козни Запада, не конфискация наших денег и не экономические санкции".
Да, сейчас идут тяжелейшие бои двух частей одного народа. Да, у нас есть коррупция и проблемы в управлении. Но единственное, что может свалить нас, как слона может свалить укус мыши, – это внутренние разборки. Если мы начнем разбираться, кто больший патриот, а кто меньший, то под самими красивыми и честными словами страну можно угробить за несколько месяцев.
По его словам, если большая часть народа пойдет за теми, кто призывает "выгнать предательскую элиту, чтобы победить в войне", то это погубит Россию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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