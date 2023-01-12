https://ukraina.ru/20230112/1042529871.html
Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году
Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году - 12.01.2023 Украина.ру
Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году
Вполне возможно, что в Европе будут нарастать протестные настроения из-за поддержки киевского режима, предположил в интервью Украина.ру главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев
2023-01-12T06:30
2023-01-12T06:30
2023-01-12T06:30
новости
спецоперация
европа
киевский режим
военная помощь
сша
джо байден
германия
италия
великобритания
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По его словам, такие настроения могут принять форму "глухого протеста", "итальянской забастовки" или саботажа.Речь идёт о континентальных странах Европы, Германия и Италия в частности, но, чтобы что-то подобное началось в Великобритании, нет и речи, отметил эксперт.Васильев добавил, что в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена оказывает жёсткое давление на европейских союзников с целью продолжения поддержки Киева, игнорируя их "стенания и просьбы".Однако, эксперт надеется, что позиция европейских союзников США может оказаться близкой к мнению части американских республиканцев, выступающих за ограничение помощи киевскому режиму."Тогда, естественно, в эпоху интернета, когда все друг за другом следят и все друг о друге всё знают, политические элиты ведущих западноевропейских стран (я исключаю Великобританию) могут быстренько подсуетиться и подыграть американской оппозиции", - считает Васильев.В этом случае администрации Байдена придётся идти на уступки, полагает эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230109/1042473091.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, европа, киевский режим, военная помощь, сша, джо байден, германия, италия, великобритания
Новости, Спецоперация, Европа, киевский режим, военная помощь, США, Джо Байден, Германия, Италия, Великобритания
Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году
Вполне возможно, что в Европе будут нарастать протестные настроения из-за поддержки киевского режима, предположил в интервью Украина.ру главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев
По его словам, такие настроения могут принять форму "глухого протеста", "итальянской забастовки" или саботажа.
Например, пообещали поставить военную технику и не выполнили обещание, или поставили какие-то бракованные детали, танки, техническое оборудование
Владимир Васильев
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН
Речь идёт о континентальных странах Европы, Германия и Италия в частности, но, чтобы что-то подобное началось в Великобритании, нет и речи, отметил эксперт.
Васильев добавил, что в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена оказывает жёсткое давление на европейских союзников с целью продолжения поддержки Киева, игнорируя их "стенания и просьбы".
Однако, эксперт надеется, что позиция европейских союзников США может оказаться близкой к мнению части американских республиканцев, выступающих за ограничение помощи киевскому режиму.
"Тогда, естественно, в эпоху интернета, когда все друг за другом следят и все друг о друге всё знают, политические элиты ведущих западноевропейских стран (я исключаю Великобританию) могут быстренько подсуетиться и подыграть американской оппозиции", - считает Васильев.
В этом случае администрации Байдена придётся идти на уступки, полагает эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.