https://ukraina.ru/20230112/1042529871.html

Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году

Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году - 12.01.2023 Украина.ру

Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году

Вполне возможно, что в Европе будут нарастать протестные настроения из-за поддержки киевского режима, предположил в интервью Украина.ру главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев

2023-01-12T06:30

2023-01-12T06:30

2023-01-12T06:30

новости

спецоперация

европа

киевский режим

военная помощь

сша

джо байден

германия

италия

великобритания

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По его словам, такие настроения могут принять форму "глухого протеста", "итальянской забастовки" или саботажа.Речь идёт о континентальных странах Европы, Германия и Италия в частности, но, чтобы что-то подобное началось в Великобритании, нет и речи, отметил эксперт.Васильев добавил, что в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена оказывает жёсткое давление на европейских союзников с целью продолжения поддержки Киева, игнорируя их "стенания и просьбы".Однако, эксперт надеется, что позиция европейских союзников США может оказаться близкой к мнению части американских республиканцев, выступающих за ограничение помощи киевскому режиму."Тогда, естественно, в эпоху интернета, когда все друг за другом следят и все друг о друге всё знают, политические элиты ведущих западноевропейских стран (я исключаю Великобританию) могут быстренько подсуетиться и подыграть американской оппозиции", - считает Васильев.В этом случае администрации Байдена придётся идти на уступки, полагает эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230109/1042473091.html

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новости, спецоперация, европа, киевский режим, военная помощь, сша, джо байден, германия, италия, великобритания