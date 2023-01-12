Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042529871.html
Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году
Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году - 12.01.2023 Украина.ру
Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году
Вполне возможно, что в Европе будут нарастать протестные настроения из-за поддержки киевского режима, предположил в интервью Украина.ру главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев
2023-01-12T06:30
2023-01-12T06:30
новости
спецоперация
европа
киевский режим
военная помощь
сша
джо байден
германия
италия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101977/11/1019771165_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_b6189083a96250a3cfb66cbcbfe3ae7a.jpg
По его словам, такие настроения могут принять форму "глухого протеста", "итальянской забастовки" или саботажа.Речь идёт о континентальных странах Европы, Германия и Италия в частности, но, чтобы что-то подобное началось в Великобритании, нет и речи, отметил эксперт.Васильев добавил, что в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена оказывает жёсткое давление на европейских союзников с целью продолжения поддержки Киева, игнорируя их "стенания и просьбы".Однако, эксперт надеется, что позиция европейских союзников США может оказаться близкой к мнению части американских республиканцев, выступающих за ограничение помощи киевскому режиму."Тогда, естественно, в эпоху интернета, когда все друг за другом следят и все друг о друге всё знают, политические элиты ведущих западноевропейских стран (я исключаю Великобританию) могут быстренько подсуетиться и подыграть американской оппозиции", - считает Васильев.В этом случае администрации Байдена придётся идти на уступки, полагает эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230109/1042473091.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101977/11/1019771165_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_5897864bea286e331c4931e615ed5e45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, европа, киевский режим, военная помощь, сша, джо байден, германия, италия, великобритания
Новости, Спецоперация, Европа, киевский режим, военная помощь, США, Джо Байден, Германия, Италия, Великобритания

Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году

06:30 12.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Вполне возможно, что в Европе будут нарастать протестные настроения из-за поддержки киевского режима, предположил в интервью Украина.ру главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев
По его словам, такие настроения могут принять форму "глухого протеста", "итальянской забастовки" или саботажа.

Например, пообещали поставить военную технику и не выполнили обещание, или поставили какие-то бракованные детали, танки, техническое оборудование

Владимир Васильев интервью
Владимир Васильев
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН
Речь идёт о континентальных странах Европы, Германия и Италия в частности, но, чтобы что-то подобное началось в Великобритании, нет и речи, отметил эксперт.
Васильев добавил, что в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена оказывает жёсткое давление на европейских союзников с целью продолжения поддержки Киева, игнорируя их "стенания и просьбы".
Однако, эксперт надеется, что позиция европейских союзников США может оказаться близкой к мнению части американских республиканцев, выступающих за ограничение помощи киевскому режиму.
"Тогда, естественно, в эпоху интернета, когда все друг за другом следят и все друг о друге всё знают, политические элиты ведущих западноевропейских стран (я исключаю Великобританию) могут быстренько подсуетиться и подыграть американской оппозиции", - считает Васильев.
В этом случае администрации Байдена придётся идти на уступки, полагает эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 17:21
СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2Великобритания впервые с начала СВО рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники
 
НовостиСпецоперацияЕвропакиевский режимвоенная помощьСШАДжо БайденГерманияИталияВеликобритания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль
10:00Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины
09:58Заседание СБ ООН, танки из Польши, Главное на Украине на утро 12 января
09:47В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время
09:42Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России
09:17МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске
09:00Украинские военные обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня
08:48МВД России объявило в розыск журналиста-экстремиста Бабченко
08:27Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине
08:13Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие
08:00"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах
07:53Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов
07:39Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти — китайский телеканал
07:30Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском
07:20Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом
07:08Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
07:00Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность
06:30Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году
06:18Юрий Долгорукий, Илья Муромец, Столыпин: Жизнь замечательных людей Киево-Печерской лавры
06:17Василий Колташов: Постепенно восприятие СВО и в Украине и в Европе у простого народа меняется
Лента новостейМолния